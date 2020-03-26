«Опера, которую поймет и младенец»: В Самаре готовят уникальный детский спектакль

В Самарском художественном театре готовят настоящий сюрприз юным зрителям. В первый месяц лета театр планирует показать оперу «Муха Цокотуха». Режиссер-постановщик спектакля - Андрей Казаков. Заслуженный артист РФ, российский актер театра и кино, лауреат премии «Чайка» специально для этого приехал из Москвы в Самару. О том, как идет работа и что уникального будет в этой постановке, Андрей Казаков рассказал журналистам «Комсомольской правды» перед одной из репетиций.

Минимализм и выразительность

Оперу «Муха Цокотуха» Самарскому художественному театру режиссер предложил сам.

- Мне давно было интересно, как это будет звучать. И потом, сама картинка: в траве сидят насекомые, которые поют оперу. По-моему это хорошо. К тому же к опере сейчас такое отношение, как к чему-то раритетному и не популярному. А тут мы попытаемся вернуть зрителя, - отмечает режиссер.

Сейчас работа над оперой только началась. Пока вместо декораций - стулья, а репетиции идут не на сцене, а в хореографическом зале.

- Мы уже обговорили с художником, каким будет оформление. С костюмами все сложнее. Хочется, чтобы это было стильно, просто, но выразительно. Красиво по краскам, по цветам, - делится Андрей Казаков. - Важно понять, что каждый персонаж делает, и какой у него характер. В этом произведении задействованы 16 букашек, каждая со своим характером и со своими движениями. Конечно, во взрослых пьесах тоже у каждого персонажа свой характер, но там герои хотя бы люди. А здесь клоп - это клоп, таракан - это таракан, козявка - это козявка, у них совершенно разная пластика и характер. Причем все это надо не усложнять, а упрощать и картинка должна быть объемной и понятной. Пытаемся достичь одновременно минимализма и выразительности.

Сюрпризы будут!

По замыслу режиссера опера должна получиться такой, чтобы ее мог понять любой ребенок, а взрослые, посетившие представление вместе с детьми, захотели бы обязательно пересмотреть более взрослые оперные спектакли.

- Сюрпризы точно будут, не без этого. Только за сегодня придумано около пяти ходов. Мы их пока складываем в копилку, с появлением декораций и костюмов половина отсеется. Мы постараемся исполнить Чайковского, найти грань между тем, чтобы это не было совсем комично, и тем, чтобы это было из жизни насекомых. Это не буффонада - совершенно точно, - отметил режиссер.

На счету Андрей Казаков немало спектаклей для детей: самая первая работа – «Маугли», потом «Жили они долго и счастливо», потом «Сказка о царе Салтане». Из последнего – «Левша» для ребят от 7 до 12. Хотя взрослые, что пришли с детьми, получили не меньше удовольствия, чем школьники.

- «Муха Цокотуха» в той подаче, что мы придумали, будет интересна детям от нуля. Потому что там очень красивая музыка: Джузеппе Верди, Иоганн Штраус, Джоаккино Россини. Мы задействовали произведения более шести известных композиторов, - раскрывает секреты постановки режиссер. - Из произведения Корнея Ивановича Чуковского «Муха Цокотуха» пытаемся сделать оперу для детей, но будут в ней и глубокие темы, ведь это опера. Получится спектакль для семейного просмотра, в которым и взрослым будет, что для себя найти.

Особое внимание режиссер-постановщик уделяет пластике персонажей. Ведь каждая букашка движется по-своему, то при этом должен складываться общий «хоровод».

Время летит незаметно

Андрей Казаков откровенно признался, что от работы с самарскими актерами получает только удовольствие. Наших актеров он называет самоотверженными и открытыми к экспериментам. Видя такую отдачу, режиссер уверен, что спектакль получить интересным.

- Мы пока, конечно, привыкаем друг к другу. Я даю какие-то задачи, они безропотно их выполняют, какие-то предложения идут и с их стороны, я прислушиваюсь, многое идет в копилку в эту работу. Что-то отсеивается. Какие-то мои разработки в столкновении с реальностью обретают другие очертания, - рассказывает о внутренней кухне Андрей Казаков. - Сейчас я раздал домашнее задание, обсудили, что они могут делать без меня. Ребята очень серьезные, если они что-то делают, то делают это хорошо, их нужно только направить. Я не устаю от работы с самарской группой - это какой-то праздник. Я все время спрашиваю: «который час?», потому что время просто летит, его не хватает.

Что в итоге получится, уже в июне самарцы смогут увидеть на сцене Самарского художественного театра. Но уже сейчас за новостями театра можно следить в социальных сетях.