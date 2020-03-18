«Помогите пожилым решить вопросы дистанционно»: энергетики предложили самарцам альтернативные способы коммуникации

В разгар сложной эпидемиологической обстановки в офисе обслуживания клиентов компании "ЭнергосбыТ Плюс" на пр.Кирова многолюдно. В очереди около 30 человек: ряд домов только недавно перешел на прямые договоры и сейчас происходит переоформление бумаг. Люди нервничают, многие пришли в масках, но не все. К сожалению, в основном в очереди пожилые люди - а для них любая ОРВИ представляет повышенную опасность.

- Вопросов много, поскольку при переводе домов на прямые договоры с энергетиками управляющие компании передали не все данные о жильцах. Например, у кого-то есть счетчики, а информации о них нет. Возникают и другие вопросы. Причем подавляющую часть вопросов каждый из клиентов может решить онлайн, не приходя в офис обслуживания, - признается руководитель офиса Татьяна Литвинова.

Светлана Шакирова в очереди стоит уже минут 30. Сегодня специально отпросилась с работы: ее семья купила комнату, теперь нужно переоформить документы на свое имя. Рядом с ней Татьяна Михайловна, она пришла узнать, почему же ей начисляют платежи по количеству прописанных людей, а не по счетчику.

- У нас пять человек прописано, а счет пришел на большую сумму, потому что по нормативу. Вот пришла делать перерасчет, - говорит она.

В маленьком помещении скопилось много людейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

У ее соседки Валентины в квитанции лишние 40 рублей оказались, она сначала хотела выяснить вопрос по телефону, но сейчас горячая линия перегружена – решила не перезванивать и отправилась в офис. Антонина Михайловна, чтобы прийти в офис, отпросилась с работы и боится, что не сможет решить вопрос за один день, придется снова брать отгул:

- Мне нужно зарегистрировать счетчик, пригласить специалистов на поверку. Нет, в интернете информацию не искала, честно говоря. Посмотрела адрес офиса ближайшего, и пришла сюда, - говорит она.

А вот Владимир Михайлович пришел оплатить квитанцию - дома у пожилого мужчины компьютера нет, а к детям обращаться не захотел. Интересно, что большинство людей, которые стоят в очереди признались, что до этого даже не пытались решить вопрос онлайн.

- Мы понимаем всех жителей и сейчас работаем в усиленном режиме. В период сложной обстановки своим работникам выдаем маски, дезинфицирующие средства. Посетителей призываем быть благоразумными, активнее использовать удаленные способы коммуникации. Понятно, что среди посетителей много пожилых людей, которые не слишком дружат с техникой. А потому я бы посоветовала молодому поколению не рисковать здоровьем близких и помочь своим бабушкам и дедушкам освоить общение в онлайне, - добавляет Татьяна Литвинова.

О безопасности сотрудников и посетителей заботятсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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