Самарский киллер, устроивший взрыв у дома бывшего вице-губернатора и расстрелявший бизнесмена, пытается выйти на свободу

Граната у коттеджа

Даже самые жестокие преступники, отбывающие наказания за свои злодеяния, хотят на свободу. Так, на днях в Красноглинском районном суде просил отпустить его на волю по УДО сиделец из ИК-6 Максим Митрофанов, осужденный на 18 лет в далеком 2007 году за заказные убийства.

Максим, работавший монтажником в фирме по производству стеклопакетов, считался членом ОПГ. Вместе с ним туда входили еще несколько человек. Им вменили несколько нападений на людей.

Первый доказанный случай зафиксирован в 2005 году. Осенью 2005 года участник группировки Александр Зубарев встретился с неустановленным следствием мужчиной, и тот предложил ему за 1300 долларов США взорвать гранату у коттеджа бывшего вице-губернатора, экс-руководителя департамента по строительству, архитектуры и ЖКХ области Александр Латкина.

Зубарев согласился и подключил тогда к делу своих знакомых. Именно Митрофанов купил РГД-5. Утром 5 ноября он вместе с Александром Жидковым прибыл к дому Латкиных, снял чеку и положил боеприпас под ворота. Произошел взрыв, ущерб был причинен не только семье политика, но и его знакомому, у которого оказалась повреждена иномарка.

Убийство не того и чужая свадьба

Еще раньше к тому же Зубареву обратился еще один «аноним», которого так и не нашли. Он заказал убийство братьев Арама и Ашота Мирзоян, активно конфликтовавших в тот период с криминальным авторитетом Альбертом Саркисовым и не только. За их ликвидацию пообещали 15 тысяч долларов. Все те же Митрофанов и Жидков, а также Александр Есаков 8 декабря пытались исполнить просьбу.

— Но все тогда пошло не по плану. Они подъехали на пересечение Теннисной и Кирова и, приняв за одного из Мирзоянов замдиректора ООО «Аква-Пласт» Андрея Борисова, расстреляли его из пистолета. Мужчина скончался, — следует из материалов уголовного дела.

Сначала трагедию связывали с бизнесом погибшего, но позже все встало на свои места, когда сами исполнители признались в содеянном — уже после поимки. В то же время, после происшествия, бандиты не останавливались.

7 июня 2006 года четверо членов ОПГ — Митрофанова тогда не было в компании — ворвались на чужую свадьбу. Заказ поступил от мамы девушки, на которой отказался жениться рабочий из Киргизии Мурзакулов. За вознаграждение в 2 тысячи рублей она попросила своего знакомого Есакова сорвать женитьбу обидчика. Налетчики прибыли на место событий, надели на головы маски, вооружились битами и пневматическими пистолетами, ворвались в квартиру жениха, стали угрожать, но были задержаны гостями торжества. Тем вечером банда и попалась милиции.

Поздно стал исправляться

Максим Митрофанов тогда частично вину признал. Сейчас он обратился в суд с ходатайством об освобождении, ссылаясь на осознание вины и раскаяние в содеянном.

— Также он акцентировал внимание на наличии у него поощрений от администрации колонии и возмещении причиненного преступлением ущерба, — рассказали «КП-Самара» служители Фемиды.

В тоже время на заседании было установлено, что положительные сдвиги в поведении Митрофанова наблюдаются лишь с декабря 2018 года.

— Кроме того, суд учитывает и тот факт, что полученные осужденным поощрения, были обусловлены и связаны лишь с его привлечением к труду, т.е. направлены на надлежащее исполнение своей обязанности, предусмотренной ст.103 УИК РФ, которое представляет собой одно из средств исправления осужденного и является одной из составляющих процесса отбывания наказания, — отметили в суде.

В итоге Валентина Белякова, рассматривавшая обращение осужденного, пришла к выводу, что на свободу Максиму Митрофанову выходить еще рано. Ему отказали. Обжаловать такое решение он может в течение 10 дней.