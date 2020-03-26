«Ему сделали укол, и лицо поразила ухмылка»: в Тольятти ребенок после прививки заболел редчайшей болезнью

Организм буквально замер

Обычная плановая прививка от полиомиелита обернулась настоящим ужасом для семьи 5-летнего Артема Нуфера из Тольятти. После укола, сделанного в местной поликлинике 3 августа 2016 года, жизнь мальчика и его близких кардинально поменялась в худшую сторону.

— Третий сын в нашей семье родился абсолютно здоровым малышом. Он развивался, опережая сверстников, садится стал в 5 месяцев, в 9 месяцев пошел, — делится мама Артема — Елена. — 3 числа мой сын был привит этой живой вакциной БиВак, а 24 августа у него стали развиваться вялые параличи. Сначала его поразил паралич диафрагмы и лица, как бы ухмылка появилась...

Состояние ребенка вызывало новые опасения с каждым днем. Уже с 25 августа он перестал держать голову, не мог сидеть, передвигаться, разговаривать, даже ходить в туалет стало проблематично. Организм буквально замер. Родные реально боялись за его жизнь.

После вакцинации абсолютно здоровый Артем сильно изменилсяФото: соцсети

— Только первые два дня мы лежали в изоляторе, а потом в общей палате. Врачи поставили диагноз невропатия лицевого нерва слева. Артем взаимодействовал и со мной и с братьями, они ходили в школу беспрепятственно, — рассказывает Елена Нуфер корреспонденту «КП-Самара». — После диагноза мы обратились в минздрав, нас госпитализировали в неврологическое отделение, где у девочки, которая с нами лежала, на пятые сутки ноги отнялись. Заболели и все мы!

Диагноз поставили только в Израиле

Но Артему не становилось лучше. Родители подозревали, что медики приписали ему неправильную болезнь. Подозрения только усилились после того, как один из врачей, осматривавших мальчишку, предположил, что у него «вакциноассоциированный полиомиелит», который в России является большой редкостью.

Официально этот диагноз в нашей стране — семья Нуферов ездила и в Санкт-Петербург- так и не подтверждали. Недуг малыша никак не связывали с вакцинацией и, соответственно, никаких реабилитационных мероприятий с ним государственные клиники не проводили.

Другие члены семьи Нуфер тоже переболели после АртемаФото: соцсети

— Диагноз нам поставили только в 2017 году, в Израиле. Провели ряд исследование и подтвердили — полиомиелит, вызванный вакциной. В Москве в частной клинике нам поставили такой же диагноз, профессор делал исследования, — продолжает наша собеседница. — Мы были вынуждены обращаться к частником, не имея правильного диагноза на руках. Три с половиной года нас реабилитировали от диагноза, которого у нас никогда не было.

По словам Елены, в следствие ошибочных заключений, состояние ее младшего сына становилось только хуже — парализована левая сторона, лицо. До сих пор у него остается угроза жизни из-за перенесенного паралича диафрагмы, повлекшего спонтанные приступы удушья. Поздняя постановка верного диагноза значительно усложнила лечение мальчика. Лишь собственные воля и терпение Артема, а также усилия родственников помогли вернуть ему хоть какую-то двигательную активность и более менее внятно говорить.

Участие следователей и Кати Гордон

Ребенок продолжает бороться за свое здоровьеФото: соцсети

Происходящее не могло остаться без реакции правоохранителей. 4 мая 2018 года по факту оказания услуг, неотвечающих требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело. Правда, расследование ни к чему не привело, 4 февраля 2020-го расследование закрыли. Но и на этом ничего не закончилось — в начале марта руководитель СК РФ Александр Бастрыкин отменил постановление о прекращении дела.

— Сейчас назначают экспертизы для Артема и для меня, так как у всех контактных высокие референтные значение к полиомиелиту, — объясняет Елена. — Я не против вакцин, мне нет дела до того, накажут ли кого-то, я не правоохранитель. Я просто хочу, чтобы вынесли правильное решение. Пускай таких случаев будет меньше. Потому что полиомиелит очень заразный, вы идите, я иду рядом с открытой формой болезни. Это опасно, это нельзя скрывать, это просто геноцид над детьми. Если эта живая вакцина приносит такой вред, значит нужно ее убрать. Нужно разобраться. чем был активирован вирус, какое качество вакцины...

Также женщина хочет восстановить справедливость:

— Мы хотим получить право на достойную реабилитацию, по правильному диагнозу. Его нужно поставить официально, чтобы восстановить моего ребенка в правах, чтобы он получил инвалидность, имел право на постоянное наблюдение докторов.

Артем Нуфер и его семья получили серьезную поддержку от неравнодушных людей. В частности их беду заметила известный юрист Екатерина Гордон. Ее компания «Гордон и сыновья» оказывает правовую помощь родителям мальчика.

Артем Нуфер учится двигаться.

— Мы подали ходатайство о проведении повторной судебно-медицинской экспертизы в независимом экспертном учреждении, так как считаем, что на судебных экспертов было оказано давление в целях сокрытия факта заболевания полиомиелитом в результате проведенной вакцинации. Также направляем обращение к Председателю Следственного комитета Бастрыкину А.И. об истребовании данного уголовного дела и передаче его для расследования в Центральный аппарат Следственного комитета РФ. Надеемся, что дело будет взято под личный контроль Председателя Следственного комитета и состоится объективное и независимое расследование, — отметили в организации.

Сейчас разбирательства продолжаются. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.