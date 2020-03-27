2020-03-26T22:10:43+03:00
Общество

«Час Земли» — для всех: как химики ТОАЗа заботятся об экологии региона

В 2019 году крупнейший производитель аммиака в России направил на реализацию природоохранных мероприятий и проектов по защите окружающей среды более 254 млн рублей
Анна ФЕДОРОВА
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НК НПЗ - территория бережного отношения к окружающей среде. Фото: АО «НК НПЗ»НК НПЗ - территория бережного отношения к окружающей среде. Фото: АО «НК НПЗ»
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Отходы в утиль? Лучше - в производство!

Промышленные предприятия тоже заботятся не только об экономике родного края, но и о его экологии. Многие из них ежегодно принимают участие в акции «Час Земли». Поточное производство, конечно, даже на 60 минут остановить нельзя, но выключить освещение и умерить расход воды в бытовых целях по силам каждому. Именно так планируют поступить 28 марта, в «Час Земли», на ТОАЗе.

- В последнее время экологические вопросы выходят на первый план как в повседневной жизни, так и в производственной сфере, - отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ТОАЗ» Игорь Симонов. - Экологическая культура людей выходит на новый уровень и требует более серьезного отношения к природе, ресурсам, окружающей среде. Мы хотим жить в экологически чистом пространстве, а не возле свалок и дымящих труб. Коллектив нашего предприятия не исключение. Мы не только принимаем участие во всех экологических инициативах, но и выстраиваем свою производственную политику с учетом сохранения окружающей среды.

Природоохранная деятельность Тольяттиазота направлена на повышение надежности эксплуатации оборудования, совершенствование системы экологического мониторинга и контроля над состоянием атмосферного воздуха, воды и почвы. Уже сейчас объем выбросов ТОАЗ в атмосферу существенно ниже разрешенных объемов.

- На заводе ведется перевооружение, и каждый его шаг рассматривается не только с точки зрения экономической и технологической эффективности, но и в плане влияния на экологию, - рассказал Игорь Симонов. - В модернизации каждого объекта участвуют экологи. Сейчас мы плотно работаем с реконструкцией очистных сооружений, чтобы повысить их производительность, в то же время снизив концентрации выбросов.

Еще одна задача, которую экологическая служба завода активно прорабатывает в данное время, - внедрение на предприятии раздельного сбора мусора. Коллектив будет сортировать его по четырем контейнерам - отдельно собирать твердые коммунальные отходы, бумагу, стекло и пластик.

- Наша задача - не только разделять отходы на фракции, но и научиться его не просто сдавать в утиль, а продавать организациям, даже очень дешево, как вторсырье - чтобы мусор получал вторую жизнь, - считает Игорь Васильевич. - Из бумаги можно получать новую бумагу, стекло тоже участвует в качестве вторсырья в производстве. Любое сырье должно идти в дело - только такой подход пойдет на пользу экологии. Например, из автомобильных покрышек, которые мы сдаем в утиль, можно делать резиновую крошку, из которой производят мягкие покрытия для детских площадок, переезды через железнодорожные пути и так далее.

На предприятии давно централизованно собирают макулатуру и батарейки, а что касается производственных отходов, то доля их переработки здесь составляет 75%, что в четыре раза больше, чем пять лет назад.

От частного к общему

Ответственное отношение к окружающей среде у заводчан начинается непосредственно с рабочего места: за каждым структурным подразделением закреплен свой участок территории, который содержится в порядке и чистоте.

- Планируем в этом году объявить смотр-конкурс на лучшее озеленение участка - победители будут награждены, и это послужит для людей дополнительным мотивом, - говорит Игорь Симонов. - Экологический кубок за победу в конкурсе будет переходящим, поэтому любой цех сможет в будущем взять реванш, обойдя коллег в борьбе за чистоту и благоустройство своей территории.

Но забота коллектива об окружающей среде простирается далеко за периметр предприятия. Химики принимают активное участие в восстановлении тольяттинского леса, серьезно пострадавшего от пожаров 2010 года. В прошлом году заводчане высадили саженцы на площади 10 гектаров, а за последние три года ТОАЗом восстановлено 32 га леса. Поучаствовать в субботниках тоже не приходится никого уговаривать: в прошлом году химики вывезли с городских улиц 116,6 тонн мусора, а за последние четыре года - около 600 тонн. А заботясь о биологическом многообразии Волги, заводчане с 2015 по 2019 год выпустили в реку около 44 тысяч мальков сазана и 60 тысяч стерляди.

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