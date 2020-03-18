"Магический" астропрогноз, телефон за 300 тысяч и чумная маска: чем еще России предлагают спасаться от коронавируса

Коронавирус шагает по стране, но гораздо быстрее, чем реальное число заболевших, растут слухи, мифы и всеобщая истерия. Пенсионеры окуривают «страну от короновируса», банки предлагают от него застраховаться, а производители смартфонов – купить телефончик с бактерицидным серебром и оберегами. На охоту за кошельками доверчивых сограждан уже вышли гадалки, экстрасенсы и производители чудо-средств от коронавируса всех мастей. «Комсомолка» изучила сайты объявлений и нашла немало подобных «заманчивых» предложений.

Заряженный шаманом камень - "сильная" защита от страшной заразы

Заряженный камень и серьги-оберег

Забайкальская астрологиня Анютенция Матюшкина предлагает всем желающим проверить, больны ли они коронавирусом, по натальной карте. Такое предложение она опубликовала у себя в соцсети. Дескать, «если Марс низкий, то значит есть риск заболевания крови, а корона – это вирус, который в крови». Сделать анализ Анютенция готова всего за 900 рублей – практически задаром, и ни в какую лабораторию ехать не надо. Правда, после посыпавшихся на нее обвинений астролог заявила, что она «просто пошутила».

anyutencia Астролог предложила "анализ" на коронавирус за 900 рублей, а потом сказала, что пошутила

Впрочем, Анютенция не одинока – всевозможные чудодейственные средства от китайского вируса предлагают буквально на каждом углу. Всего за 700 рублей в интернете в Ростовской области можно купить «камень, заряженный алтайским шаманом на защиту от вируса». Чуть подороже, в 4 тысячи, обойдутся сережки-оберег от коронавируса. А в Севастополе предлагают приобрести за 400 рублей можно оберег в виде котика, который «способен создать позитивное настроение и укрепить иммунитет, тем самым уберечь вас от вирусов».

Средства от пандемии стоят недешево

«Прафилоктическое» средство

Не хотите оберег? Можно воспользоваться мазями. Например, в Самарской области предлагают «Прафилоктическое средство от пандемии!» (орфография сохранена) – всего 2 тысячи рублей за 100-граммровую баночку.

- Если вы уже заразились коронавирусом, то скорее всего вам уже это не поможет. Но вы можете защитить себя и своих близких и усилить свой иммунитет, - обещает продавец. - Барсучий жир с добавкой прополиса! На данный момент, лучше средства для профилактики нет! 100 гр баночка по одной столовой ложке раз в три дня, на одного человека хватит на 2 месяца.

Там же, в интернете, жителям Санкт-Петербурга предлагают приобрести баночку с непонятным зеленым чудо-средством, обещая полную защиту от вирусов. Но обойдется она уже ни много, ни мало в 13 миллиардов рублей.

Если не верите в амулеты - можно одеть противогаз

«Дети будут плакать, а старики – креститься»

Впрочем, серьезные люди в обереги да магию, конечно, не поверят. Для таких на сайтах объявлений полно других предложений. Например, прикупить противогаз.

- Боитесь вирусов, а тратить по 100 рублей на одну маску которая не факт что помогает не хочется? Предлагаем вам противогазы ГП-5, все абсолютно новые, с резервации, - говорится в объявлении одного самарского магазина. - При таком быстром распространении вирусов это единственная вещь, которая реально поможет вам.

Самарский магазин готов отдать противогазы по 500 рублей. А вот, например, в Кирове, цены уже повыше – желающим защитить себя от коронавируса придется выложить 3000 рубликов.

Для эстетствующих модников подойдет "чумная" маска

Есть и более экзотические варианты. Например, самарцам предлагают купить средневековую маску чумного доктора. Цена немаленькая – 10 тысяч рублей, зато эффект обещают сногсшибательный.

- Эта чудесная маска защит не только от вирусов и прочей заразы, но и послужит прекрасным средством самоизоляции в общественных местах - потенциальные разносчики заразы, завидев вас, будут переходить на противоположную сторону улицы, дети будут плакать, а старики креститься! – обещают в объявлении. Как рассказал журналисту «Комсомолки» продавец, маску из натуральной кожи он изготовил сам, процесс занял три-четыре дня. Дескать, от вируса она не защитит, но под нее вполне можно одеть обычную, медицинскую маску.

Смартфон с Николаем Чудотворцем

Есть и более высокотехнологичные предложения. Например, «антистрессовые и обеззараживающие смартфоны». Их оперативно выпустила отечественная компания Caviar, предложив покупателям линейку iPhone 11 Pro, в отделке которой используется «бактерицидное» серебро. А чтобы усилить эффект, на каждом телефончике изобразили оберег, на выбор – «руку Фатимы», которая должна защитить от порчи и сглаза, лик Николая Чудотворца, цветущий лотос или дракон. Они должны «защитить обладателя от вредных бактерий». Правда, выложить за такую защиту придется немало - от 344 000 рублей.

Еще одна «технологическая» новинка попала на сайты объявлений «прямо из Японии». Чудесный «блокатор вирусов» - небольшой мешочек с загадочным содержимым - достаточно встряхнуть, одеть на себя или на ребенка. После этого он будет «окислять белковую структуру вирусов и бактерий и препятствовать их распространению». Цена за такую «полезную вещь» смешная – полторы тысячи рублей.

Чудо-блокиратор вирусов поможет даже домашним питомцам

Шансов сломать руку больше, чем "поймать" коронавирус

Не верите в амулеты - можете прикупить страховой полис. Застраховаться от коронавируса уже предлагают в нескольких страховых компаниях - «Альфа-Страхование», «Тинькофф-страхование», «Восточный банк» и других. Правда, эксперты предупреждают – нужно внимательно читать, что написано в договоре.

- Сейчас предлагают два типа таких полисов – как страхование выезжающих за рубеж и как страхование от несчастного случая. В первом случае он не имеет смысла вовсе, так как он предусматривает только вывоз в Россию, а лечение здесь окажут по ОМС. Второй вид полиса стоит две тысячи рублей, страховая выплата при установлении диагноза «коронавирус» - 20 тысяч рублей, в случае смерти от него – миллион рублей. Но учтите – выплату можно получить только один раз, то есть если вам заплатили за установление диагноза, то миллион в случае вашей смерти наследники уже не получат. Кроме того, лечение по этому полису не предусмотрено, оно только по ОМС, - рассказал «Комсомолке» страховой советник Олег Кокорев. – Страховые компании обезопасили себя от излишних рисков - застраховаться могут люди в возрасте от 18 до 60 лет, а сам полис вступает в силу только через три дня после покупки, чтобы у страховщика было время убедиться, что на момент приобретения клиент здоров. А в случае введения в стране чрезвычайного положения по коронавирусу страховые и вовсе освобождаются от выплат. Но с другой стороны, такой полис дешевле, чем стандартная защита от несчастных случаев. В стандартных полисах цена полиса составляет 0,6-0,7% от страховой суммы, а в случае с коронавирусом – всего 0,2%, то есть страховые компании считают, что опасность сломать руку по-прежнему более реальна, чем заразиться коронавирусом.