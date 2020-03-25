Само растает? Из-за трехдневного снегопада в Самаре автобусы буксуют, а машины не могут выехать со двора

Мощный снегопад, обрушившийся на Самарскую область, практически парализовал движение по городским дорогам и особенно во дворах. Если центральные магистрали худо-бедно очищали от снега, то выезд из дворов для многих автомобилистов превратился в настоящий квест. Казалось бы – оставляй машину и пересаживайся на общественный транспорт. Но и с ним возникли проблемы – горожане в соцсетях массово жалуются, что дождаться автобус или трамвай оказалось совершенно невозможно.

- Что вы хотите – из-за карантина число пассажиров снизилось, поэтому и количество автобусов сократили, чтобы не гонять впустую, - охотно откровенничали кондуктора.

Дождаться транспорта оказалось целой проблемойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Убрали только электробус

Однако и городская администрация, и предприятия-перевозчики эту информацию опровергли и заверили – мол, все автобусы, троллейбусы и трамваи в городе вышли на маршрут. Исключением оказался только электробус: выяснилось, что его расход электроэнергии в такую погоду слишком велик.

- Пассажиропоток действительно снизился, когда студенты и школьники перешли на дистанционное обучение, - рассказали журналисту «Комсомолки» в «Самараавтогаз». – Но мы продолжаем работать в штатном режиме и все автобусы выходят на линию. Единственная разница – большие автобусы с наименее востребованных маршрутов перераспределили на более востребованные линии, и заменили их автобусами средней вместимости, чтобы не гонять пустые машины по маршруту. Так что на некоторых маршрутах время ожидания могло вырасти, например, с 5 до 7-10 минут.

В автотранспортном предприятии признаются – в расписание движения внесла свои коррективы погода.

- Из-за снегопада, метели, ям на дорогах образовались большие пробки, поэтому автобусы задерживались, не успевали по расписанию. Например, сегодня опять забуксовали фуры на Заводском шоссе – и все, автобусы стояли ждали вместе со всеми, - пояснили в «Самараавтогаз».

Техники для очистки улиц хватало не вездеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналогичная ситуация и с трамваями и троллейбусами.

- Никакого распоряжения о сокращении подвижного состава мы не получали, хотя пассажиропоток снизился, - прокомментировал «КП-Самара» руководитель ТТУ Михаил Ефремов. – Единственное – временно ограничили движение к стадиону «Самара Арена», но сегодня планируем его восстановить. Но задержки движения транспорта из-за снегопада, конечно, есть. Вот вчера фура четыре часа буксовала на Олимпийской, и ни трамваи, ни троллейбусы проехать не могли. Сегодня опять фура и «Газель» застряли на трамвайных путях в 15 микрорайоне – движение стояло два часа.

Дороги почистили, а дворы забыли

В мэрии заверяют, что на очистку города от снега бросили все силы.

- Днем и ночью 24 марта для расчистки улиц было задействовано 485 единиц спецтехники и 435 дорожных рабочих. На полигоны за сутки на утилизацию отправили 4519,9 т снега, в основном вывозим ночью, чтобы не осложнять дорожную ситуацию, - рассказали в горадминистрации. – Одновременно обрабатываем дороги от гололеда, дорожные службы за сутки внесли 354, 5 тонн противогололедных реагентов. А там, где нет ливневой канализации, откачиваем талую воду, за сутки ее откачали 1221 кубометр. Сегодня 25 марта, в дневную смену на расчистку улиц выведены 227 спецмашин и 328 уборщиков территорий.

Как пояснили в мэрии, в первую очередь коммунальщики расчищают дороги 2-й и 3-й категорий, участки с маршрутами общественного транспорта.

А у самарских автовладельцев главные сложности сейчас возникают отнюдь не с центральными городскими трассами, а с выездом из дворов.

- Куча жалоб, снег как всегда выпал неожиданно,- говорит председатель регионального отделения Российского общества автомобилистов Ольга Доронина. – Конечно, главное, что чистят Московское шоссе и Ново-Садовую, это стратегические для города магистрали, в том числе в плане подвоза в город продуктов. Но во дворах проехать просто невозможно. И расчистить – тоже проблема, все заставлено машинами. Так что вся надежда только на хорошую погоду, что все скоро само растает.

Кроме того, в соцсетях самарцы рассказали, что вычищенный с улиц снег со вчерашнего дня Камазами свозится на 9-ю просеку.

- Привозят и бросают! – возмущаются горожане.

Дворникам пришлось как следует поработать лопатойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Без техники лицензию не давать»

Председатель комитета по ЖКХ, строительству и местному самоуправлению Общественной палаты Самарской области, руководитель центра «ЖКХ-контроль» Виктор Часовских уверяет, что сейчас первоочередная задача коммунальщиков – не дворы, а крыши.

- Сейчас все управляющие компании в первую очередь бросили силы на очистку кровель домов, чтобы не допустить их обрушения и падения снега с крыш. Нужно отнестись к этому с пониманием и немного потерпеть, думаю в ближайшие дни ситуация стабилизируется, - прокомментировал он «КП-Самара». – К сожалению, управляющие компании в очередной раз продемонстрировали, что не в состоянии справляться с повышенной нагрузкой во время снегопада. Это доказывает необходимость иметь собственный парк техники или хотя бы заключенный договор на ее предоставление. Сейчас обсуждаются поправки в правила выдачи лицензий, и возможно требования к технической обеспеченности и внесут в перечень необходимых для получения лицензии. Только тогда ситуация изменится.