Коронавирус в Самаре, последние новости на 28 марта 2020 года: выписали первого пациента, закрывают ТЦ и рестораны

Буквально с этого дня регион уходит на режим строжайших ограничений. Это еще не карантин, но очень близко к нему. Рассказываем последние новости на 28 марта 2020 года о коронавирусе в Самаре, заболевших, выздоровевших и новых жестких ограничениях. Информация, которую должен знать и запомнить каждый.

Еще 2 человека заболели коронавирусом в Самаре. Всего в регионе 14 зараженных. Новые заболевшие сами никуда не ездили, они пообщались с теми, кто уже заболел коронавирусом.

В Самарской области растет число заболевших коронавирусом. Заболел первый ребенок, а нарушителей режима самоизоляции ловит полиция 00:00 00:00

В Самаре коронавирус впервые обнаружили у ребенка. Официальных подробностей власти не сообщают, но известно, что ранее об этом писал отец девочки, который рассказал, что у нее лихорадка, судороги и высокая температура. По его словам, девочка не общалась с людьми, которые ездили за границу. Но эта информацией не подтверждена.

Первого больного выписали в Самаре, потому что он полностью вылечился от коронавируса. Мужчина лежал в шестой городской больнице, две недели, с начала марта, скорее всего речь идет о первом заболевшем - который вернулся из Португалии. Врачи уверены, что он не заразен и может ходить на работу и общаться с другими людьми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/769230" frameborder="0"></iframe> Минздрав - «Комсомолке»: Раньше инфекция была завозная, а сейчас коронавирус внутри страны.«Сейчас нужно отказаться от контактов с друзьями. Если раньше мы говорили что инфекция завозная, то сейчас инфекция внутри страны», - сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко во время прямого эфира на канале kp.ru в TikTok

Уже с 28 марта в Самаре начинает действовать ряд ограничений. Перестают работать рестораны и кафе. Завтра закроют торговые центры. Открыты будут только продуктовые магазины, аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Не будут работать парки, аттракционы, все развлекательные заведения. На нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля людей просят посидеть дома. Рассказываем, что еще будет закрыто.

На улицах появятся полицейские патрули. Они будут следить за порядком и возвращать на место тех, кто нарушит режим самоизоляции. Информации о штрафах пока нет. Но известно, что тем, кто не сидит на карантине, грозит административная ответственность, и госпитализировать их могут через суд.

Транспорт в Самаре будет ходить по режиму выходного дня. Метро с 30 марта будет работать до 21.00.

А вот детские сады, хоть и будут закрыты, но примут детей врачей, полицейских и других представителей важных служб жизнеобеспечения в то время, как их родители будут работать.

При этом горожан просят не делать глупости, а заняться самообразованием. Для них подберут список ресурсов, проведут концерты и другие онлайн-мероприятия, предложат обучающие мастер-классы. Хотя дома усидеть будет не просто: синоптики обещают +15 градусов тепла.

У юриста журналисты КП-Самара узнали, что делать если работать все-таки заставляют и как должна оплачиваться удаленка. А в минтруда открыли горячую линию 8-800-302-14-99. Туда могут звонить те, кого в чем-то обидели.

Россиянин сделал защитную маску из семейных трусов от коронавируса.Делаем маску-балаклаву для борьбы с коронавирусом из мужских трусов. Не забываем положить под нос ещё пять-шесть слоев туалетной бумаги, поверх защиты одеть горнолыжные очки .

Уже с апреля самарцы смогут получить выплату в 5 тыс рублей на детей. Кому она положена - читайте в нашем материале.

Каким будет расписание электричек на эту неделю, сообщили на железной дороге.

А в Рощинском прямо сейчас проходят учения военных по борьбе с коронавирусом. Так что волноваться, увидев людей в химзащите, не стоит.

Номер горячей линии для пожилых – 8-800-200-34-11

Напоминаем телефоны горячей линии для тех, кто вернулся из поездки в опасные страны:

г. Тольятти – 8 (8482) 98-88-87,

г. Сызрань – 8 (8464) 90-00-01,

г. Новокуйбышевск – 8 (8463) 59-59-58. Так же для жителей Самарской области действует телефон горячей линии:

8 (846) 307-77-78,

8 (846) 307-77-77.

И многоканальный: 8 800 30 22 163.

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