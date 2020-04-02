«Это хороший знак»: тольяттинец сумел заснять необычное астрономическое явление

В столь тяжелый период борьбы с коронавирусом, который сегодня переживает практически весь мир, люди не забывают о своих хобби. Так, астроном-любитель из Тольятти Анатолий Киселев 1 апреля вырвался на наблюдения за небом и смог заснять весьма редкое явление — затмение Марса Нептуном.

— Я успел сделать фото, пока тучи не набежали. Планеты можно было увидеть невооруженным взглядом. Но не так хорошо, конечно, как в телескоп, — рассказывает Анатолий корреспонденту «КП-Самара».

Планета полностью перекрыла другуюФото: Предоставлено "Комсомолке"

Специалист делится, что подобное движение небесных тел можно увидеть раз в год. И то если повезет. Следующее прохождение Нептуна по диску Марса намечается теперь только в 2021 году. Вероятно, также в начале апреля.

— Учитывая, какая сейчас обстановка вокруг, то могу сказать, что такое явление — хороший знак. Хороший знак, чтобы сидеть на карантине, — шутит наш собеседник.

Парень призывает тех, кто увлекается астрономией или просто не знает, чем заняться в период самоизоляции, не отчаиваться. На небе есть интересные вещи, которые станут отличной альтернативой просмотру телевизора. За ними можно будет наблюдать с балкона или даже из окна.

Сейчас на небе можно увидеть много интересногоФото: Предоставлено "Комсомолке"

— Начинать можно сразу после захода солнца. После того, как диск светила зашел за горизонт, сразу же на западе вы увидите яркую звездочку. На самом деле это вечерняя Венера, — делится астроном. — Необычно то, что она будет находиться с сегодняшнего вечера в знаменитом звездном скоплении Плеяды, оно же Субару. Эти звездочки ни с чем не спутать, похоже на маленький ковшик.

Левее от указанного объекта можно наблюдать звезду Альдебаран альфа Тельца. Хорошо видно в эти дни и созвездие Ориона.

На луне в телескоп отчетливо видны кратерыФото: Предоставлено "Комсомолке"

— Ниже и левее Ориона будет видна самая яркая звезда северного полушария — это Сириус. А у кого имеется телескоп, то сегодня великолепная возможность по наблюдениям за луной. Ведь она в фазе и освещена на 70%! Это позволит увидеть знаменитые кратеры Тихо, Коперник, Кеплер и лунный терминатор.

По словам Анатолия, сегодня смотреть можно только яркие объекты и ближний космос. Остальные планеты восходят с утра перед рассветом, но их в полной мере наблюдать можно будет немного позже.