«Час Земли»: бытие определяет сознательность

Как соблюсти экологически-экономический баланс?

Говорят, в связи с карантином воды Венеции стали настолько чистыми, что вернулись лебеди, а через гладь невооруженным глазом видно рыб. Пример наглядно показывает, как ограничение деятельности человека сказывается на природе. Всемирная акция «Час земли», которая в очередной раз пройдет 28 марта, предполагает добровольный отказ от использования ресурсов в течение 60 минут. А еще на то, чтобы каждый из нас лишний раз задумался о своем месте в экосистеме нашей планеты. Уникальная природа нашего края тоже за это скажет «спасибо»: на территории Самарской области много промышленных предприятий, и техногенная нагрузка высока.

- Несмотря на развитие производств, в нашем регионе много уникальных природных мест, не затронутых цивилизацией – здесь живут животные и растения, занесенные в Красные книги России и Самарской области, - рассказала руководитель управления нормирования и государственной экологической экспертизы министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Вера Саксонова. – Поэтому важным элементом государственного регулирования является соблюдение баланса между экономическим развитием региона и сохранением его природного богатства – эта идея заложена в стратегию развития региона до 2030 года.

По словам Веры Саксоновой, в регионе наблюдается устойчивая тенденция к снижению промышленных выбросов - их сегодняшние объемы несопоставимы с цифрами 90-х. Однако загрязнение окружающей среды не только на совести предприятий, проблема мусора – это проблема низкой экологической ответственности населения.

Эксперты уверены: экологическая ситуация в Самарской области постепенно улучшается.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- В Самарской области много экоактивистов – людей и организаций, которые сажают лес, занимаются раздельным сбором отходов и так далее. Их много, но они разобщены, - считает заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Самарской губернской думы, исполнительный директор ГК «ЭкоВоз» Денис Волков. – Второе направление, которое нужно усилить – экологический общественный контроль. Необходимо наладить систему подготовки общественных инспекторов, научить их правильно идентифицировать экологические нарушения и составлять отчеты. Без поддержки властей эффективно работать не смогут ни эковолонтеры, ни общественные инспекторы.

Вопрос государственной важности

О том, что экологические проблемы имеют статус государственных, говорит простой факт: в стране второй год реализуется национальный проект «Экология» наряду с другими важнейшими направлениями.

- Главное – чтобы каждый человек понял региональную систему экологических мер и принял в ней непосредственное участие, - говорит руководитель управления программного проектирования и обоснования инвестиций Минприроды Самарской области Елена Фомина. – В Самарской области их можно разделить по шести основным направлениям: «Чистая страна» (ликвидация крупных свалок), «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистя вода», «Комплексная система обращения с ТКО» и «Оздоровление Волги». Эта система – не призыв или лозунг, а комплекс мероприятий, ответственность за выполнение которого распределена с федерального уровня до уровня муниципалитетов и хозяйствующих субъектов.

По словам Елены Фоминой, к 2024 году работа по этим направления в рамках нацпроекта преобразит Самарскую область. Ликвидируют четыре крупные свалки с общей территории 50,7 га в границах Октябрьска, Тольятти, Чапаевска и Алексеевского района. Продолжат пополнять парк лесопожарной техники, расчистят русло реки Сызранка. А в рамках проекта «Чистая вода» обеспечение качественной питьевой водой планируют повысить с 84,2% до 89,6% (в городах этот процент будет доведен до 96%). Это будет сделано путем реконструкций, модернизаций, создания новых систем водоснабжения на 23 объектах.

- Правительство сейчас сделало все для защиты окружающей среды – нужно, чтобы инициативы подхватили бизнес и люди, - считает председатель Самарского отделения Российского экологического общества Александр Половцев. – Например, в Новокуйбышевске в начале эксперимента по раздельному сбору мусора результаты были удручающими. Но потом разъяснительная работа городского департамента экологии, управляющих компаний дала свои результаты. С населением надо работать, особенно, с детьми – если у человека сформировалась привычка, она остается на всю жизнь.

Дело каждого

Раздельный сбор мусора – это уже второй этап экологического воспитания. А начинать его нужно с навыка адекватного потребления товара – вместо покупки нового пакета положить в сумку предыдущий, например. А еще лучше – многоразовую текстильную сумку. Но как же быть с упаковкой товара, которая большей частью представляет собой пластик? Решение есть: в Самаре открылся первый магазин без упаковки (ул. Ленина,1), где можно купить не только бамбуковые зубные щетки, но и зубную пасту на развес. Концепция магазина проста: продавать больше товара, меньше «мусора».

- Наш проект пока больше просветительский, - рассказал экоактивист, организатор магазина без упаковки, один из организаторов экомарафона в Самаре Андрей Жвакин. – Кроме того, что здесь можно купить многоразовую альтернативу многим одноразовым вещам, мы организовали раздельный сбор вторсырья – сейчас в магазине принимаются 23 фракции. Экологических активистов в Самаре много, но они, действительно, разрознены. Неплохо было бы создать Ассоциацию экологических организаций Самарской области – это позволит выстраивать работу в общем ключе.

Пока что предпринимательство с экологическим уклоном выгодно только окружающей среде. Но активистов это не смущает. - Около четырех лет мы занимаемся продажей оргтехики «б/у», и 2,5 года из них совместно с экологическим контролем Самарской области и утилизирующей компанией «Северный альянс» продвигаем проект «Техника, сдавайся», - говорит социальный предприниматель, руководитель компании «Техносток», АНО «Эко культура и технологии» Сергей Денисов. – Мы принимаем у населения сломанную технику, разбираем и сдаем в утиль. Потому что выбрасывать ее в контейнер действительно вредно – обычный телевизор с кинескопом содержит пары ртути, тяжелые металлы, кремний. Оргтехника - это 2% отходов, которые составляют 70% всех опасных отходов. Однако многие до сих пор предпочитают отправить компьютер на свалку, вместо того чтобы сдать бесплатно. Также мы принимаем батарейки, ртутные лампы, градусники. Сергей с единомышленниками технику не только утилизируют. Недавно они запустили проект «ТехноДар» - восстанавливают своими силами компьютеры и дарят их людям и организациям, которым техника еще может послужить. Дело не только благое, но и экологическое. «Час земли» в этом году будет проводиться 28 марта. Хотите помочь планете – на 60 минут выключите свет!

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