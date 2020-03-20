2020-03-20T14:17:30+03:00
Общество

Паводок в Самаре 2020: половодье началось на три недели раньше, затоплены мосты

Синоптики рассказали, про паводок в Самаре 2020 года, и уточнили, ждать ли обмеления Волги
Вера ЦЫГАНКОВА
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Общая прибыль воды составила 286 - 387 см.Общая прибыль воды составила 286 - 387 см.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Самаре рассказали, о начале половодья 2020 в Самарской области. Синоптики в своих прогнозах опираются на данные метеоисследований.

По их словам, из-за аномально теплой зимы и весны паводок в регионе начался на три недели раньше привычных сроков, обычно оно начинается в конце марта - начале апреля. - В этом году подъемы уровня воды на реках начались в 10-х числах марта. Картина достаточно пестрая. Сильнее всего поднялись реки в районе села Черемшанка, поселка Сургут на реке Сок и села Кошки на реке Кондурча. Общая прибыль воды составила 286 - 387 см. На некоторых же водоемах, наоборот, наблюдается спад уровня воды в связи с низкими ночными температурами, — рассказала начальник самарского гидрометцентра Людмила Анурова.

По данным ГУ МС России по Самарской области в регионе подтоплены три низководных моста: два в Красноярском районе и один в Кинель-Черкасском районе. Мосты ушли под воду на 35 - 55 см.

Поскольку приток воды от рек сейчас достаточно высок. К примеру, уровень воды у Тольятти сейчас выше норма на 386 см.

Куйбышевское и Саратовское водохранилища уже приступили к сбросу воды.

По данным метеорологов, свободный объем на водохранилищах сейчас 1,9 кубических км. Приток в водохранилища на 18 марта составляет 14 990 м3/с, сбросы - 10 145 м3/с. С каждым днем количество сбросов увеличивается.

- Обмеления водохранилища в самарской области не должно быть, воды достаточно. В том году воды тоже было много, просто ее придерживали, чтобы не затопить другие районы, - рассказала Людмила Анурова.

Также она рассказала, что земля в регионе уже готова к началу весенних полевых работы. Земля прогрелась, и в метровом слое почвы достаточно влаги для вегетации зимних культур и новых саженцев.

Однако ранее начало полевых работ, могут отложить заморозки, которые вернутся в Самарскую область в последнюю неделю марта.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Осеннее увлажнение почвы - 63 - 104%

Глубина промерзания почвы - 41 см (на 38 см ниже нормы)

Максимальные запасы воды по состоянию на февраль - 72 - 119% от нормы

Максимальный уровень поднятия рек: 50 - 190 см

Слой снега на конец февраля 2020 года - в среднем 31 см по области (в два раза меньше, чем в 2019 году (58 см)

Снежный покров 19 марта в Самаре - 1 см (в 2019 году - 70 см)

ИСТОЧНИК KP.RU

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