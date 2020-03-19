Нет света - нет газа: контролеры ССК пресекли незаконное потребление электричества на газовой заправке

Сэкономить не получилось

Пытаясь сэкономить на электроэнергии, недобросовестные предприниматели сами роют себе яму. Рано или поздно к тем, кто не платит по счетам, приходят контролеры Самарской сетевой компании. И в этом случае можно потерять не только прибыль, но и доверие клиентов. Так и случилось с владельцами газовой заправки на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы XXII партсъезда. Место здесь бойкое. Маленький павильончик, где сидит кассир, цистерна с газом.Машины подъезжают одна за другой. А недавносюда пожаловали нежданные гости: сотрудники отдела контроля учета Самарских электрических сетей АО «ССК».

- Добрый день, Самарская сетевая компания. Мы проводим проверку по факту наличия договора энергоснабжения в рамках действующего законодательства, - демонстрирует удостоверение начальник отдела контроля учета Самарских электрических сетей АО «ССК» Евгений Воронков.

Заправка — место бойкое, популярное у водителей.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На просьбу показать договор, кассир разводит руками. Никаких документов, подтверждающих законность использования электроэнергии, он предоставить не смог. Связывается с руководством – газовая заправка принадлежит тольяттинской компании. Владельцы по телефону также не могут внятно объяснить, на каком основании они подключились к сетям. Проверяющие делают вывод: договор с поставщиками энергии владельцы заправки заключить забыли. Или не захотели. Итог закономерный: монтеры ССК приостановили энергоснабжение объекта, обрезав провода на опоре.

- Не работает?- увидев людей в спецодежде с символикой АО «ССК», интересуется подъехавший в разгар диалога таксист. И рассказывает, что уже довольно давно заправляется только тут – живет неподалеку, удобно заезжать именно сюда. Теперь ему и другим клиентам-автолюбителям придется поискать другое место для заправки.

- По информации гарантирующего поставщика, договор на электроснабжение газовой заправки отсутствует. Рейд эти данные подтвердил. В отношении потребителя будет составлен акт о бездоговорном потреблении и выставлен счет на оплату. То есть сэкономить у владельцев заправки не получилось, - комментирует Евгений Воронков. - Теперь собственник– если, конечно, он планирует продолжить работу - должен заключить договор со сбытовой компанией и заплатить за потребленную, а фактически украденную энергию. Только после этого заправка вновь начнет обслуживать автолюбителей.

Предприниматели «забыли» заключить договор с поставщиками энергии, а к сетям подключились.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

От ответственности не уйти

К сожалению, граждане и юридические лица в надежде сэкономить совершают противоправные действия. Способов масса: жители частного сектора просто закидывают «крючок» на линии электропередачи (рискуя при этом здоровьем), а предприниматели либо платят по тарифам для физических лиц, либо вовсе не считают нужным заключать договор. А ведь ущерб измеряется не только в денежном эквиваленте.

- Бездоговорное потребление электроэнергии ведет к дополнительной нагрузке на сети и отрицательно сказывается на добросовестных плательщиках.Превышается заявленный объем потребления - оборудование выходит из строя, происходит аварийное отключение электроэнергии.Поэтому представителями компании будет продолжена работа в этом направлении в целях исключения данных нарушений, чтобы потребители использовали электроэнергию по закону, - объясняет Евгений Воронков.

Сэкономить не получилось: в этом случае можно потерять не только прибыль, но и доверие клиентов.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Средства, которые возвращает сетевая компания в результате выявления подобных нарушений, идут на развитие и модернизацию электросетевого комплекса Самарской области.

Всего в 2019 году службой контроля учета АО «ССК» проведено 217 тысяч проверок. В ходе этой работы было выявлено 120 фактов безучетного потребления электроэнергии объемом 4 млн кВт*ч и 360 фактов бездоговорного потребления объемом 17 млн кВт*ч. Контролеры ССК из года в год наращивают профессиональные компетенции, в результате чего пресекают хищение значительно большего объема электроэнергии, и у нарушителей остается все меньше шансов на использование бесплатного электричества.