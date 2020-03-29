«Успешно бороться можно только с чем-то узнаваемым»: самарский дизайнер рисует логотипы коронавируса, чтобы его скорее победили

Самарский дизайнер Михаил Головачев решил всерьез заняться разработкой логотипа коронавируса. Художник уверен: бояться можно только чего-то неизвестного. Создание четкого рисунка помогает понять, с каким явлением мы столкнулись, и утвердить простые правила борьбы. А это - верный путь к победе.

Началось все с разговора с приятелем, который увлекается созданием видеороликов.

- Друг сказал: «А сделай логотип коронавируса! Ты же для всего делаешь логотипы». Мысль эта витала в воздухе, и я думал об этом. Но зачем вирусу логотип? - задумался сначала Михаил.

Но вскоре дизайнер понял, что есть вполне позитивные и практически задачи, которые помогает решать наличие логотипа не только у товарного бренда, но и у явления, с которым нам пришлось столкнуться. Об этом он рассказывает и на сайте со своими работами.

- Во время всеобщей паники в связи с пандемией covid-19 нам всем нужно решать разные проблемы. Каждый должен внести свой маленький вклад, например, предотвратить распространение вируса или снизить его. Это делается за счет соблюдения определенных правил поведения в общественных местах, о которых нам всем известно, свести к минимуму состояние страха перед этим явлением. Дизайн помогает донести нужную информацию до людей быстрее и точнее, - рассказывает о своей идее Михаил.

Один из первых вариантов. Автор: Михаил Головачев

И он взялся за дело: предложил создать серию познавательных видеороликов, плакатов, короткометражных анимационных заставок на тему борьбы с коронавирусом. Для этого начал разрабатывать логотип covid-19.

Этот символ может стать таким же узнаваемым, как символ радиации. Автор: Михаил Головачев

И началась работа над логотипом: ведь на этом маленьком элементе все и держится. Всего получилось около пятнадцати самостоятельных концепций. Особенно удачными получились несколько.

Вариант для маркировки опасных поверхностей, например. Автор: Михаил Головачев

- Здесь в ход идет наша фантазия: можно представить что коронавирус создан искусственно и есть некая группа злодеев, которые его произвела на свет, и они вполне могли бы создать устрашающий символ. Может быть такая история? Почему нет? Вполне. Здесь мы играем с некой мистификацией.

Предупреждение об опасности. Автор: Михаил Головачев

- В этом контексте он может существовать как некий аналог пиратского флага и присутствовать в визуальных сообщениях как нечто враждебное, то с чем борется человечество, - объясняет одно из направлений дизайнер.

Образ "чумного доктора" ассоциируется с опасностью. Автор: Михаил Головачев

Так появились картинки, где используется образ чумного доктора или же вирус превращается в своеобразного Пакмана.

Логотипы не обязательно должны быть серьезными

С другой стороны, логотип может быть нейтральным, не нести никакой устрашающей информации, а наоборот - напоминать людям о важном. И выполнять функцию узнаваемого символа явления, с которым нам предстоит жить дальше.

Вот этот вариант автор считает самым удачным. Автор: Михаил Головачев

- Например, все мы знаем символы радиации или биологической опасности. Они являются общепринятыми, они узнаваемы и просты. Каждый их помнит. Сейчас знак, который наиболее точно и просто расскажет о коронавирусе, также войдет в историю и сможет использоваться в виде промышленной маркировки на средствах индивидуальной защиты и дезинфекции, сможет показывать зоны заражения, распространения на карте в приложениях и так далее, - объясняет Михаил.

В логотипе используется фирменный узор. Автор: Михаил Головачев

В плакате этот фон как бы вывернут и идет в наступление. Автор: Михаил Головачев

Михаил уверен, что логотип обязательно пригодится: его нужно использовать в средствах массовой информации, показывать в телепередачах.

- Он может быть и юмористичным, показывать то, что мы вовсе не боимся этой неведомой заразы и смеемся ей в лицо, или что коронавируса вовсе не существует, как птичьего гриппа и прочих страшных явлений, которые, по мнению многих людей, попросту придуманы. Можно вместе посмеяться над повальной скупкой гречки и туалетной бумаги. В этом контексте актуальны какие-то карикатурные и смешные образы. Поэтому тематика эта имеет разные стороны, как и любое обсуждаемое всеми явление, не могла меня не заинтересовать и оставить равнодушным, - говорит он.

Сейчас дизайнер продолжает развивать тему. В своем инстаграме публикует новые работы и собирает обратные отклики. Все его работы можно посмотреть здесь.

- А для каких именно проектов и кому его предложить еще, я пока не решил. Я открыт для любого обсуждения. Как дело пойдет дальше, время покажет. Я живу своей профессией и через графику и дизайн общаюсь с миром, реагирую на происходящее вокруг, - говорит он.