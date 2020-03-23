2020-03-23T14:37:45+03:00
Общество

Пассажиры толкают автобусы, мусоровозы не могут проехать: в марте Самару завалило снегом

Выпало 94% месячной нормы, город оказался практически парализован [фоторепортаж]
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Жительница Самары маску надела, а головной убор забылаЖительница Самары маску надела, а головной убор забылаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Совсем не весенний снегопад обрушился на Самару 23 марта 2020 года. Синоптики еще с вечера предупреждали об оранжевой угрозе, им же вторили МЧС. Но такого апокалипсиса не ждал никто. По данным синоптиков за сутки в Самаре выпало 94% от месячной нормы осадков. Неудивительно, что справиться со снегопадом оказалось не так-то просто.

Пробираться по сугробам было нелегко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пробираться по сугробам было нелегкоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

С утра люди пробирались на работу сквозь сугробы, как сквозь снежный плен. Но и тем, кто дошел до остановки, счастье улыбалось не сразу. Автобусы застревали в снегу, некоторым горожанам даже пришлось выталкивать свой транспорт. Трамваи перестали ходить до Самара Арены, так что те, кто собирался наведаться в Агропарк остались без транспорта, а продавцы без покупателей.

Машины пришлось откапывать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Машины пришлось откапыватьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Водителям было не лучше: уже утром на дороге собрались 9-балльные пробки, и эта цифра не менялась очень долго. Серьезные аварии затрудняли движение. Например, на Московском шоссе рядом с ТЦ Метро дорогу перегородила неудачно развернувшаяся фура.

Транспорт ходи с перебоями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Транспорт ходи с перебоямиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также из-за снегопада с маршрута сняли электробус, для него эти погодные условия совсем не подошли. Напомним, его запустили между Губерснским рынком и Южным городом.

О возможных сбоях в вывозе мусора предупредили специалисты "Экостройресурс".

Жители Самары толкают автобус на заснеженной дороге 23.03.2020.

- Как только погода и состояние подъездных путей позволят организовать вывоз отходов, наши перевозчики в полном объеме выполнят свою работу, - написали здесь.

Вьюга скрыла от самарцев все на расстоянии вытянутой руки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вьюга скрыла от самарцев все на расстоянии вытянутой рукиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за большого количества снега на крыше провалилась кровля развлекательного комплекса Kin.UP.

В мэрии Самары рассказали, что для уборки снега привлекли до 234 машин, работает на дорогих 550 человек с лопатами. Особенно активно сейчас будут расчищать кровли. Коммунальщики просят горожан не оставлять свой личный транспорт во дворе, чтобы не мешать уборке, а также не создавать препятствий для подъезда спецтехники к тем же

В Самаре из-за снегопада погнуло крышу КинАПа.

Чистить снег пришлось под крошкой, которая сыпалась с неба Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чистить снег пришлось под крошкой, которая сыпалась с небаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

мусорным контейнерам.

- Наша задача – не только обеспечить комфортное передвижение людей по дорогам и пешеходным путям, но и не допустить большого скопления талых вод при наступлении плюсовой температуры. Соответствующие поручения уже даны всем коммунальным службам, - отметила Елена Лапушкина.

Кстати, прогнозы синоптиков отнюдь не подбадривающие. "Оранжевый" уровень опасности сохранится минимум до вечера 23 марта. Жителей ждут снежные заносы и минимальная видимость в 500 метров. А во вторник и среду осадки в виде мокрого снега с дождем продолжатся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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