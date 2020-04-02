2020-04-02T16:26:55+03:00
Общество

«Это хороший знак»: тольяттинец сумел заснять необычное астрономическое явление

Анатолий Киселев также рассказал, какие небесные объекты можно прямо из дома посмотреть в период самоизоляции
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Затмение Марса Нептуном можно увидеть не каждый деньЗатмение Марса Нептуном можно увидеть не каждый деньФото: Предоставлено "Комсомолке"
Изменить размер текста:

В столь тяжелый период борьбы с коронавирусом, который сегодня переживает практически весь мир, люди не забывают о своих хобби. Так, астроном-любитель из Тольятти Анатолий Киселев 1 апреля вырвался на наблюдения за небом и смог заснять весьма редкое явление — затмение Марса Нептуном.

— Я успел сделать фото, пока тучи не набежали. Планеты можно было увидеть невооруженным взглядом. Но не так хорошо, конечно, как в телескоп, — рассказывает Анатолий корреспонденту «КП-Самара».

Планета полностью перекрыла другую Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Планета полностью перекрыла другуюФото: Предоставлено "Комсомолке"

Специалист делится, что подобное движение небесных тел можно увидеть раз в год. И то если повезет. Следующее прохождение Нептуна по диску Марса намечается теперь только в 2021 году. Вероятно, также в начале апреля.

— Учитывая, какая сейчас обстановка вокруг, то могу сказать, что такое явление — хороший знак. Хороший знак, чтобы сидеть на карантине, — шутит наш собеседник.

Парень призывает тех, кто увлекается астрономией или просто не знает, чем заняться в период самоизоляции, не отчаиваться. На небе есть интересные вещи, которые станут отличной альтернативой просмотру телевизора. За ними можно будет наблюдать с балкона или даже из окна.

Сейчас на небе можно увидеть много интересного Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сейчас на небе можно увидеть много интересногоФото: Предоставлено "Комсомолке"

— Начинать можно сразу после захода солнца. После того, как диск светила зашел за горизонт, сразу же на западе вы увидите яркую звездочку. На самом деле это вечерняя Венера, — делится астроном. — Необычно то, что она будет находиться с сегодняшнего вечера в знаменитом звездном скоплении Плеяды, оно же Субару. Эти звездочки ни с чем не спутать, похоже на маленький ковшик.

Левее от указанного объекта можно наблюдать звезду Альдебаран альфа Тельца. Хорошо видно в эти дни и созвездие Ориона.

На луне в телескоп отчетливо видны кратеры Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На луне в телескоп отчетливо видны кратерыФото: Предоставлено "Комсомолке"

— Ниже и левее Ориона будет видна самая яркая звезда северного полушария — это Сириус. А у кого имеется телескоп, то сегодня великолепная возможность по наблюдениям за луной. Ведь она в фазе и освещена на 70%! Это позволит увидеть знаменитые кратеры Тихо, Коперник, Кеплер и лунный терминатор.

По словам Анатолия, сегодня смотреть можно только яркие объекты и ближний космос. Остальные планеты восходят с утра перед рассветом, но их в полной мере наблюдать можно будет немного позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
День защитника Отечества в Тольятти: полная программа праздника 22 и 23 февраля в рамках «Время Тольятти - 2020»
Стало известно, как отметят День защитника Отечества в Тольятти 22 и 23 февраля, полная программа акции «Время Тольятти - 2020», когда пройдет концерт в парке Центрального района
Фестиваль Жигулевское море 2020 в Тольятти: Кубок мир по сноукайтингу, марафон «Жигулевское море», праздник для болельщиков и челендж «Лето или зима»
VI Зимний фестиваль активного отдыха Жигулевское море – 2020 в Тольятти приглашает профессиональных спортсменов и любителей, а также болельщиков на соревнования и веселый праздник для всей семьи
Новости 24
Решил отомстить другу: в Самарской области мужчину осудят за ложный донос
Министерство обороны: «Сообщения об отмене или переносе Парада Победы на Красной площади – неправда»
Стало известно, сколько самарским больницам заплатят за лечение коронавируса и сколько стоят тесты
Жителей Самары, получивших выходные дни, попросили не пользоваться общественным транспортом
"Гастрит заработаете": самарский терапевт рассказал, почему имбирем и лимоном не стоит лечиться от коронавируса
ВТБ: более 70 тысяч клиентов обратились за реструктуризацией кредитов
Новый заболевший привез коронавирус в Самару из Австрии
Из России пытались вывезти противогазы, маски и более 500 кг дезсредств в разгар пандемии коронавируса
Выплаты пенсий за апрель 2020 в Самарской области: как и когда пенсионерам получать деньги
Справки для посещения больниц в период полной самоизоляции в Самарской области: кому выдадут, как получить
В Самарской области от коронавируса вылечились семь человек
Продление режима самоизоляции в Самаре: будут ли установлены новые сроки
Приемная кампания в СамГМУ 2020: на сколько переносится из-за коронавируса и как пройдет
Руководство Самарского государственного аграрного университета подозревают в мошенничестве
Влетел в отбойник: в Самаре пьяный водитель попал в ДТП около Фрунзенского моста