Красота за границами звука: в Самаре пройдет VI Международный фестиваль-конкурс театров и студий моды «DEAFile»

Раз в два года гостеприимная Самара принимает лучшие театры и студии мод детей с нарушением слуха со всей страны и ближнего зарубежья. Фестиваль-конкурс «DEAFile» проходит на базе ГБОУ школы-интерната №4 Самары, длится два дня и завершается красочным гала-концертом во Дворце культуры железнодорожников им. А.С. Пушкина.

- Сейчас это единственное подобное событие в мире глухих, поэтому о фестивале известно далеко за пределами Самарской области, - рассказывает педагог дополнительного образования, руководитель театра моды «Золотая свирель» Анна Кузнецова. – Дети после участия в этом фестивале очень меняются, для них любая возможность пообщаться со сверстниками из других регионов, обменяться контактами - праздник. Ребята - участники фестиваля более социализированные, открытые в общении, знают, как держаться на сцене и позировать для фото.

Многие элементы делают вручнуюФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Во время подготовки к фестивалю воспитанники совместно с преподавателями создают свои коллекции одежды. Вместе разрабатывают дизайн, подбирают материалы, шьют костюмы, учат танцы, практикуются в актерском мастерстве, превращая каждый номер в театральное представление.

Новый уровень

Началось все в 2008 году, когда преподаватели школы-интерната №4 решили, что их ученикам место на подиуме. Дизайнер и дети придумали первую коллекцию и отправились покорять конкурсы моды по всей стране. После многочисленных успешных выступлений на самых престижных дефиле наравне с обычными детьми самарцы решили, что этим опытом нужно поделиться со всеми ребятами с нарушением слуха. И с 2010 года Самара принимает модных гостей.

Учитель математики и технологии Софья Юсупова в этом году выступает в роли дизайнера.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На первом фестивале было всего пять коллективов. За 10 лет масштабы конкурса выросли. В 2020 году о своем желании участвовать заявили уже 11 театров и студий мод из Тольятти, Уфы, Казани, Энгельса, Рязани, Кирова, Оренбурга, Самары, а также из города Уральска (Республика Казахстан). Впервые приедут представители Кемеровской области. Вывести фестиваль на новый уровень помогла серьезная поддержка. К примеру, ООО «Транснефть – ТСД» в этом году помогло с арендой концертного зала и гримерки, с оборудованием на время репетиций и финального представления. Надо сказать, это предприятие уже в третий раз помогает проведению конкурса.

Фестиваль проводится полностью на благотворительную помощь, помогают также волонтеры: фотографы, видеооператоры, стилисты и визажисты.

- Участники представляют не менее двух коллекций. Каждая создается около года. Для ребят проходят мастер-классы по театральному мастерству, модельной походке, - рассказывает педагог дополнительного образования Марина Ухмакова, - Несколько лет наш театр моды «Золотая свирель» не участвовал в конкурсной борьбе, только в гала-концерте. Решили, что это нечестно - приглашать всех на конкурс и самим выигрывать. Но за 10 лет существования фестиваля уровень мастерства конкурсантов и качество пошива коллекций очень выросли. С нетерпением ждем Рязань. Они обещали привезти нечто особенное. Чтобы им было интереснее соревноваться, в этом году и мы представим две свои коллекции. К тому же у нас новые дизайнеры.

Театр моды "Золотая свирель" (Фото Екатерины Кургановой)

Командный дух

В этом году на конкурсе в качестве дизайнера выступит выпускница школы Екатерина Павлова. Она взялась за новую и очень сложную номинацию «Перформанс». Образы создаются прямо на моделях, школьницам приходится до нескольких часов стоять почти неподвижно, пока образ будет собран.

- Когда-то конкурс «DEAFile» разбудил в Екатерине талант дизайнера. Два года назад своей коллекцией «Пандея» она удивила известного кутюрье Александра Васильева на фестивале моды «Поволжские сезоны». Для номинации «Перформанс» дизайнер выбрала необычный материал - в дело пошли старые жалюзи, - рассказывает Марина Ухмакова, пока Екатерина дорабатывает новый образ.

Юные модели, а в конкурсе участвуют дети старше 14 лет, терпеливо относятся ко всем творческим процессам. Оля Ильмендерова, победительница школьного кастинга этого года, уверенно заявила, что готова ко всем сложностям работы моделью.

Эти образы театр моды "Золотая свирель" представлял на конкурс в 2018 году. (Фото Екатерины Кургановой)

- Мне нравится мой наряд, я ощущаю себя комфортно. Я и духовно, и физически готова выступать. Буду стоять до последней иголочки, пока образ не будет готов. Родители за меня рады, поддерживают меня и одноклассники, к тому же в конкурсе мы участвуем вместе, помогаем друг другу, - улыбается Ольга даже после нескольких часов работы над образом.

Одиннадцатиклассник Влад Кадин тоже будет участвовать в конкурс «DEAFile» и сразу в индивидуальной программе в новой номинации «Лучшая модель (юноши)». Влад признался, что раньше с публичными выступлениями как-то не складывалось.

Эту коллекцию в 2018 году представила Казань (Фото Екатерины Кургановой)

- На этот раз я решил быть смелым, - уверенными жестами рассказывает Влад, - Мне нравится коллекция, которую для нас разработала учитель математики и технологии Софья Юсупова. Это очень красиво. Не думаю, что конкурс - это легко, но я все смогу. Уверен, что все получится.

Конкурсантки номинации «Лучшая модель» 2018 года (Фото Екатерины Кургановой)

Из-за непростой эпидемиологической обстановки конкурс в этом году перенесли на осень, но для учеников школы-интерната №4 это означает лишь то, что будет чуть больше времени на подготовку, а значит, в этом году конкурс пройдет еще лучше!