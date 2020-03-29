Кот Антошка против коронавируса! Самарская художница создала противовирусный оберег

Не было бы котов, не было бы интернета, - смеется самарская художница Алена Самарцева. - А поскольку сейчас все дома сидят, самое время поднимать иммунитет котами, даже нарисованными. Лучшее антистрессовое средство.

Так, во время всеобщих переживаний за свое здоровье и здоровье своих близких появился кот Антошка, случайно, но, оказалось, очень в тему.

«Вирус, вирус, прочь пошел!»

«Надежное средство от заразы» открыла своим знакомым в социальных сетях жительница Самары Елена Солуянова и опубликовала картинку, кна которой изображен улыбающийся рыжий полосатый кот. Сверху на картине жизнеутверждающая надпись: «Все у нас харашо!»

Именно этот кот и стал "лекарством" против вируса Фото: из архива героя публикации

- Это амулет от художницы Алены Самарцевой эксклюзивно заряженный на все хорошее, объяснила Елена подписчикам. - Теперь каждый может воспользоваться им для защиты от вируса. Для этого нужно во время карантина находиться дома. Внимательно посмотреть на изображение кота и провести ритуал. Начиная от входной двери, двигаться по часовой стрелке, обойти всю квартиру. В каждом углу показать фигу и произнести заклинание: «Вирус, вирус, прочь пошел! У меня все хорошо!». Теперь главное не выходить за периметр без особой надобности и соблюдать меры предосторожности, рекомендованные докторами. Мойте руки! Находите повод для радости!

Кот за позитивное мышление

Автор картины, известная в Самаре художница по шелку Алена Самарцева, призналась, что такого антивирусного эффекта этому коту не придавала, но идею своей знакомой оценила.

- Лапы мыть тщательнее! Передние и задние! Это от кота пожелание всем! Здоровья вам, дорогие мои друзья! - написала она в комментариях под «магическим» постом.

Позже художница рассказала, что у этого котика все-таки есть оздоровительная подоплека.

- Я часто разыгрываю в социальных сетях свои работы, картины, расписанные шелковые шарфы. И всегда придумываю разные темы. В этот раз я решила отдать подарок за лучший ответ на вопрос, как лучше поднимать иммунитет, - рассказала Алена Самарцева.

Ответ Елены Солуяновой про позитивное мышление и отвар шиповника с лимоном, приглянулся ей больше всего.

Женщине должна была достаться только картина с шикарными пионами, но, поговорив с подписчицей Алена, не смогла отпустить ее еще без одного подарка, того самого «волшебного» кота из акварели.

У кота-оберега есть несколько вариаций Фото: из архива героя публикации

Средство для иммунитета

Как оказалось, у кота-оберега с картинки есть имя. Его зовут Антошка и он не местный.

- Антошка появился на моих картинах и на шелке после поездки в город Зеленоградск в Калининградской области. Поэтому он оттуда. В этом городе настоящий культ котов. Эти животные там, как в Индии коровы. Везде им ласка и почет. Там все в них, все про них, есть даже памятник «Кот в окне», по которому все лазят. И вот этот кошачий мир объединился у меня с мнодеством хороших позитивных невероятных людей, с которыми я там познакомилась. Такое вдохновение должно было во что-то вылиться. Вот и появился Антошка, - рассказала художница.

Не мпенее позитивные персонажи Илон и Маск Фото: из архива героя публикации

Конечно, по ее словам, никакой мистики в этой картине нет, но есть «оздоровительная» логика. Ведь коты и собаки — известные антистрессы. А душевное спокойствие и гармония укрепляют иммунитет.

- От того, что сейчас происходит в мире, мы никуда не денемся. В наших силах соблюдать рекомендации врачей и не унывать. Потому что негатив сильно разрушает нервную систему и кроме вредя не приносит ничего. Сейчас у многих есть уникальная возможность побыть дома. И это время нужно уделить себе, найти в этом пользу. Вспомнить, что жизнь — это уже счастье.

И даже мульташные коты с антистрессовым эффектом, считает Алена Самарцева Фото: из архива героя публикации

Антошка — не единственный кот в коллекции Алены Самарцевой и ее подписчиков. Среди них есть даже парочка Илон и Маск, а также огромное количество безымянных усатых полосатых на мультяшный манер. Художница приглашает всех желающих присоединиться к ней и начать рисовать котов и делиться своими позитивными художествами в социальных сетях.