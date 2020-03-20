Выходные 22-23 марта 2020 в Самаре: куда пойти и чем заняться

Какими будут выходные 22-23 марта 2020 в Самаре, зависит от только от нас. Условия сейчас непростые – театры и музеи закрылись на карантин. Многие, вероятно, предпочтут провести уик-энд дома. Но если кому-то не сидится на месте, можем предложить несколько мероприятий для досуга.

Большие концертные площадки города сейчас не работают, зато открыты бары, которые вмещают не более 50 человек. Здесь не выступают звезды, зато царит душевная дружеская атмосфера и веселье.

ВЫСТУПЛЕНИЕ «САМАРСКОГО ДИКСИЛЕНДА» В БАРБЕZ_NАZВАNИЯ

В субботу, 21 марта, на новой концертной площадке в БАРБЕZ_NАZВАNИЯ сыграет свою программу «Самарский диксиленд». Молодые, задорные, энергичные музыканты любят и умеют играть настоящий hot джаз. На сцене - студенты и выпускники Самарского музыкального училища и джазовой студии «Движение» и оригинальное звучание джаза ревущих 20-х годов (конечно, прошлого столетия).

БАРБЕZ_NАZВАNИЯ, ул. Бр. Коростелевых, 170.

21 марта, 20.00.

Цена билетов: 200 руб.

БАР «ЛЕНИНГРАД»:

Посмотрим, что предлагает своим гостям в выходные 22-23 марта 2020 в Самаре бар "Ленинград".

Вечер в честь Дня поэзии «Пастернак Поэтри»

21 марта отмечают День поэзии, в честь этой даты бар «Ленинград» собирает тесный круг гостей – любителей творчества Бориса Пастернака, ведь в 2020 году нобелевскому лауреату исполняется 130 лет. Весь вечер будут звучать строки замечательного русского поэта, а также произведения самарских стихотворцев.

Бар «Ленинград», ул. Молодогвардейская, 63а.

21 марта, 18.00.

Цена билета: 200 руб.

Квест-вечеринка в баре «Ленинград»

Любителей приключений приглашают в бар «Ленинград» на квест-вечеринку.

Гости отправятся в 1637 год… Нападение испанцев не было новостью. Но никто не ожидал, что два английских фрегата будут потоплены почти в самом начале сражения. Форт сопротивлялся долго, но бесполезно... Когда испанцы ушли, оставив только разграбленный город, горстка выживших, чудом уцелевших, собрались в единственном не сгоревшем здании — таверне. На улице тихо капал холодный дождик - предвестник шторма...

Те, кто отправится на квест-вечеринку должны быть готовы к непредсказуемому сюжету и гонке на выживание. В приключение может отправиться от 12 до 15 человека. Регистрацию необходимо пройти не позднее двух дней до отправления.

Бар «Ленинград», ул. Молодогвардейская, 63а.

22 марта, 15.00.

Цена билета: 450 руб. (включая депозит на бар – 100 руб.).

РОК-БАР «ПОДВАЛ»:

Группа «Герои и злодеи»

«Герои и злодеи» выступят в рок-баре «Подвал» с программой «Блуждают тени».

21 марта, 20.00.

Группа GINGER GLAD

Старейший самарский рок-бар решил поднять горожанам настроение в выходные 22-23 марта 2020 в Самаре и приглашает на бесплатный концерт группы GINGER GLAD.

22 марта, 21.00.

Рок-бар «Подвал», ул. Галактионовская, 46.

Вход свободный.

БАР «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»:

Как будет этот бар будет поднимать настроение посетителям в выходные 22-23 марта 2020 в Самаре? Конечно, зажигательной музыкой!

Фанк Кайф пати

Громоподобные барабаны, кричащий вокал, пульсирующий ритм и топот ног. Грязные танцы под звуки фанка прямиком с пыльных пластинок 60-х - в баре «Вечно Молодой».

Бар «Вечно Молодой», ул. Ленинградская, 77.

21 марта, 22.00.

Цена билетов: 200 – 300 руб.

Группа Black Coffee

В воскресенье на сцене бара - прекрасное трио и джаз в лучшем его проявлении. Black Coffee побалуют гостей традиционными американскими джазовыми стандартами 20-го века, бразильскими ритмами, фанком и джазовыми аранжировками известных композиций поп и рок музыки. И все это – бесплатно!

Бар «Вечно Молодой», ул. Ленинградская, 77.

22 марта, 22.00.

Вход свободный.

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «КАПИТАН КОРКИН» В SAMARI PIRATES BAR

Группа «Капитан Коркин» устраивает творческий вечер в поддержку нового альбома. Будет душевно и уютно. Музыканты исполнят старые и новые песни, расскажут об альбоме, будет возможность пообщаться. Специальный гость - Ms Organics, которая впервые вживую исполнит песню I FEEL YOUR SEX. А еще на концерте будет устроена распродажа разных вещей – барахолка от группы «Капитан Коркин».

Вход на концерт – свободный, но музыканты рассчитывают на материальную поддержку в виде донатов, пожертвований.

Samari Pirates Bar, ул. Молодогвардейская, 84.

21 марта, 19.00.

Вход свободный.

ВЕЧЕРИНКА ЗНАКОМСТВ В БАРЕ «ТРУБА»

Выходные 22-23 марта 2020 в Самаре не стоит проводить в одиночестве. Поэтому в субботу бар «Труба» устраивает ФлиртПати - вечеринку знакомств. Понять, кто готов к знакомству можно будет по цвету браслета: зеленый – свободен, желтый – готов(а) на все, красный – занят(а). Девушкам всю ночь вход свободный и коктейль в подарок до полуночи. Забронировать стол можно по телефону 8-927-692-09-06.

Бар «Труба», ул. Ерошевского, 5.

21 марта, 20.00.

Девушкам всю ночь вход свободный, парням - после 23.00 - 300 руб.