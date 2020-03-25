"Если мои дети захотят сделать это, я соглашусь": самарский донор рассказал, как спас жизнь человека

"Понял, что это не опасно"

Донорство костного мозга в России пока не так распространено и, честно говоря, овеяно мифами и страшилками, которые далеки от реальности. Это не больно, не страшно и не опасно. И очень важно, ведь пересадка костного мозга для тяжело больных людей — единственный шанс на жизнь.

Нефтяник из Самары Иван Тыжных рассказал журналисту КП-Самара, почему решил стать донором костного мозга, страшно ли это и какие последствия имеет операция через несколько лет.

Когда Иван учился в институте, он часто сдавал кровь как донор. И однажды ему предложили вступить в регистр доноров костного мозга. Сначала парень взял тайм-аут на раздумья: изучил матчасть, почитал про опыт других людей.

- Я понял главное, что для здоровья это не опасно. И тогда я не стал раздумывать. Я не хочу сказать, что я какой-то великий герой, мечтал спасать человечество. Просто я считаю, что каждый должен делать то, что он может, - признается мужчина. Отец отреагировал хорошо, мама переживала, но тоже дала свое согласие.

Процедура уже давно выверена и не представляет опасности для донораФото: Алексей БУЛАТОВ

Через некоторое время Иван закончил институт и уехал в Волгоград, куда его пригласили на работу. И тут ему позвонили. Оказалось, что случилось нечто невероятное: его кровь подошла одному из пациентов.

- Меня позвали в Питер, разместили в гостинице. Потом за мной приехала куратор. Дали лекарства, нужно было делать уколы несколько дней, я так понял, для того, чтобы активнее вырабатывались клетки. И настало время для самой операции.

Сейчас Иван вспоминает только, что вмешательство длилось долго.

- Нужно было лежать в неподвижном положении около пяти часов, не шевелиться, иначе там иголка могла выскочить. Кровь забирали, извлекали из нее то, что нужно, и снова возвращали. Потом была некоторая усталость, ломота в костях. Я после операции проспал чуть ли не сутки, а еще нужно было много ходить в следующие несколько дней, чтобы восстановиться, - вспоминает донор.

"Если меня спрашивают, я рассказываю все, как есть"

Боль прошла уже через пару дней и больше впоследствии Ивана ничего не беспокоило.

- Иногда в компаниях заходит речь об этом. Все ждут каких-то откровений, а на самом деле ничего особенного. Я и думать забыл о той операции. Сначала беспокоился, вдруг через несколько лет как-то скажется это. Но ничего: я занимаюсь спортом, веду активный образ жизни и нисколько не страдаю.

А о судьбе того самого спасенного пациента Иван ничего узнавать не стал.

- Мне потом уже подошел врачи и сказал, что его прооперировали, все успешно. Я мог бы через пару лет узнать его имя, такой срок ставят для безопасности самого донора, чтобы он не подвергался каким-то уговорам со стороны, родственников, например. Но я решил отпустить это: мне приятно знать, что на свете живет человек, которому я помог. Значит, благодаря мне этот мир стал немного лучше, - улыбается мужчина.

Сейчас он по возможности рассказывает всем друзьям и знакомым о том, что сдавать кровь и стать донором костного мозга не страшно.

- Я не стал, конечно, каким-то пророком и к людям не пристаю с разговорами. Но если речь заходит об этом, то все рассказываю. Я думаю, страхи есть потому, что мало информации об этой процедуре. Кто-то даже думает, что это у него спинной мозг заберут или что-то такое. Все гораздо проще и прозаичнее, здоровый человек не заметит особых потерь, а чью-то жизнь удастся спасти. Здесь нет ничего, о чем стоит беспокоиться

Сейчас Иван живет в Самаре и работает в крупной нефтяной компании. Он до сих пор не знаком с человеком, которого спасли клетки его костного мозга.

- Это достойный поступок, я собой, конечно, горжусь, не буду скрывать. Пока у меня нет детей, но я уверен, если когда-нибудь сын или дочь подойдут ко мне и спросят, могут ли они тоже помочь так человеку, я обязательно дам согласие, - говорит он.

Проблема нехватки доноров костного мозга стоит в России особенно остро. Ежегодно пересадки ждут около 4000 человек. Подходящие доноры нашлись лишь для 300. Это всего 8%, страшная цифра. Остальные – умирают, не дождавшись.

В нашей стране в базе всего 130 тыс. человек - на 142 миллиона населения. В Германии с населением 81 миллионов человек имен в национальном регистре 7,5 миллионов.

Именно поэтому так важно сдавать свою кровь - вдруг именно вы сможете спасти чью-то жизнь?

Сегодня в России создается Национальный регистр доноров костного мозга, куда может попасть любой желающий. По всей стране проходят донорские акции. Потратив всего 10 минут на заполнение анкеты и сдачу 9 мл крови из вены на типирование, вы становитесь частью большой базы данных, которая может стать чьим-то спасением. И если ваши клетки подойдут человеку, которому поставили страшный диагноз — рак, вы сможете стать донором и спасти ему жизнь.

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