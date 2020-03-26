Материалы последнего поколения и неожиданные дизайнерские решения: чего ждать самарцам от жилого комплекса «Аквариум» на ул. Мичурина

Эпоха миниатюрных квартир в серых одинаковых домиках уходит в далекое прошлое. Современным самарцам есть из чего выбирать, и в приоритете оказываются просторные квартиры от надежных застройщиков. Прибавилось работы и архитекторам, ведь современные жилые комплексы должны быть не только удобными, продуманными до мелочей, но и стильными, привлекательными внешне.

Все для комфортной жизни

Среди всего разнообразия предложений выгодно выделяется жилой комплекс «Аквариум» на улице Мичурина. Это одноподъездное 22-х этажное здание на 101 квартиру с подземным паркингом на 89 мест, закрытой дворовой территорией, системой «Умный дом» и консьерж-службой.

- Продуманны максимально удобные планировочные решения для жильцов, отвечающие современным тенденциям спроса. На первом этаже комплекса предусмотрены нежилые площади, на которых разместятся фитнес-клуб, кофейня, магазин. Особое внимание уделено дизайну входной группы и мест общего пользования на жилых этажах, что позволит оказаться в зоне комфорта еще до входа в квартиру, - отметил директор компании-застройщика ООО «Константа Эстейт» Александр Ефимов.

Пять важных преимуществ

Среди всех плюсов данного комплекса выделяются пять самых значительных. Во-первых, ЖК «Аквариум» на улице Мичурина – это современное жилье с удобной локацией. Комплекс расположен в самом центре города в квартале улиц Мичурина, Клинической и Московского шоссе.

Во-вторых, как уже было отмечено ранее, в жилом комплексе продуманно всё: подземный паркинг, система «Умный дом», консьерж служба. Это полноценный 22-этажный жилой комплекс бизнес-класса на 101 квартиру.

В-третьих, проблем с парковкой точно не будет, подземный паркинг соответствует действующим нормам, предусмотрены дополнительные места для парковки мототехники.

Еще одно важно преимущество - развитая инфраструктура района. В радиусе 200 м от застройки расположены две школы, два детских сада. Безопасность обеспечивает пункт полиции.

И еще один большой плюс - жилой комплекс располагается в глубине благоустроенного квартала, что гарантирует отсутствие лишнего шума и пыли от оживленных улиц, транспортная доступность района обеспечена пересечением главных городских транспортных артерий.

Только современные технологии

Огромное внимание уделено не только внешнему облику дома, но и его внутреннему содержанию, а также качеству постройки.

- При строительстве здания будут применены технологии и материалы последнего поколения, обладающие высокими характеристиками энергетической эффективности. Например, витражное остекление цокольной части здания, вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитными плитами, ограждающие конструкции из теплых и экологичных керамических блоков Kerakam, немецкие лифты Kone, европейские профили пластиковых окон, радиаторы Wiessman с терморегулирующими клапанами, - рассказывает генеральный директор ООО ПГ «Окко» Олег Казаков.

Внешний вид здания однозначно вдохновит будущих владельцев на желание реализовать нестандартные планировочные решения квартир. В этом новоселам помогут опытные дизайнеры, в творческой копилке которых сотни реализованных индивидуальных проектов.

- Особенностью планировок квартир комплекса является рациональная организация пространства и правильная геометрия. Такое решение позволяет клиентам не переплачивать за ненужные квадратные метры. Продуманная логическая компоновка жилых и обеспечивающих зон позволяет создать интерьер под себя. Как одно из основных преимуществ я бы отметила большую площадь кухни-гостиной, высоту потолков в 2,85 м и наличие большого количества окон для света и расширения пространства, - добавляет дизайнер интерьера Саша Петровская.

Площадь квартир будет варьироваться от 36,4 до 124 кв. метров, что позволит владельцам воплотить самые смелые свои пожелания.