2020-03-20T12:19:25+03:00
Общество

«Мы не приемлем слово «очередь»: чем живет «Самарский хоспис», в котором не больно и не страшно

О «Самарском хосписе», где не больно и не страшно, поговорили с его бессменным главным врачом Ольгой Васильевной Осетровой
Наталья ФОМИНА
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Снимать боль, помогать и пациенту, и его близким - работа сложная, но очень нужная.Снимать боль, помогать и пациенту, и его близким - работа сложная, но очень нужная.Фото: Личный архив
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Сейчас 2020 год. К счастью, не лихой девяностый, когда слова «хоспис» боялись все. И хорошо, что есть люди, которые своими силами, настойчивостью, состраданием и любовью добились того, чтобы каждый из нас, когда это необходимо, получил возможность хорошо и достойно жить - всю оставшуюся жизнь.

О ГРАНТАХ И ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

- Когда у нас 1 декабря прошлого года закончился грант, горячую круглосуточную линию мы должны были закрыть официально. Но не смогли это сделать, - рассказывает Ольга Осетрова. - Мы продолжили работать, консультировать и лишний раз убедились, насколько горячая линия важна и востребована! Особенно в праздники. Я дежурила на неделе с 6 января, было очень много звонков. И по обезболиванию, и по другим симптомам, и по поводу того, что трудно попасть в лечебные учреждения, и просто потому, что люди были растеряны и напуганы, оставшись наедине со своими проблемами. Самые насыщенные звонками недели - это новогодние праздники.

- Мы подали заявку в Фонд Президентских грантов, и - победили в Первом конкурсе 2020 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Мы рады, что теперь горячая линия у нас, так скажем, легальная, продолжается - в рамках гранта. По телефону, указанному на сайте хосписа, на горячую линию может позвонить любой человек. Родственники наших пациентов, разумеется, и так с нами общаются, а в консультировании по телефону велика потребность у тех, кого вообще никто не ведет.

ПРО ОБУЧЕНИЕ ДОКТОРОВ И КИСЛОРОДНЫЕ КОНЦЕНТРАТОРЫ

- Когда больше года назад мы только запускали горячую линию в рамках первого гранта, думали, что большинство звонков будет по обезболиванию, но оказалось, что примерно половина обратившихся задают вопросы по другим симптомам: одышка, тошнота, рвота, слабость. Учитывая этот запрос, мы включили в программу нового гранта обучение врачей и медицинских сестер в лечебных учреждениях Самарской области. Будут проводиться и уже вовсю готовятся лекции для медперсонала, составляются и будут напечатаны буклеты для врачей по этим симптомам, чтобы у докторов было прямое и ясное руководство к действию, чтобы они не только о боли могли говорить, но и на другие вопросы компетентно отвечать. Ведь, например, такой непростой симптом, как одышка, в паллиативной помощи снимается несколько другими препаратами, чем обычная одышка, нужен особый подход. И мы этому будем учить.

Одышка, она в чем-то даже сложнее боли, скажу честно. За год работы горячей линии, переговорив со многими людьми, я убедилась, что она - наиболее пугающий симптом, по переживанию его самим пациентом и окружающими людьми. Когда близкий человек задыхается, это страшно. Подобрать обезболивание в большинстве случаев можно за 2 - 3 дня, с одышкой - гораздо труднее.

В рамках проекта закупаем дополнительно кислородные концентраторы, чтобы лучше справляться с этой проблемой. Надеюсь, будет достаточно позвонить на горячую ли- нию, приехать с документами и получить кислородный концентратор, чтобы закрыть эту первейшую потребность, справиться с одышкой.

О НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ

Грант позволит организовать больше консультаций в офисе для тех пациентов, которых мы не можем вести - например, не онкологических больных с симптомами, которые нужно обязательно снять, или тех, кто живет очень далеко. Если в прошлом году мы провели 500 таких консультаций, то в рамках нового гранта сможем провести 1100!

Количество консультаций возросло. Большая потребность в общем ориентировании: на что имеет право паллиативный пациент, какие возможности для него есть, как лучше организовать уход - многое дает даже однократная консультация хорошего специалиста. Надеюсь, мы сможем больше помогать таким пациентам. В гранте прошлого года мы в такой помощи не отказывали, но не предполагали, что это будет настолько востребовано. Сейчас мы учли потребности всех нуждающихся, причем не в духе «подождите, когда подойдет ваша очередь». С паллиативными пациентами такого быть не должно!

Мы не сможем госпитализировать всех, но ответить на вопросы реально. Наши больные не могут «стоять в очереди». И не будут.

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