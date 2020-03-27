Субботники, акции, марафоны: почему Новокуйбышевский НПЗ инвестирует в экологию

В конце месяца, 28 марта, весь мир на час отключает свет в знак экологической солидарности. «Час Земли» с 2009 года отмечается и в России: в акции принимают участие все, кому небезразлично будущее планеты - люди и предприятия.

Вода и воздух - под контролем

НК «Роснефть» одной из первых в стране перешла на работу, подчиненную строгим экологическим стандартам, - сохранение окружающей среды для будущих поколений стало важной частью корпоративной культуры и производственной программы. Стратегия развития НК НПЗ, как и всей компании, включает комплекс экологических мероприятий, рассчитанных до 2025 года, с перспективой до 2030 года. Одними из самых значимых стала реализация программы модернизации очистных сооружений на предприятии. Работа здесь ведется по двум направлениям. С одной стороны, предприятие снижает забор воды из Волги, что позволяет снизить объем стоков завода. С другой - Новокуйбышевский НПЗ обновляет оборудование, которое повышает качество очистки воды. Воздух тоже находится в сфере особого внимания заводчан. В этом году экологический мониторинг был усилен тремя экопостами, которые были установлены на границе санитарно-защитной зоны. С их помощью специалисты могут следить за параметрами состояния окружающей среды вокруг предприятия и в городе в режиме онлайн.

- Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод - градообразующее предприятие, на нас лежит большая ответственность по сохранению окружающей среды для населения, - считает заместитель генерального директора по промбезопасности, охране труда и окружающей среды АО «Новокуйбышевский НПЗ» Даниил Костин. - Соответственно, в бюджет предприятия всегда заложены внушительные средства на защиту окружающей среды.

Деревьев много не бывает

Экологичное производство - дело одно, а личный вклад в охрану природы - совсем другое. Ответственно относиться к планете человека нельзя заставить, но можно научить, сформировать у него эту полезную привычку и даже потребность. У заводчан такая потребность есть: в течение всего года на предприятии проводятся различные экологические акции, марафоны, фестивали.

На НК НПЗ на рабочих местах организован раздельный сбор бумаги и картона - журналов, брошюр, проспектов, каталогов, блокнотов и другой полиграфической продукции для дальнейшей переработки. Из пунктов сбора бумагу вывозит специализированная организация, с которой предприятие заключило договор.

С полным правом отмечать «День леса» заводчанам позволяет и другое полезное дело - озеленение. Каждый год нефтепереработчики высаживают в скверы и на улицы города саженцы деревьев - в рамках традиционных весенних и осенних марафонов. Еще одна дата, которую отмечают все предприятия компании «Роснефть», - День водных ресурсов. Новокуйбышевский НПЗ не только модернизирует свои очистные сооружения, заботясь о чистоте стоков, но и пополняет биоресурсы волжской акватории молодью ценных промысловых рыб. Настоящим праздником для горожан стал традиционный «Экофест» - нефтепереработчики ежегодно организуют масштабный фестиваль, в котором самое большое внимание уделено экологическому воспитанию подрастающего поколения.

- Мы всегда с высокой ответственностью относимся к экологическим акциям, направленным на благоустройство города, - рассказал Даниил Костин. - Таких акций не может быть много. Стремясь к достижению лидерства в сфере экологической безопасности, завод не останавливается на достигнутых результатах. Мы продолжаем развивать корпоративные программы, направленные на безопасное воздействие на воздушную среду, почву, водные ресурсы, организуем и участвуем в добровольных экологических акциях, используем нестандартные подходы к улучшению экологической обстановки в Новокуйбышевске и регионе.