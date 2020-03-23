«7-ступенчатая DSG, 180 лошадей под капотом»: 45 патрульных автомобилей на базе SKODA OCTAVIA получили полицейские Самарской области

Старший участковый уполномоченный Дмитрий Силантьев следит за порядком в поселке Шмидта. По долгу службы сталкивался с разными задачами – и преступников задерживал, и семейные конфликты сглаживал. На вверенной ему территории живет около 5 тысяч граждан. Убедиться, что все в поселке спокойно, оперативно добраться до места без личного автомобиля не просто, но теперь проблем с этим не будет.

- Весь поселок состоит из многочисленных переулков, дома зачастую находятся в труднодоступных местах, поэтому наличие служебной машины – это огромное подспорье, – говорит участковый, рассматривая новенький служебный автомобиль.

Теперь на службе МВД

Мощные, маневренные и динамичные патрульные автомобили поступили на службу к правоохранителям Самарской области в конце января. 45 авто марки Skoda в комплектации Ambition приобретены в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Все они оснащены двигателем 1.8 TSI (180 л.с.), укомплектованным 7-ступенчатой DSG – самым мощным из доступных для OCTAVIA. Он обеспечивает разгон до 100 км/ч за 7,3 секунды, максимальная же скорость, которые могут развить новые машины МВД, 231 км/ч.

При отличных динамических показателях и хорошей управляемости новые машины весьма экономичны, расход топлива всего 6,0 л на100 км. Разумеется, патрульные модели оснащены дополнительным оборудованием, предусмотрены и специальные детали экстерьера: белый цвет кузова и надписи «ПОЛИЦИЯ» и «ДПС».

С таким транспортом результаты будут лучше

Как отметил начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников, по итогам прошлого года полицейские региона показали хорошие результаты - больше чем на 8 % снизилась аварийность дорог, сократилось число погибших.

-Уверен, что с такими профессиональными сотрудниками и с новым служебным транспортом мы выполним все поставленные перед нами задачи, – заявил руководитель главка.

Часть новых машин отправятся в муниципальные районы Самарской областиФото: ГУ МВД России по Самарской области

Капитан полиции инспектора ДПС Дмитрий Михайлов, внимательно изучив машины, добавил, что транспорт укомплектован всем необходимым оборудованием: комплекс видеонаблюдения для фиксации дорожной обстановки и ведения аудиовидеозаписи внутри автомобиля, сигнально-громкоговорящая установка. Есть дополнительная аккумуляторная батарея и блок предохранителей. Предусмотрена специальная аптечка для оказания первой помощи при ДТП.

- В нашей работе бывает всякое: случаются и дальние выезды, и даже погони. Поэтому очень важно, чтобы автомобиль был резвым и надежным, – объяснил инспектор полиции. – Новые машины этим требованиям соответствуют. От их колес не скроется ни один преступник.

Новые машины распределят между службами участковых уполномоченных полиции и ГИБДД. Автомобили будут работать как в городе, так и в районах области.

Skoda доступна каждому

Кстати, почувствовать себя за рулем автомобиля-борца с преступностью может любой желающий. В Самаре автомобили Skoda представляет официальный дилер ООО «Автомир Богемия». Здесь представлен весь модельный ряд автомобилей Skoda, есть станция технического обслуживания, где выполняются все виды работ, любой сложности, всегда в наличии оригинальные детали и аксессуары.

Оценить надежность автомобилей марки Skoda самарцы могут, записавшись на тест-драйв. Для этого можно приехать в автоцентр по адресу ул. Антонова-Овсеенко, д. 46 или записаться по телефону: +7 (846) 331 01 11

Для тех, кто решит приобрести новенький автомобиль Skoda предусмотрены удобные способы оплаты, в том числе кредитные и лизинговые программы, действует система trade-in.

Справка КП:

Всего SKODA AUTO Россия передала правоохранителям 3 870 патрульных автомобилей ДПС для всех федеральных округов страны. Каждая модель произведена на базе SKODA OCTAVIA в комплектации Ambition с дополнительными опциями: электрообогревом лобового стекла и защитой двигателя. Сотрудничество SKODA AUTO Россия с МВД ведется с 2011 года.

Контакты:

Официальный дилер SKODA в Самаре Автомир Богемия

Сайт: bogemia-smr.ru

Телефон: +7 (846) 331 01 11

Адрес: ул. Антонова-Овсеенко д.46