2020-03-26T09:46:27+03:00
Происшествия

«Пламя охватило грузовик, а потом и цистерну»: в Ульяновской области загорелся автогазозаправщик, пострадали пять человек

Попутные автомобили от гоняли от места происшествия, серьезные травмы в результате пожара получил водитель тягача
Михаил ГОРЮНОВ
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Огнем была охвачена вся цистернаОгнем была охвачена вся цистернаФото: ГУ МЧС России по Ульяновской области
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Серьезное ЧП вчера вечером, 25 марта, произошло в Ульяновской области. На улице Шоссейной в Инзе загорелся грузовик «Скания», перевозивший газовые баллоны. Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 21-55.

— Предварительный объем автоцистерны около 30 тонн. Угрозы зданиям и соседним автомобилям не было, — рассказывают в ГУ МЧС региона.

Спасатели направили на место 8 единиц техники и 15 человек личного состава. Спустя 8 минут после возгорания — в 22-03 объявили локализацию пожара. В 22-20 полыхающий автогазозаправщик полностью потушили.

Очевидцы отмечают, что пожар начался в районе инзенского автотранспортного предприятия. Там же есть организация, которая обеспечивает район баллонным газом.

— Сначала загорелся сам грузовик, кабина. А потом огонь перекинулся на цистерну с газом. Полицейские отгоняли проезжающие автомобили от АТП, — поделились с «КП-Самара» местные жители. К счастью, обошлось без взрыва. Работавшие на месте пожарные считают, что риск более серьезных последствий был, но оперативная реакция на ЧП помогла его их избежать.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Серьезные ожоги получил водитель «Скании». Его госпитализировали на машине скорой помощи в ближайшую больницу. По имеющимся сведениям, помимо него медицинская помощь понадобилась еще четырем участникам событий.

На месте пожара работали оперативные службы. Сейчас причины случившегося и ущерб от возгорания выясняют эксперты. По факту случившегося проводится проверка. В ГУ МЧС России по Ульяновской области просят при попадании в экстренную ситуацию сразу звонить на единый телефон службы спасения «112» и «01» — по стационарному телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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