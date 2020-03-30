«Мы спокойно самоизолировались, и началась стрельба»: самарец устроил водную погоню за браконьерами, убивавшими уток

Карантин в охотничьем угодье

28 марта в районе самарского острова Быстренький развернулись весьма остросюжетные события. Директор местного охотничьего хозяйства Григорий Бондарев отдыхал с семьей, когда узнал, что в протоке Тушинская Воложка творится неладное.

— Карантин везде и в охотничьем хозяйстве тоже тишь да гладь, природа просыпается, вода стоит черная и холодная. Мы спокойно самоизолировались с семьей на берегу, и тут мне позвонил мой егерь и сообщил приметы лодки, с которой на ходу производилась стрельба по утке, — рассказал Григорий корреспонденту «КП-Самара».

Мужчина отмечает, что, несмотря на прилет этих птиц, сезон охоты на них открыт будет лишь 11 апреля. И те, кто открыл огонь, никто иной, как «охотники-браконьеры».

— Егерь эту лодку уже не догонял, а она по азимуту шла прямо ко мне. Эти ребята через несколько минут приехали в район петровского затона, где я отдыхал, и при мне повторили свое злодеяние! — продолжил Бондарев. — Я помчался к ним на максимальной скорости, оставив семью на берегу. Браконьеры, заметив меня, рванули в бега.

Погоня на Волге

На Волге началась самая настоящая погоня. Григорий на своей лодке отчаянно пытался догнать уплывающих нарушителей:

Григорий (слева) вместе с помощниками сумел догнать нарушителейФото: Предоставлено "Комсомолке"

— Обошлось без стрельбы, потому что ребята постоянно сбрасывали патроны в воду. Их двести лошадей против моих ста сорока, но в скорости разница всего в один км/ч. Со стороны все происходит медленно, а в масштабах матушки Волги совсем теряется на безбрежной, водной глади.

По словам владельца охотугодья, гонка длилась несколько десятков минут. Любители халявной дичи оторвались всего на 60 метров, сам же Григорий в это время обзвонил все необходимые службы. В итоге браконьеров зажали на двух лодках — Бондарева и силовиков. Они были вынуждены остановиться.

Штрафы и лишения

У задержанных при себе оказалось два ружья. Совместно с сотрудниками полиции и департамента охоты и рыболовства их отправили на медицинское освидетельствование, где у одного было выявлено алкогольное опьянение.

У нарушителей изъято оружиеФото: Предоставлено "Комсомолке"

— Теперь нарушителям грозит лишение права охоты на срок от одного до двух лет. Оружие уже изъято. У охотника с нетрезвым состоянием, скорее всего, будет изъято все оружие и патроны или он получит штраф в 2-5 тысяч рублей, — объяснил Григорий «Комсомолке». — Если бы они добыли утку, то изъяли бы и лодку, как средство добычи.

Наш собеседник признался, что догонять вооруженных людей ему было не страшно — такое с ним происходит уже не в первый раз. Отметим, что теперь судьбу нарушителей будет решать суд.