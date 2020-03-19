Солнце и скидки: как провести время на горнолыжном комплексе «СОК» в марте и апреле

Весеннее солнце уже растопило снег на городских улицах, а вот на Красной Глинке еще зима! И не просто зима, а настоящий рай для любителей горнолыжного спорта: лучи ласкового солнца, отличные трассы и минимум гостей.

Трассы готовят каждую ночь

– Снег на трассах горнолыжного комплекса «СОК» лежит весь март и его достаточно! – рассказали сотрудники горнолыжки. – Весна на комплексе лучшее время для катания: трассы, особенно с утра, в хорошем состоянии, техника готовит их каждую ночь. Очередей на подъемники нет совсем, также нет «праздничных гонок» и лишней суеты, а самое главное, теплые лучи солнца делают катание позитивным, приятным и запоминающимся.

Фото: горнолыжный комплекс «СОК»

Дополнит красоту весеннего катания шикарный вид на Волгу, освободившуюся ото льда, на Жигулевские горы и на нацпарк «Самарская Лука».

Из-за непростой эпидемиологической обстановки все спортивные мероприятия на горнолыжном комплексе отменили, но это не повод оставаться дома. Комплекс «СОК» будет работать в штатном режиме, пока снега будет достаточно для безопасного катания. Конечно, сноупарк и тюбинг уже ушли на летние каникулы, для горных лыж и сноубордов ограничений нет! Кстати, можно приносить свои лыжи и сноуборды на техническое обслуживание и консервацию.

Фото: горнолыжный комплекс «СОК»

Пять причины отправить на горнолыжный комплекс именно сейчас

В марте на горнолыжном комплексе «СОК» действует системы сезонных скидок. Актуальные цены можно найти на сайте и в Инстаграмме комплекса @glksok

До конца марта трассы в подходящем для отличного отдыха состоянии.

Посетителей немного, поэтому вы не теряете время в очереди на подъемник. Комплекс работает весь день: кто-то любит кататься с утра, а кто-то под вечер. Освещения есть на четырех трассах.

Именно сейчас бархатный сезон – солнце светит и снега еще полно. Кстати, сколько снега на склонах, можно на сайте комплекса через онлайн камеры.

Кафе с видом на Сокольи горы и прокат, а также инструкторы работают, как и в сезон, но без лишней суеты!

Все самые актуальные новости можно найти в Инстаграмме комплекса @glksok

Фото: горнолыжный комплекс «СОК»

Лучший в Поволжье

Горнолыжный комплекс «СОК» расположился в северо-восточной части Самары, на Сокольих горах. Девять трасс различной сложности оборудованы современными подъемниками. Общая протяженность спусков – 6000 метров.

Фото: горнолыжный комплекс «СОК»

Поддерживать комплекс в постоянной боевой готовности даже весной помогает современное оборудование: снежные пушки, снегоуплотняющие машины. Благодаря профессиональной работе сотрудников горнолыжного комплекса и новичкам, и профи будет комфортно кататься весь сезон – с декабря по апрель. Горнолыжный комплекс «СОК» по праву считается лучшим по техническому оснащению в Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.

До комплекса легко добраться на общественном транспорте. Предусмотрены и вместительные парковки для личных автомобилей.

Как добраться?

На автобусе: в шаговой доступности от горнолыжного комплекса находится остановка автобуса №50, 51, 1.

На личном автомобиле:

Адрес: г. Самара, поселок Красная Глинка, 3-й квартал, 37, стр. 1. Сайт: glksok.ru

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