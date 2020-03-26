2020-03-26T15:33:25+03:00
Происшествия

«Надежды таяли с каждой минутой»: кассир железнодорожной станции спасла пропавшего в Самаре 80-летнего дедушку

Внимательная женщина помогла найти дезориентированного пенсионера, которого искали его родственники, волонтеры «Лизы Алерт» и полиция
Михаил ГОРЮНОВ
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Елена заметила Николая Владимировича на вокзалеЕлена заметила Николая Владимировича на вокзалеФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Неоптимистичная погода

Исчезновение близких всегда пугает, тем более когда речь идет о пожилых людях, которые порой не в силах себе помочь. 25 марта, не на шутку взволновались родные 80-летнего Николая Рогожина из Самары, бесследно пропавшего утром. Полные тревоги они обратились в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Бояться, действительно, было чего. Николай Владимирович испытывал проблемы с памятью. В силу возраста никаких дел у него особо не намечалось. Да еще и в город вернулась зима — метели, гололед, низкая температура. Все эти факторы усугубляли положение пропавшего, счет в его случае шел на часы.

— Отряд активно подключился к поиску. Инфорг сообщил нам важную деталь — дедушка может пользоваться железнодорожным транспортом, — рассказывают волонтеры.

За грибами с умершей женой

Представители «Лизы Алерт» перенаправили информацию о пропавшем «Самарской пригородной пассажирской компании», с которыми они тесно сотрудничают. Ориентировка на разыскиваемого сразу появилась во всех рабочих чатах организации. Дальше оставалось только ждать.

С каждой минутой тишина и для родных Рогожина, и для поисковиков становилось все тягостнее, надежды на положительных исход таяли. И вдруг вечером появилась зацепка.

Мужчину искали волонтеры и полиция Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Мужчину искали волонтеры и полицияФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

— На станции в обшаровке кассир Елена Соя на заснеженной улице заметила дедушку. Он казался дезориентированным, был одет совсем не по погоде, — делится с корреспондентом «КП-Самара» руководитель «ППК» Марина Волгина.

Елена пригласила незнакомца в свое рабочее помещение. Отвечал на вопросы он невнятно — сначала говорил, что собирался в сторону Тольятти в Узюково, потом добавил, что приехал грибы собирать с женой. Последней, как позже выяснится, уже нет в живых...

Знаменательный день

— Она зашла в чат, чтобы рассказать про этого мужчину, и увидела ориентировку. Человек был очень похож на того, кого искали. Лена сфотографировала его, снимок перенаправили родственникам, они опознали пропавшего, — объяснила Марина.

Несколько часов, пока дочь Николая Владимировича ехала в Обшаровку, о нем заботились сотрудники компании — напоили чаем, согрели. Вместе с родными установить личность потерявшегося пенсионера прибыли полицейские. Они искренне поблагодарили Елену Соя, для которой этот день стал знаменательным.

К счастью, все закончилось хорошо. Ближе к десяти вечера Николая Рогожина отвезли домой. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Волонтеры «Лизы Алерт» напоминают: вглядывайтесь в ориентировки и лица прохожих, поведение которых будет необычным. Отмечайте каждую деталь и если что-то узнаете сообщайте незамедлительно! Возможно, именно благодаря вашим действиям разыскиваемый человек вернется домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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