Афиша культурных онлайн мероприятий Самары: что посмотреть в театрах, музеях и библиотеках

Афиша культурных онлайн мероприятий Самары станет гидом для тех, кто решил не отказываться от посещения любимых театров, музеев и библиотек. Эти учреждения культуры продолжают работать, несмотря на ограничительные меры в связи с эпидемиологической обстановкой. Зрителей, посетителей и читателей сюда приглашают на онлайн спектакли, виртуальные экскурсии, мастер-классы и лекции. Смотрите, что можно посмотреть уже в ближайшее время.

Театр юного зрителя «СамАРТ»

2020 год для самарского ТЮЗа будет юбилейным. Поэтому работники театра приняли решение вести в соцсетях и на сайте рубрику «СамАрт 90», в которой зрителей будут знакомить с интересными фактами из истории театра и выкладывать редкие архивные фото. В группе театры в соцсетях будут публиковать архивные записи спектаклей.

Самарский академический театр драмы им. М.Горького

Самарская драма к профессиональным праздникам, Дню работника культуры (25 марта) и Дню театра (27 марта) присоединяется к всемирным флешмобам и предлагает культурное онлайн мероприятие – фильм о творческой жизни театра, который опубликуют ВКонтакте и в Instagram. Актеры театра покажут свою работу над спектаклем «Вот так и живем» по рассказам В. Шукшина.

Читайте подробнее об онлайн-спектаклях в самарских театрах.

Самарская государственная филармония

Филармония продолжает свою работу. Те, кто решит посетить ее виртуально, смогут побывать на онлайн-кастинге конкурса «Бессмертные песни о войне», посвященном 75-летию Великой Победы.

Самарский областной художественный музей

Областной художественный музей предлагает серию культурных онлайн мероприятий в Самаре.

Например, приглашает посетить свои залы с гидами – работниками музея, которые проведут подробную виртуальную экскурсию и расскажут много интересного о шедеврах живописи. Этот проект проводится в официальных группах музея в соцсетях и называется «Знакомство с коллекцией».

Также Художественный приглашает в «Музейную мастерскую» - цикл виртуальных мастер-классов, на которых будут рассказывать и показывать различные творческие техники.

Еще в группах музея можно посмотреть видеоролики со стихами о Победе, которые читают посетители и сотрудники музея.

А еще музей напоминает, что побывать в его залах и увидеть основную коллекцию можно онлайн на официальном сайте.

Смотрите, в каких еще музеях можно побывать онлайн.

Самарская областная универсальная научная библиотека

Главная библиотека нашего города также перешла в онлайн-режим, но не закрылась для читателей и предлагает посетить ее культурные мероприятия в марте.

Всех желающих приглашает в виртуальный читальный зал на сайте библиотеки, где можно познакомиться с новинками ЛитРес и другими ценнейшими электронными ресурсами. Достаточно пройти по ссылке и зарегистрироваться в личном кабинете: https://libsmr.ru/readinghall.

В библиотеке также будет проходить серия виртуальных мастер-классов для молодых прозаиков. А подведение итогов ежегодного Межрегионального конкурса короткого рассказа «Сестра таланта» проведут в формате прямых трансляций.

Самарская областная юношеская библиотека

В СОЮБ также не затихает жизнь, здесь на месяц вперед запланирована интересная насыщенная программа культурных онлайн мероприятий для самарских книголюбов.

Уже стартовала и будет идти до 27 марта онлайн неделя молодежной книги «Новый взгляд.

25 марта в 18.00 все желающие, не выходя из дома, смогут попасть на виниловый онлайн- вечер, посвященный Элтону Джону, «Сделан в Англии».

26 марта в 14.00 начнется информационная онлайн-программа «Художник пишет...». В 15.00 всех ждут на очень интересную встречу с самарским художником Галиной Кравцовой, которая расскажет о современном искусстве на лекции «От Моне до Бэнкси». В 19.00 самарская художница Наталья Мерзлякова станет гостем рубрики «Книжный сомелье» и расскажет о таком интересном современном жанре литературы, как графические романы и комиксы.

28 марта юношеская библиотека приглашает в своей группе в соцсетях стать участником Цифрового диктанта, проверить онлайн свою интернет-грамотность и пройти тест на сайте цифровойдиктант.рф.

2 апреля в 14.00 в режиме онлайн работники библиотеки расскажут о литературе о Великой Отечественной войне.

10 апреля в 14.00 запланирован целый цикл виртуальных мероприятий для молодежи ко Дню космонавтики под названием «Горизонт событий».

Самарская областная детская библиотека

Маленьких читателей и их родителей приглашают на культурные онлайн мероприятия на канале библиотеки в YouTube, куда каждый день будут выкладываться интересные и полезные видеоматериалы: работники библиотеки будут читать вслух книги, рассказывать о детской литературе, учить сочинять стихи, проводить встречи с писателями (вопросы гостям библиотеки смогут задать сами читатели). Опытный психолог будет давать советы родителям.

Культурные площадки нашего города с нетерпением ждут, когда можно будет вновь принять в свои залы любимую публику, и продолжают готовиться к встрече – идут репетиции спектаклей, готовятся новые проекты в библиотеках, выставки в музеях.