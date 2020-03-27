«Добрые» гранты: в Самаре стартовал VI конкурс социальных и культурных проектов

Реформатором может стать каждый

Компания «РИТЭК» совместно с Благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ» объявила о приеме заявок на очередной, уже шестой по счету, конкурс социальных и культурных проектов. Бюджет, как и в прошлые годы, составляет 15 миллионов рублей.

Сумма будет разделена между участниками, предложившими лучшие инициативы, которые позволят решить самые актуальные социальные проблемы городов, районов и сел Самарской области. К участию приглашаются негосударственные некоммерческие организации, государственные муниципальные бюджетные учреждения, органы местного самоуправления, желающие принести пользу своему краю и его жителям. Каждая заявка получит экспертную оценку жюри.

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» уже давно стал доброй традицией. Только в Самарской области (а он проводится во всех регионах присутствия) за пять лет было рассмотрено около двух тысяч проектов - 350 из них были признаны победителями, а общая сумма грантов составила 75 миллионов рублей. Традиционно конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области.

Этот год для нашей страны особенный, юбилейный. Поэтому к трем основным номинациям «Экология», «Духовность и культура» и «Спорт» добавлена еще одна - «Великий подвиг». Здесь гранты получат лучшие проекты, направленные на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, создание и восстановление военно-мемориальных комплексов и школьных музеев, патриотическое воспитание молодежи.

- В год 75-летнего юбилея Великой Победы мы надеемся увидеть проекты, реализация которых позволит не только воздать должное ветеранам, но и сохранить память о подвиге нашего народа, - отметил генеральный директор Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Игорь Бекетов.

- Отрадно, что вот уже на протяжении пяти лет самарцы проявляют неравнодушие, активно предлагают идеи по улучшению региона, благодаря грантам воплощают их в жизнь. Уверен, что и в этом году жители проявят традиционную активность, - подчеркнул заместитель генерального директора - директор ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» ООО «РИТЭК» (входит в группу «ЛУКОЙЛ») Мухаметвалей Хуснутдинов.

На средства ЛУКОЙЛа в Кошках построен спорткомплекс с ледовой ареной. Фото: РИТЭК

Больше пользы - выше шансы на победу

За пять лет проведения конкурса в нем успели принять участие все города и муниципальные районы Самарской области. Традиционно по количеству представленных проектов лидирует номинация «Духовность и культура». Например, в 2015 году нефтяники выдали грант на покупку велосипедов для походов «трудных» подростков по историческим местам Кинельского и Нефтегорского районов, что стало отличной возможностью спортивного патриотичного изучения малой родины. В 2016 году Самарский академический театр оперы и балета получил средства на создание своего интерактивного музея, а городской музей Отрадного - на открытие этногостиной, где можно постичь тайну ремесел финно-угорских народов. В прошлом году новокуйбышевская художественная школа благодаря полученному гранту превратилась в яркий арт-объект, а дети Пестравского района получили возможность овладевать гончарным делом.

Отреставрированные храмы, благоустроенные парки и скверы, оборудованные спортивные площадки - участники конкурса за пять лет совершили множество полезных дел. Кроме того, за эти годы на средства ЛУКОЙЛа в рамках Соглашения с администрацией Самарской области построены современные многофункциональные спортивные комплексы: «Победа» в Кошках, оснащенная ледовой ареной, «Ника» и «Колос» в Большой Глушице и Челно-Вершинах с универсальными игровыми залами. При поддержке нефтяников благоустроен самарский «Арбат» - Ленинградская улица. В Большой Глушице отремонтированы школы и теплотрассы, в Красноглинском районе Самары и Кошках обновлены Дворец культуры «Октябрь» и межпоселенческий культурно-досуговый центр «Россия», получил долгожданную реконструкцию Самарский медико-технический лицей. Основным критерием для выбора объектов благотворительной помощи компании является важность и полезность для широкого круга людей.

НАША СПРАВКА

Заявки на VI конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Самарской области принимаются дистанционно до 31 июля 2020 года. Положение о конкурсе размещено на веб-сайте ООО «РИТЭК» в разделе «Ответственность» по адресу http://ritek.lukoil.ru/ru.