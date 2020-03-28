Частичка Волги под землей: как выглядит и чем отличается новый поезд для самарского метро

Уже в первой половине апреля в самарском метро на линию выйдет новый четырехвагонный поезд: он отличается от своих предшественников и управлением, и комфортом для пассажиров, и новыми функциями. Сейчас вагоны собирают в электродепо "Кировское", для этого приехали специалисты подмосковного завода-изготовителя "Метровагонмаш". В это же время машинисты из Самары прошли дополнительное обучение: новые вагоны более автоматизированы, но система управления немного отличается.

Журналист "КП-Самара" прогулялась по новым вагонам и оценила, понравится ли новый поезд самарским пассажирам.

Новые вагоны намерены собрать и протестировать уже в первой декаде апреляФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

"Небо, речка и Ладья"

В электродепо по поезду стоит на каждом пути. Новый отличить легко: во-первых, вагоны сверкают, во-вторых они совсем другой расцветки. Руководитель "Самарского метрополитена" Сергей Шанов рассказывает, что дизайн придумали представители его предприятия и москвичи уже нанесли тот рисунок, который хотели мы. Вагоны раскрашены в сине-бело-голубые цвета, а в линиях угадывается наша самарская "Ладья". Кусочек воздуха под землей - хорошая идея.

Сами вагоны внутри тоже отличаются. Здесь автоматическая система пожаротушения - с этим, слава богу, подавляющему большинству пассажиров столкнуться не придется. Есть места для инвалидов-колясочников. А двери начинают подавать световые сигналы, когда закрываются: это хорошо, значит ничью одежду не прищемит. И людям с ослабленным слухом это тоже поможет.

Внутри вагон, конечно, отличается от старых вариантовФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Кресла здесь отдельные, как в московских вагонах, сидения разделены - сейчас в вагонах просто лавки. Еще один плюс: дополнительные поручни, которые есть не только рядом с выходом. И светильники по всему потолку - в вагонах действительно стало светлее. А еще техники обещают, что эти вагоны будут ехать более плавно, без тряски.

- А еще здесь установлена действующая принудительная приточная вентиляция, воздух будет чище, - отмечает Сергей Шанов.

Для машиниста - отдельный эвакуационный выходФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

"Машиниста эвакуируем напрямую"

Купили вагоны совместно - городская администрация и область. Машинисту в новом головном вагоне более комфортно: кабина на треть больше, чем у предыдущих вариантов. В кресле машиниста есть вибропоглощение и пневомрегулирование. Пульт управления более эргономичный, управлять проще, тонкостям уже обучили машинистов.

- Одно из важных отличий это аварийный выход из кабины машиниста в случае аварийной остановки поезда. Кроме того, теперь межвагонные двери можно разблокировать одной кнопкой, раньше машинисту нужно было все открыть вручную, - рассказал заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Все делает специальная бригадаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

На безопасность работают и две камеры, новый вид связи пассажир - машинист, с видеокартинкой. Есть черный ящик, который записывает как ведет себя машинист и что происходит с вагоном. Пассажиры также могут эвакуироваться вдоль всего состава.

- Качество связи будет выше, и машинист сможет видеть, с кем он разговаривает. В кабине машиниста установлены две камеры, одна по движению пути, вторая на машиниста направлена. В случае чрезвычайной ситуации пассажиров можно будет быстро эвакуировать - одним нажатием кнопки, конечно, это удобнее, - объясняет Сергей Шанов.

А вот так выглядит кабина машинистаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Этот новый поезд не последний, в Самаре намерены продолжить закупки.

- В планах есть обновление еще одного состава на следующий год. Сейчас мы отправляем на капитальный ремонт один состав (который и заменит новый поезд), - отметил Владимир Василенко.

В этом году 12 вагонов будут капитально отремонтированы, на это выделено чуть больше 1 млрд. Сегодня в депо есть 11 подвижных составов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/769284" frameborder="0"></iframe> В кабине машиниста нового поезда метро есть эвакуационный трап.

Новые вагоны могут выйти на линию уже в первой половине апреля. Для этого нужно пройти пусконаладку, сделать пробный пуск. Но к 9 маю новый поезд точно будет ездить в метро.