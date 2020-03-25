2020-03-25T18:41:27+03:00
Общество

Как поддержать интерес ребенка к учебе дома во время карантина?

Пандемия коронавируса принесла с собой карантин, который коснулся, прежде всего, школьников
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Как поддержать интерес ребенка к учебе дома во время карантина?Как поддержать интерес ребенка к учебе дома во время карантина?
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Однако вынужденные каникулы никак не отменяют необходимость учиться, даже если это обучение дистанционное. Поддержать интерес к учёбе и получению новых знаний во время карантина поможет специализированный портал Worksheets.ru, который сейчас предлагает бесплатную подписку на полезные материалы для домашнего обучения учеников младших, средних и старших классов (хотя, не забыты и дошкольники).

Что такое правильное домашнее обучение?

Карантин является продолжением учебного процесса, но в домашних условиях. Именно так его стоит воспринимать школьникам и их родителям. При этом домашнее обучение сильно отличается от обычного учебного процесса, который проходит в школьных классах. Дома мотивировать ребёнка на учёбу сложнее, потому что у него есть множественность выбора занятий, и не всегда в приоритете образование. Однако, скачав интересные, необычные и веселые рабочие листы и развивающие игры на сайте Worksheets.ru, можно заинтересовать школьников и мотивировать их к обучению даже в домашних условиях (для родителей и учителей есть и планы занятий). Портал предлагает полезные материалы для домашнего обучения в соответствии с общепринятой школьной программой, а также множество дополнительных развивающих учебных материалов, которые пригодятся во время дистанционного обучения на карантине.

Как организовать домашнее обучение детей?

Домашнее обучение предполагает определённую дисциплину: несмотря на то, что школьники на карантине остаются дома и не подчиняются привычному расписанию занятий, всё же следует разработать некий график обучения на дому. Совсем не обязательно, и даже не желательно уделять обучению целый день – образовательные занятия могут занимать всего несколько часов, но и этого будет достаточно, чтобы ребёнок не только не утратил полученные ранее знания, но и получил новые. Тем более, что рабочие листы позволяют построить процесс наиболее гибко, приняв в расчет и индивидуальные особенности ребенка. В задачи родителей входит, прежде всего, помочь организовать учебный процесс во время карантина так, чтобы, с одной стороны, ребёнок обучался в удовольствие, а с другой стороны, у него оставалось достаточно свободного времени для самовыражения, отдыха, общения с друзьями и развлечений. Тогда, получится поддержать интерес и мотивацию ребёнка к учёбе дома во время карантина С увлекательными дидактическими материалами для школьников с сайта Worksheets.ru домашнее обучение будет проходить увлекательно, интересно, без напряжения и даст отличную мотивацию для получения новых полезных знаний в рамках школьной программы и вне её.

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