В Самаре учителя показали, как занимаются со школьниками на карантине по ОРВИ и коронавирусу

С 17 марта в Самаре все школы перевели на удаленное обучение. Дети сидят дома, но это не означает, что у них начались каникулы. Уроки идет в прежнем объеме - просто в режиме онлайн. Как это происходит, посмотрели журналисты "КП-Самара".

Учитель физики Игорь Минаев из Медико-технического лицей на работу приходит как всегда, по своему гафику. Правда, теперь рабочий день начинается не с чашки чая, а с измерения температуры. Это требование ко всем государственным учреждениям региона. Затем мужчина входит в пустой класс, открывает ноутбук ... Для удаленных занятия учителя сегодня ипользуют различные платформы - благо, доступ к ним предоставили все разработчики. Игорь Минаев в основном общается с ребятами в видеоконференциях в скайпе. А вот его коллега записала лекции на видео и делится ими с ребятами. А живое общение - это вопросы и ответы.

- Для дистанционного обучения используем несколько общедоступных ресурсов. Я веду уроки по скайпу в режиме видеоконференции: подключая весь класс, либо часть ребят, либо отдельно кого-то для консультации. Эта ситуация дистанционного обучения позволяет нам освоить новые технологии, и это даже хорошо, - рассказывает Игорь Минаев. Вчера он с ребятами рассмотрел тему про закон Архимеда, а сегодня проверяет домашние работы и разбирает с каждым учеником ошибки. Игорь Николаевич уверен, что в таком режиме школьники ничего не упустят и спокойно пройдут все, что требуется по курсу.

Учительница общается с классомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель департамента образования Елена Чернега в свою очередь заверила: учебный план от дистанционного обучения не пострадает:

- Наши дети, находясь дома, могут получать знания дистанционно с помощью электронных ресурсов. Процесс не прерывается, учебный план будет выполнен в полном объеме, учителя находятся в школах, дети дома, за компьютерами, защищают проекты, за посещаемостью педагоги следят. Если у кого-то не будет доступа к компьютерам - для них будут найдены другие варианты получить необходимые знания, - отметила Елена Чернега.

Сейчас в Самаре на дистанционное образование перешли 145 тысяч школьников. Также известно, что в понедельник у них начнутся каникулы согласно графикцу, правда, пока неизвестно, сколько же они продлятся.

Конечно же, дистанционное обучение требует много внимания родителей.

- Дистанционное образование подразумевает работу учителя с онлайн-ресурсами. Нам многие издательства открыли бесплатный доступ к онлайн-учебникам. Но второй момент - это те самостоятельные задания, контрольные, тесты, которые ребенок должен сделать. И третье - это наличие обратной связи, родитель должен открыть страницу в АСУ РСО и посмотреть, что происходит с обучением у его ребенка. Если у вас нет цифровых устройств, сообщите об этом учителю, чтобы мы могли организовать дистанционное обучение, - отмечает заместитель министра образования Самарской области Светлана Бакулина.

Пустые парты - но урок идет вовсюФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Она также рассказала, что дистанционное обучение продлится как минимум до 12 апреля, при этом каникулы пройдут по расписанию Пока что нет переносов сроков ЕГЭ, это коснулось только предварительных экзаменов. Они пройдут в общей волне.

- В каждом территориальном управлении мы открыли горячую линию дистанционного обучения. И Если вдруг у вас есть вопросы к нам, пожалуйста обращайтесь. нам важно, чтобы это было полноценное обучение, а не просто домашние задания, - уточнила Светлана Бакулина

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КАК ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ ШКОЛЬНИКА ДОМА

- В то время, как школьники занимаются дома, для них очень важно установить грамотный распорядок дня. Лучше всего вместе составить его и распечатать, повесив над столом

- Пусть ребенок не изменяет привычным утренним делам: начинает день с гигиенических процедур, завтрака. Затем переодевается в школьную одежду. Так он будет понимать, что сейчас находится на учебе.

- Придумайте физминутки для школьника, которые позволят ему размяться между уроков

- Организуйте для ребенка рабочее место.

- Не изменяйте своим правилам. Вечером расспрашивайте ребенка, как прошел "школьный день", обсуждайте все случившееся.

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