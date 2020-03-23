Останьтесь дома, я искупаюсь за вас: главврач калужской больницы в разгар пандемии коронавируса уехал в Тайланд
Российские регионы продолжают удивлять своим самым серьезным отношением к новой коронавирусной инфекции. На прошлой неделе прогремела история врача-инфекциониста из Ставрополя, которая слетала в Испанию, заразилась коронавирусом и посмешила передать его как можно большему количеству людей, пренебрегая карантином. Она провела лекцию, побывала на совещании с депутатами и другими чиновниками. А потом выяснилось, что у нее положительный тест на коронавирус.
В этот раз "учудил" главный врач калужской областной больницы. Владимир Кондюков решил не отказываться от запланированного отпуска и давно купленного тура в Тайланд. И в разаг пандемии, пока перелеты еще были открыты, покинул страну, отправившись на берег океана. Как рассказал журналисту КП-Самара собственный источник, речи об отмене отпуска не шло и главврача заменил его заместитель. Отправился на отдых мужчина, по этой информации, со своей семьей. А разрешение на отпуск подписал сам. Вернуться мужчина должен в четверг 26 марта.
Но 23 марта врио губернатора Калужской области Владислав Шапша спохватился: в регионе выявлен один коронавирусный больной, борьбу с инфекцией только усиливают. А все ли борцы на месте? Так и выяснилось, что в рядах медиков зияет прогал.
- Этот факт вызывает особое возмущение. Нужно еще разобраться, было ли у него разрешение на выезд из страны. Ему, наверное, нужно подобрать работу с меньшей ответственностью, когда он вернется домой. Нам нужны тут другие люди, которым не все равно, - отметил Владислав Шапша.
Он указал, что работнику медицины придется еще две недели просидеть на карантине. И это только в том случае, если он сумеет быстро вернуться домой. Сейчас Россия закрыла границы, чартеры работают только на доставку пассажиров.
Жители Калужской области мужчину тоже не поддержали, хотя в соцсетях и ведутся споры: правильно или нет отказываться от отпуска, если есть риск заболеть или же оказаться запертым за границей.
- В первую очередь - это отсутствие на рабочем месте в кризисной ситуации. Дело же в ответственности перед другими людьми. Я думаю, что такого врача нужно увольнять, может быть в больнице только лучше станет, - рассказала Людмила Михайлова, жительница города свое мнение.
Пока же в ситуации должно разобраться министерство здравоохранения Калужской области, там же и выберут дисциплинарные меры ответственности.
Ранее врио губернатора также запретил всем чиновникам и личные, и служебные поездки за границу.
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ИСТОЧНИК KP.RU