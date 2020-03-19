" У него кожа как крыло бабочки": в Тольятти семье ребенка с редким генетическим заболеванием не дают квартиру

Шесть человек ютятся в небольшой съемной квартире в Автозаводском районе Тольятти: Сураё Наджмуддинова, ее муж и четверо маленьких детей (старшему ребенку всего 10 лет). У младшего сына Исмоила - тяжелое генетическое заболевание, которое называется «буллезным эпидермолизом».

Кожа у мальчика тоненькая и хрупкая, как крыло бабочки, и от малейшего удара или ранки на ней образуются пузыри, раны и болячки – лечить их долго и дорого. Сураё Наджмуддинова сидит с детьми, их отец - Шариф Косимов работает строителем.

В крохотной квартирке избежать травм довольно проблематично, вот многодетная мать и обратилась к властям с просьбой включить ее в списки семей, претендующих на расширение жилплощади. Их поставили на учет как нуждающихся в улучшении жилищных условий, но перспектива получения квартиры все равно оставалась весьма мутной.

- По закону семье, где растет ребенок с таким тяжелым заболеванием, тем более, что он признан инвалидом, жилье от муниципального образования должны предоставить вне очереди, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» адвокат Игорь Матин. В адвокатское бюро «Fortis», где он работает, Сураё Наджмуддинова пришла за помощью после того, как поняла, что в одиночку проигрывает «бой» с тольяттинскими властями.

Адвокаты Игорь Матин и Руслан Амитов изучили документы и подали в суд иск о получении семьей квартиры во внеочередном порядке.

В суде представители администрации Тольятти объяснили, что нет никаких оснований для того, чтобы выделять семье квартиру вне очереди: для таких, как Исмоил, то есть для инвалидов, есть отдельная очередь, он в ней не стоит, а потому и жилье ему предоставлять в скором времени никто не обязан.

- В любом случае, обеспечение жильем инвалидов, вставших на учет после 1 января 2005 года, производится исключительно за счет средств, получаемых из федерального бюджета, - заявил в суде ответчик. - Подобные полномочия администрации Тольятти до настоящего времени не переданы. Следовательно, и ответчиком по иску должна быть Российская Федерация, а не горадминистрация.

Центральный районный суд 28 февраля иск Наджмуддиновойвсе же удовлетворил и обязал администрацию Тольятти выделить многодетной семье жилье без очереди.

- К сожалению, это не значит, что квартиру они получат в ближайшее время, ведь из тех, кому жилье положено без очереди, выстроилась уже новая очередь, насколько она велика, пока до конца не ясно, - признает адвокат Игорь Матин.

Кроме того, 11 марта тольяттинская администрация подала апелляционную жалобу, так что законность решения Центрального районного суда теперь предстоит проверить Самарскому областному суду. Дата и время заседания по этому делу пока не назначены.