Каникулы по ипотечным и потребительским кредитам в Самаре: как получить отсрочку, кому положены

В банках Самары рассказали про каникулы по ипотечным и потребительским кредитам и как получить отсрочку. О необходимости таких каникул заявил во время своего обращения 25 марта Президент РФ Владимир Путин. Однако во многих банках подобные программы уже подготовили заранее, спрогнозировав, что их клиенты из-за пандемии коронавируса, вынужденной самоизоляции и карантинов понесут убытки. Поэтому готовы предоставить пострадавшим заемщикам кредитные каникулы. Например, в Россельхозбанке заемщики-физлица, предоставившие документы о наличии коронавирусной инфекции или нахождении на карантине, смогут получить отсрочку до 3-х месяцев на погашение кредита без штрафных санкций за просрочку. В Альфа-банке также прогнозируют возможный ущерб по кредитным платежам клиентов, поэтому уже внедрили специальную программу «Кредитный карантин», по которой можно получить бесплатную отсрочку до двух месяцев по кредитным и ипотечным платежам, в том числе по кредитным картам. Программа начнет работу с апреля, когда банк прогнозирует возможные сложности с платежами.

- Если вы вынужденно ушли в неоплачиваемый отпуск, потеряли работу, оказались в карантине, заболели COVID-19 или вовсе потеряли работу, обратитесь в банк. Для получения отсрочки по кредиту достаточно нажать на кнопку «Кредитный карантин» в мобильном приложении Альфа-Банка, написать в чат или позвонить на горячую линию, - пояснили в банке.

Рассмотреть возможность реструктуризации задолженности готовы и в Сбербанке, причем подать заявку на такую ресруктуризацию в Сбере можно онлайн.

- Сбербанк выступил с инициативой в области борьбы с пандемией — любой гражданин России с 23 марта может получить по телефону или через мобильное приложение бесплатную консультацию квалифицированного врача сервиса телемедицины DocDoc, который входит в экосистему Сбербанка, - рассказали в банке

- Мы понимаем, что наши клиенты могут оказаться в сложной финансовой ситуации в связи с распространением коронавируса, и стремимся оперативно рассматривать обращения заемщиков и предлагать решение в индивидуальном порядке. Самое главное в этой ситуации – оперативно проинформировать банк о том, что вы оказались в сложной жизненной ситуации, чтобы мы могли быстро разработать схему дальнейших действий, удобную обеим сторонам, - прокомментировал Константин Балдуев, директор территориального офиса Росбанка в Самаре.