«Она жаловалась и ждала меня»: тольяттинец, освободившийся из колонии, ищет пропавшую шесть лет назад маму

Сейчас ей должно быть 47

— Ее следы теряются в 2014 году, когда она в больнице лежала. После этого она нигде не всплывала, — делится с корреспондентом «КП-Самара» житель Тольятти Алексей Горбунов. Молодой человек ищет свою маму, с которой последний раз виделся в 2011 году.

Татьяне Горбуновой сейчас должно быть 47 лет. Где она — никто из ее близких не знает. Нет информации и у сотрудников полиции.

— Так получилось, что в 2011 году я попал в места не столь отдаленные за угон машины. Звонил ей, она меня ждала, на тот момент жила с братом и его женой, — вспоминает Алексей. — Да, немного выпивала, а они ей запрещали, поэтому она из дома и уходила.

Парализована после смерти своего отца

Первый раз, когда Татьяна пропала без вести, ее нашли у знакомых и вернули к родным. В 2014 году сыну женщины позвонила ее подруга и сказала, что та лежит у них в больнице № 4 с обморожением пальцев:

— А в январе 2015 года ее выписали и после этого она пропала бесследно. Я был в полиции, мне показывали труп, который нашли в 2015 году, но это не она. У нее на руках даже документов нету.

По словам нашего собеседника, ситуацию осложняет то, что Татьяна — инвалид второй группы. Она была парализована после смерти ее отца — на нервной почве. С мужем она в разводе. По сути, кроме Алексея у Горбуновой не оставалось поддержки.

— Брату моему безразлична ее судьба. Мы с ним год назад общались, сейчас он уехал куда-то, даже не знаю, где он. Последний раз мать жила с ним и его женой, которая умерла уже, — объясняет мужчина. — Мама жаловалась, что ей плохо с ними, я ее просил потерпеть немножко — когда освобожусь, заберу с собой жить. Мы созванивались в 2013 году, и больше она не выходила на связь.

Самый страшный вариант — преступники

Буквально накануне Алексей Горбунов вновь ходил в полицию. Пропавшую «пробили» по оперативным базам — ничего. Зацепок и мыслей, где может находиться Татьяна, у сыщиков и ее родственника нет практически никаких:

— Может она в приютах, может, где-то еще. Она передвигается с палочкой. Иногда с коляской. Надеюсь, что кто-то, кто ее что-либо знает о ее судьбе, откликнется. Какая она не была бы — она моя мать.

Тольяттинец не исключат, что женщина попала в плохую компанию или могла стать жертвой преступников. Для него это самый страшный вариант развития событий.

Алексей просит помощи у всех жителей своего и других городов. Всем, кто видел Татьяну Горбунову или владеет какой-нибудь информацией о ее местонахождении, просьба обращаться по телефону 89613917600. Также можно написать на kpsamara@phkp.ru.