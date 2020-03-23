"Народу дичь нужна": самарский морж обедает в проруби и катается на льдинах, чтобы всем захотелось закаливаться

"Просто нырять скучно"

- Народу дичь нужна, понимаешь. Если я просто буду нырять в прорубь за городом, мне скучно будет. Я этот хайп делаю, чтобы всем стало интересно, - 41-летний Сергей Трифонов деловито раздевается до плавок прямо в ресторане-дебаркадере Beluga на самарской пристани и хватает метлу.

На встречу приезжает успешный топ-менеджер на хорошем авто, любитель ночных клубных тусовок. Пара минут - и перед нами уже тот самый СержМорж, чьи видео собирают миллионы просмотров в тик-токе и сотни тысяч лайков в инстаграме. Снимаем новый подкаст, называется "уборка на льдине".

- Блин, найти бы ее еще. В этом году весна теплая, смотри, все растаяло. Я на прошлых выходных по Волге на льдине рассекал, к катеру прицепили и поехали. Правда, потом мне высказали - небезопасно, мол. А я что? Я и говорю - повторять не надо, - Сергей говорит немного рублено, жесткими фразами. Но, как только его персонаж спрыгивает на льду, мужчина преображается.

serzhmorzh Fuck you coronavirus! #serzhmorzh #samara #russia #russian #polarbear #usa #china #italy #rome #spain #france #paris #london #moscow

- Чо делаити-то? Всех обнял, всех прижал, - голос почти мультяшный. Метла летит в одну сторону, а сам СержМорж ныряет в ледяную воду. По легенде там он и живет, на льдины выползает чтобы отведать кофе, пообедать, станцевать, пожарить шашлык ну и так далее. Все идеи для видео Сергей придумывает сам.

- А что там думать? У меня эти идеи в голове копошатся как снежные шары. Вот недавно поехал осетра купил огромного. Сняли, вроде как это сынок мой, Ванечка. А потом я отпустил его. Мне пишут - ты что, дурак? А мне смешно. Ну мне эти 2 тысячи не свистели никуда, сам эффект круче!

"А то будем на лекарства работать"

serzhmorzh Колыбельная вам на ночь мои дорогие! by @angel_studio_odessa #колыбельная #сержморж #самара #russia #russian #polarbear #здоровье #зож #россия #ночь #умка #сон

Сергей Трифонов - бывший военный, служил в Саратовской области. Всю жизнь занимался этого занимался закаливанием, ноги в холодной воде мыл.

- Я проводил карантин, через меня прошло 140 солдат, ни один не лежал в санчасти. Потому что я их заставлял ноги мыть холодной водой. Люди приучались к порядку. Ко мне пришел пацанчик, при росте 165 весил 100 кг. Ну и что думаешь, через 21 день похудел на 30 килограммов! - вспоминает он.

Год назад он решил моржевать: вспоминает, что искупался в Волге первый раз 15 апреля 2019 года.

- Но я это все не для себя делаю. У меня единомышленников много, но они тихие, просто приходят, в прорубь окунулись и пошли. А мне так не надо. Я хайпа хочу, чтобы все смотрели эти видео и тоже закаливаться начинали. Все это должно нестись в народ, если мы будем замалчивать - зачем все это? Надо, чтобы молодежь закалялась, чтобы росло поколение здоровое, а то так и будем работать на лекарства.

Сам Сергей рассказывает чудесные истории исцеления: среди его "коллег" - даже люди с онкологией. Но настаивает: купаться с бухты-барахты нельзя, сначала надо у врача провериться. Например, не стоит нырять, если с сердцем есть проблемы.

- А вообще это хорошо для здоровья. Когда окунаешься, кровь приливает сначала к тому месту, где холодно. То есть циркуляция становится лучше. Много проблем у нас просто от застоя крови, - рассуждает он.

"Я бы в Арктическом океане искупался"

serzhmorzh Ребят. Срочная новость. Мужика унесло на льдине. С чемоданом! #льдина #самара #мужик #сержморж #polarbear #россия #здоровье #всехобнял #всехприжал #serzhmorzh

Видео в инстаграм СержМорж снимает каждый день. А еще освоил тик-ток: там не только видео можно размещать, но и в прямом эфире общаться. Говорит, никто не помогал: да, соцсеть для молодых, но и он тоже не старик. Итог: сотни тысяч лайков и просмотров. Есть и видео-миллионники. И даже #дядяСережачеллендлж.

- Мне со школьниками интересно. Хотя вопросов много дурацких задают: вам не холодно? А вы много болеете? Я каждый день купаюсь, когда я болею? Дичь какая-то. Но есть и плюсы. Например, мне пишут мамы молодые: мол начали закаляться по вашему методу - перестали болеть, спасибо. Это приятно слышать.

У забавного инст-героя есть свои поклонники. Они приходят сфотографироваться, поджидают у домика моржей или ловят в аэропорту. Но везет не всем:

serzhmorzh Чо делаити та 9-го марта та? #обед #9марта #сержморж #самара #russia #russian #polarbear #здоровье #зож #россия #обедпорусски #льдины #ice

- Один раз ко мне подходит кадр с сигаретой. Я ему сразу говорю: ты не попутал ничего? Сейчас я тебя в воду кину. А так много ребят прибегает. Я им рассказываю все, вместе ноги мочим в холодной воде. Это нормально. Еще смешно, мне все подписчики здоровья желают. Моржу здоровья - это смешно. У меня его много.

А мечтает СержМорж искупаться в Арктическом океане и ... открыть всероссийское общество моржей.

- Я даже проект направил в госдуму. У нас почти в каждом городе есть река. И я предлагаю создать в каждом городе Дом Моржей, чтобы это было нечто единое. А то сейчас люди реально выживают, ставят эти вагончики невзрачные. Ну и кого это привлечет? Вот и будут коронавирусы гулять, пока мы так относимся. У нас же есть примеры в истории: генерал Карбышев, например, она закалялся и поэтому, когда враги его на морозе ледяной водой обливали, ему ничего не было.