"Всегда знала, что я другая, ни на кого не похожая": девушка, похищенная младенцем, встретилась с мамой из Тольятти

Страшная потеря

23 года назад Ольга Синельникова работала в Тольятти учителем начальных классов. Долгожданная дочка родилась в 1996 году и стала для семьи большим счастьем, молодой папа с удовольствием снимал жену и малышку Машу на видеокамеру.

5 октября двухмесячного младенца должны были крестить. 3 октября девочка пропала.

- Я пошла в магазин, взяла Машу с собой, коляску у входа оставила, - вспоминает Ольга Синельникова тот страшный день. - Выхожу и никак не пойму: что такое? Где коляска?

Позже милиция выяснит: девочку забрала женщина, силовикам даже удастся найти мужчину, который ее видел, и составить по его описанию фоторобот похитительницы. Коляску вскоре удалось найти, ребенка - нет.

Ольга Синельникова родила Машу в 1996 годуФото: принтскрин видео.

Годы разлуки

Листовки с фотографией девочки ходили по всей стране, через некоторое время пришла "весточка" из Ульяновской области: в ночь после похищения у младенца поднялась температура, и похитители (их к тому моменту было уже двое - мужчина и женщина) были вынуждены обратиться к медсестре.

Сельская медсестра обратила внимание, что девочка была не в одежде, а чуть не в полотенце завернута, дала показания, помогла составить еще один фоторобот подозреваемых. За информацию о местонахождении девочки обещали миллиард, рублей, но на этом успехи сыщиков закончились, и расследование заглохло на 24 года.

Каждый раз, когда где-то в России становилось известно о ребенке, который был без папы и мамы, тольяттинцы срывались с места, чтобы вновь убедиться - это не их дочь. В 2016 году они обратились на передачу "Жди меня", нашлась похожая девочка, но ДНК-экспертиза показала, что это не Маша.

Сейчас у Ольги Синельниковой растут две дочки - Саша и Ксюша, они обе знают про похищение Маши и все эти годы вместе с мамой надеялись, что однажды их мечта сбудется, и Маша найдется.

Фотороботы предполагаемых похитителейФото: принтскрин видео.

Тайна раскрыта

Недавно на сайт "Жди меня" пришел отклик из Самарской области: Людмила Старова сообщила, что ее дальняя родственница, Вера Лучкина незадолго до своей смерти призналась, что в 1996 году украла чужого ребенка, потому что ее собственный сын родился мертвым.

Девочку назвали Верой и все в семье удивлялись, что она ни капельки не похожа ни на папу, ни на маму.

Как удалось скрыть преступление? Вера Лучина рожала не в больнице, а дома, поэтому, кроме нее, о смерти младенца никто не знал. Почти год она еще прожила в Тольятти неподалеку от настоящих родителей украденного ребенка, потом уехала в Ульяновскую область, там у семьи сгорел дом со всеми документами, их восстановили, после чего девочка окончательно по всем бумагам стала Верочкой-младшей.

Сейчас Вера - учитель русский язык и литературы. Недавно при помощи бывшего сотрудника полиции из Тольятти журналисты программы "Жди меня" смогли связаться с ней и ее родственниками, попросили семейные фотографии и образцы ДНК. Вера и Лена, которые считали себя сестрами, оказались даже не родственниками. Зато ДНК-экспертиза подтвердила на 99,9% родство Веры и Ольги Синельниковой. Девушка в это не поверила и на передачу не приехала.

Вера (слева) и Александра - дочери Ольги СинельниковойФото: принтскрин видео.

Долгожданная встреча

После эфира Ольга Синельникова позвонила девушке по телефону:

- Когда у нас в 1996 году украли девочку, мы решили, что будем жить, чтобы найти нашу девочку, - рассказала женщина Вере. - Она у нас очень приметная: ушко левое заостренное, пятнышко на животике.

На следующий день девушка сама связалась с ней и признала: пятнышко на животе у нее есть, и мало кто о нем знает. Вера согласилась на встречу.

- Смотрю на тебя, как на себя, - сказала Ольга Синельникова и Вере при встрече - они оказались очень похожи. А если посмотреть на Веру, Александру и Ксюшу, то станет ясно, что все они похожи на маму - Ольгу Синельникову.

- Я всегда знала, что я другая, ни на кого не похожая, - призналась позже Вера Агапова. - Но о таком никогда бы не подумала.

Вся семья встретилась в одном доме, но как сложится их дальнейшая судьба, пока никто предсказать не может.