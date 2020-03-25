Лось скачет по сугробам, лев совсем озверел: чем занимаются животные из Самарского зоопарка на карантине

Хоть пандемия, хоть потоп, а обед подавайте уж, пожалуйста, по расписанию. По такому принципу живут обитатели Самарского зоопарка. С 19 марта зоопарк закрыт для посещения, все из-за угрозы распространения коронавируса, но это не значит, что жизнь здесь замерла. Ползучие и хвостатые участники акции «Погладь меня», конечно, очень скучают по восхищенным вздохам гостей, но им есть чем занять в свободное время. Благодаря сотрудникам зоопарка узнать, что творят его обитатели, можно не выходя из дома.

Хищные птицы обедают по-царски

Ушастые совы в режиме изоляции от посетителей перестали притворяться спящими и с особым восторгом наслаждаются тем, что по расписанию им приносят сотрудники зоопарка.

Всю свою красоту показывает и филин. Его сотрудники зоопарка также застукали за обедом. Птица не растерялась и стала позировать перед камерой. Ну если нет посетителей, так хоть перед зрителями покрасуется.

Ушастые совы в Самарском зоопарке.

Полярная сова больше не подрабатывает у волшебников и не сбегает ночами к Гарри Поттеру. Еще бы, в зоопарке и так хорошо кормят. Кстати, эта птица занесена в Красную книгу. Как раз сейчас сотрудники зоопарка запустили новый онлайн проект «Знакомство с региональной Красной книгой». Ежедневно виртуальные посетители зоопарка узнают о редких животных.

Филин позирует на камеру в Самарском зоопарке.

Волки воют без гостей

Полярная сова как у Гарри Поттера в Самарском зоопарке.

Больше других отсутствию гостей рад волк Ясный. Он уж очень любит прогулки и с нетерпением их ждет. А если в зоопарке нет посторонних, значит прогулки будут чаще.

Ясный любит, когда его гладятФото: предоставлено зоопарком

- Ясный всегда рад снегу, он любит поваляться в сугробах, с удовольствием бегает по ним и ныряет мордой в снег. На прогулке Ясный общается с сотрудниками зоопарка, любит, чтобы его почесали за ушком и погладили бочок, - отметили в зоопарке.

А вот его близкие родственники - канадские волки на прогулку не выходят. Зато они открыли в себе новый талант – заменять сирену. 19 марта в день проверки системы оповещения в Самаре волки выли почти профессионально.

Лис в поисках мышек

Поющие волки в Самарском зоопарке .

Не смог усидеть в вольере и лис Ричард. Он не меньше волка Ясного любит гулять. С гостями или без, ему не так уж и важно. Рыжий красавец тыкается носом в сугробы, будто ищет полевых мышек. А вот звук техники ему совсем не нравится.

Лоси бегают по снегу

Лис на прогулке. Самарский зоопарк.

Большинству горожан снег в конце марта не понравился, а вот лосиха Лада от него в восторге. Она радуется погоде и весело носится по пушистому снегу.

Паук стал звездой

Лосиха Лада из Самарского зоопарка.

Изоляция принесла славу пауку-птицееду Lasiodora parahybana. Он снялся в первом ролике зоопарка «Пока все дома». Съемки прошли успешно. Паук показал себя во всей красе.

Лев Цезарь озверел

Паук из Самарского зоопарка стал звездой .

А вот лев Цезарь в уединении показал всю свою природную мощь. В нем проснулся дикий зверь: он рычит и бросается, защищая свою "добычу".

Лев Цезарь в Самарском зоопарке.

К счастью, такое поведение большой кошке свойственно лишь во время обеда. Как только Цезарь съест свое лакомство, он снова будет ласковым и общительным.