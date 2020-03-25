На учебу – в Прагу: как получить бесплатное высшее образование в Чехии?

Мир большой, и сегодня утверждение «где родился, там и пригодился» не является правилом. Все чаще молодежь, выбирая после школы вуз для продолжения образования, рассматривает не только российские университеты, но и чешские. Резон прост: учеба за границей – самый верный и простой способ впоследствии занять нишу на свободном европейском рынке труда. Тем более, что учеба в государственных университетах Чехии на чешском языке бесплатна для всех, в том числе и иностранцев. О том, как туда попасть, в ходе «прямой линии» рассказала директор Пражского образовательного центра Елена Гайдукова.

- Сейчас многие ребята выбирают чешские университеты. Почему такой интерес именно к Чехии?

- Чехия – европейская страна, жизнь в которой относительно недорогая, а образование – бесплатное. Диплом чешского вуза – это трамплин к трудоустройству не только в Чехии, но и повсюду в Европе, поскольку обучение в вузах идет по болонской системе образования. Кроме этого, еще учась в университете, можно поехать на учебу в другую страну по программе обмена Erasmus на семестр или учебный год.

- Как российскому выпускнику школы поступить в чешский государственный вуз?

- Обязательным условием для поступления в чешский государственный вуз является владение чешским языком на уровне не менее В2 – для поступления необходимо предоставить сертификат о знании языка или сдать экзамен в вузе. Кроме того, нужно к заявлению в университет приложить и нострификацию (признание) аттестата о среднем образовании. Сдать вступительные экзамены. Пражский образовательный центр, помимо языковой подготовки, готовит студентов по всем предметам, которые нужно сдавать при поступлении. В нашем Центре помогут подготовиться к вступительным экзаменам по любому выбранному направлению – гуманитарному, техническому, экономическому и медицинскому. Также мы готовим к поступлению на творческие специальности, такие как архитектура, дизайн, графика и др.

- Помогает ли Пражский образовательный центр адаптироваться в Чехии и каким образом?

- Понятно, что студенты, приезжающие к нам, не всегда готовы к проживанию в этой стране. Поэтому мы стараемся создать все условия для их успешной адаптации. Кроме языковой подготовки, студенты с помощью куратора знакомятся с традициями страны, студенческой средой, могут путешествовать по Чехии и соседним странам. Также мы проводим совместные мероприятия с чешскими вузами и школами. За один учебный год они вливаются в чешскую жизнь настолько, что потом самостоятельно учатся и живут в этой стране.

Елена Гайдукова рассказала читателям «Комсомолки», как получить бесплатное образование в Чехии.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Когда нужно начинать готовиться к поступлению в чешский вуз?

- Ребята, которые хотят после школы учиться в Чехии, должны принять это решение еще в 10-м классе, потому что на подготовку документов – получения визы и т.д. – уйдет немало времени. Ожидая получения аттестата, вы просто потеряете год. Чтобы узнать, какие нужны документы и как проходит процесс оформления, свяжитесь с нашими специалистами через сайт educationcenter.cz – вам подробно ответят на все вопросы.

- Могут ли иностранные студенты рассчитывать на стипендию чешских университетов?

- У всех иностранцев есть небольшая стипендия на проживание – около 2000 крон на три месяца (примерно 80 евро). Студенты шутят, что она покрывает расходы на транспорт, мобильную связь и интернет.

- Какие специальности в Чехии наиболее востребованы? На кого пойти учиться, если хочешь после получения диплома остаться в стране?

- Сегодня самые популярные профессии – это технические специальности. Основные направления - инженерия, IT-технологии, химия, наноматериалы, биотехнологии, фармацевтика, строительство. Очень востребованы врачи. В экономической сфере требуются узкопрофильные специалисты, которые являются экспертами в своем деле – например, финансовые аналитики, аудиторы. В Чехии в последнее время завоевывает популярность профессия учителя – государство предпринимает много мер, чтобы привлечь в эту сферу квалифицированные кадры - каждые полгода поднимает школьным педагогам зарплату. В топе самых высокооплачиваемых профессий – медицина, IT-сфера, инженерия, фармацевтика. Проблема в оттоке квалифицированных кадров за границу – получив опыт работы, многие переезжают работать в Германию и Англию. Их места благополучно занимают российские специалисты. Впрочем, наши студенты тоже не всегда остаются в Чехии. Знаю некоторых наших выпускников, которые уехали продолжать обучение и работать в Германию.

- Насколько реально россиянам найти работу в Чехии после учебы?

- Никаких ограничений по приему иностранцев у работодателей нет – если придут устраиваться чех и русский с одинаковыми дипломами, у россиянина даже есть преимущество, ведь он, кроме чешского и английского, знает еще и русский язык. Кстати, и во время учебы в вузе многие студенты находят себе подработку. Главное - это умение совмещать работу и учебу, поскольку в чешской системе образования не принято заставлять учиться, все на ответственности студентов. Такой подход к обучению принят во всей Европе, очень много рассчитано на самостоятельность и ответственное отношение к учебе. Так что, если вы настроены на серьезную учебу – вам в Чехию!

КСТАТИ Тем, кто еще сомневается, стоит ли учиться в Чехии, можно познакомиться со страной и системой высшего образования Чехии в языковом лагере Пражского образовательного центра. В Прагу на каникулы приезжают ребята в возрасте 10-25 лет не только чтобы изучать английский или чешский с носителями языка, но и с пользой провести свободное время. После учебных занятий ребята участвуют в квестах и тренингах, знакомятся с лучшими вузами Чехии, путешествуют по стране. Подайте заявку до 30 апреля и получите скидку 100 евро на любую годовую и 50 евро на любую летнюю программу. Промокод при регистрации - РЕС2020КП.