Вы сможете его удивить: что подарить мужчине, у которого все есть

В современном мире, где полки магазинов, казалось бы, просто ломятся от разнообразных товаров, покупка подарка для дорогого человека превращается в настоящее испытание. Можно сбиться с ног, пытаясь найти презент на день рождения начальнику или мужу в годовщину отношений. А что делать, если порадовать хочется папу, который на все вопросы и попытки невзначай затронуть тему в разговоре, только отмахивается, мол, у меня все есть?

Главное правило хорошего подарка мужчине на любой праздник назвали психологи, и это вовсе не практичность. По мнению специалистов, дарить мужу набор инструментов можно только в том случае, если это нечто уникальное, и вы точно знаете, что о подобной вещичке он давно мечтал. Правильный подход таков: дарить не вещь, а эмоцию от ее обладания.

- Бритва, пена для бритья, тапочки, полотенца, колеса для автомобиля и талон на сервисное обслуживание плохо годятся в качестве подарка мужчине, которого вы на самом деле хотите порадовать и удивить. Повседневные вещи не могут стать источником положительных эмоций, подразумевается, что они и так являются постоянной составляющей нашей жизни. Даже хорошая электрическая зубная щетка - это всего лишь напоминание о такой банальной необходимости - чистить зубы. Ну и кому хочется думать об этом в свой праздник? Я считаю, что подобрать выбрать правильный подарок мужчине не так сложно, главное - думать категориями эмоций и чувств, а не предметами. Можно вручить большому начальнику билет на концерт группы, от которой он сходил с ума в молодости. И таким образом подарить настоящее путешествие в прошлое. Чтобы сделать правильный выбор, просто представьте себе, что будет чувствовать человек, получив презент? Что почувствовали бы вы? Подумайте о человеке, - рассказывает психолог Анна Любимова.

Сделайте подарок внутреннему ребенку

Удивительно, но факт: в каждом из нас живет маленький ребенок, не до конца наигравшийся в детстве. Скорее всего, большинство мужчин никогда не признаются в этом, глядя вам в глаза, но в душе они очень порадуются, получив в подарок программируемого робота или радиоуправляемый вертолет, или же 3D-ручку. Найти интересные варианты можно в любом магазине техники и да, конечно же, стоит выбрать игрушки для детей постарше, чем 3-5 лет.

Кстати, хорошим подарком может стать экшн-камера или квадрокоптер. По сути, практической пользы от них для неспециалиста мало, но получить удовольствие от съемок своих прогулок, занятий спортом или подглядывания за соседним участком точно сможет каждый.

Подарите приключение

Прыжок с парашютом, полет за штурвалом самолета, сплав по горной реке, уикэнд на скалодроме, квест по спортивному ориентированию, сафари на джипах в городских джунглях, прогулка на квадроциклах по горам. Приключений хочется каждому мужчине, даже если основную часть времени он проводит в офисе за компьютером. Лучше всего, если это будет что-то для компании, то, о чем получатель подарка сможет еще долго рассказывать друзьям и коллегам, с восторгом показывая фотографии. Сильному полу необходимы такие вот доказательства их мужественности, так почему бы и не презентовать их, если есть повод?

Поддержите в увлечениях

Выбрать подарок для поклонника спорта несложно: хорошая экипировка, новые аксессуары. А билет на матч любимой хоккейной или футбольной команды точно приведет фаната в восторг. Правда сейчас посещать массовые мероприятия не рекомендуют, да и многие игры отменены. Зато особенно ценной окажется подаренная возможность наблюдать прямо из дома за всеми матчами, поединками и любыми мировыми событиями в течение всего года. В этом поможет подписка на специализированное приложение WINK от компании Ростелеком. Платформа представляет доступ к мультимедийному контенту не только с телевизора, но и с телефона, планшета, ноутбука из любой точки земного шара, где есть интернет.

В подписку включены не только популярные спортивные каналы. С эксклюзивными трансляциями от UFC ТВ любитель смешанных единоборств сможет всегда быть в курсе результатов всех громких поединков. VIASAT Sport подарит возможность наблюдать за автомобильными и мотогонками. А канал КХЛ позволит в формате HD рассмотреть все детали ледовых побоищ. Эксклюзивная новинка – подписка на «Русский экстрим», где можно наблюдать за самыми необычными мировыми соревнованиями, такими как клиффдайвинг, айс-кросс, парашютный спорт и многое другое.

Чтобы сделать самый ценный подарок любителю спорта, нужно зайти на сайт платформы WINK и оформить подписку на нужные каналы. Платформа со спортивным видео-контентом точно порадует человека, знающего цену своему времени и не любящего пропускать ничего интересного

Подарите статус

Еще один хороший вариант подарка – статусные вещицы, которые могут вселять уверенность в собственной значимости. Это может быть ручка Паркер, именной бокал для коньяка, кожаный портсигар. Для тех, кто считает, что попробовал и увидел все, можно подобрать интересные продукты питания. Например, сейчас очень модно выкладывать фотографии, на которых вы вкушаете блюдо с золотом – что еще может лучше сказать об успешности человека? Подарить баночку меда с золотом можно каждому, эмоции будут незабываемые. А еще можно заказать аксессуары с личным колоритом hand-made: такими подарками ваш визави точно будет гордиться и при каждом удобном случае хвалиться перед знакомыми.