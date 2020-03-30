Афиша онлайн-мероприятий в Самаре на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020: чем заняться сидя дома

Афиша онлайн-мероприятий на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 поможет выбрать, чем заняться в длинные выходные. Ведь вынужденная неделя отдыха дома – это редкая возможность повысить свой культурный и интеллектуальный уровень, научиться чему-то новому. Работники самарских театров, музеев и библиотек тоже ушли на домашнюю самоизоляцию, но поддерживают связь со зрителями, посетителями и читателями через сайты и социальные сети. Смотрите, чем можно заняться, сидя дома на карантине.

Самарская публичная библиотека – танцуем танго

Чтобы не набрать лишнего веса, лежа на диване во время длинных выходных посмотрите нашу афишу онлайн-мероприятий на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 и начните учиться танцевать танго! В группе Самарской публичной библиотеки уже появился первый видеоурок проекта «Навстречу танго!», в котором показывают базовые элементы этого легендарного танца: шесть шагов, парада, хиро. Есть и упражнения для танговальса – реботэс, шаги в линию. Смотрите и учитесь. Можно попробовать танцевать и одному перед зеркалом!

31 марта в группе библиотеки прозвучит аудиосборник, читать литературные произведения будут писатели и артисты Самары.

ГДЕ: Самарская публичная библиотека.

Учимся танцевать аргентинское тангоФото: EAST NEWS

Самарская филармония – музыкальные шедевры

Городская филармония выкладывает каждый день в группу в ВК концерты в записи. Зайдите и послушайте знаменитый Каприс №24 Паганини в исполнении скрипача Сергея Крылова, симфоническую поэму Скрябина «Мечты», «Танец с саблями» из балета «Гаянэ» Арама Хачатуряна… И будет еще много прекрасного и интересного, заходите в филармонию онлайн!

А еще в группе филармонии появилась интересная рубрика под названием «Музыка живописи», которая рассказывает об истории живописи и художественных направлениях. Уже сейчас можно узнать о живописи Викторианской эпохи. Автор и ведущий познавательных выпусков – Владимир Востриков.

ГДЕ: Самарская государственная филармония.

Самарский академический театр оперы и балета – онлайн-концерты

Наш оперный театр ушел на длинные выходные. Но продолжает радовать поклонников оперы и балета виртуально. Можно зайти в группу ВКонтакте или на Youtobe и посмотреть и послушать три видеоконцерта: «Магия русского романса», «Шедевры оперы», «В молчаньи ночи тайной» и даже подготовленный к 1 апреля концерт «Музыканты шутят»… Чем еще порадуют поклонников классической музыки наши артисты, узнаете из новостей в официальной группе в соцсетях и нашей афиши онлайн-мероприятий на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020.

ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета.

Оперный театр на время уходит в виртуальную реальностьФото: СОЦСЕТИ

Самарский академический театр драмы им. М.Горького – спектакли и мастер-классы

Артисты драмы ушли на длинные выходные, но остались на связи с любимыми зрителями через социальные сети, и будут радовать самарцев мастер-классами: гримеры будут проводить мастер-классы по театральному макияжу (первый уже выложен онлайн – узнайте, как превратиться в Эдит Пиаф!). Можно будет посмотреть легендарные спектакли, которые уже ушли со сцены, в записи. Зрителей пригласят в закулисье, чтобы узнать, как работают разные цеха в театре. Будут интервью актеров и режиссеров самарской драмы.

ГДЕ: Самарский академический театр драмы им. М.Горького.

Преобразиться в Эдит ПиафФото: СОЦСЕТИ

Самарская областная универсальная научная библиотека – редкие книги

Главная библиотека Самары предлагает свою афишу онлайн-мероприятий на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020. В базе библиотеки есть богатейшая коллекция краеведческих документов, ценных и редких книг, коллекции периодических изданий, которые выходили в Самаре в разные годы и столетия. Все это интеллектуальное богатство доступно для самарцев виртуально и совершенно бесплатно на сайте библиотеки.

Также работники библиотеки и ее гости удаленно будут проводить интересные лекции и экскурсии, беседы и интервью. Уже сейчас доступна лекцич самарского киноведа Михаил Куперберга, руководителя киноклуба «Ракурс» о творчестве французского режиссера Жана Виго и его фильма «Аталанта», снятого в 1934 году.

Главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев представляет читателям из Самары свой новый психологический роман «Концертмейстер». Можно посмотреть 20-минутную запись беседы с автором на группе библиотеки в ВКонтакте.

ГДЕ: Самарская областная универсальная научная библиотека.

Самарская областная детская библиотека – сказки для малышей

Работники детской библиотеки будут читать маленьким самарцам книги онлайн, в своих официальных группах в соцсетях и на канале Youtube. Уже можно послушать, как читает рассказ «Кот в сапогах» Виктора Драгунского, знаменитого автора «Денискиных рассказов», Мария Батаева, зав. Отделом читальных залов нашей библиотеки.

А еще детская областная библиотека предлагает посмотреть архивные съемки, которые делались в ее стенах – малыши показывают спектакль по сказке. Посмотрите и улыбнетесь!

ГДЕ: Самарская областная детская библиотека

Кинотеатр «Художественный» - лекции киноведов

Хотите не просто смотреть фильмы на длинных выходных, но узнать больше об истории их создания, режиссерах и актерах? Центр российской кинематографии приглашает любителей кино на свои виртуальные лекции, первая уже выложены в группу в соцсетях. Это рассказ киноведа Валерия Бондаренко о фильме Терренса Малика «Тайная жизнь». Можно посмотреть и авторский мультфильм четы Бекмамбетовых «Чик-Чирик». Читайте нашу афишу онлайн-мероприятий на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 и заходите в «Художественный» виртуально!

ГДЕ: Художественный. Центр российской кинематографии

Самарский литературный музей-усадьба Алексея Толстого – интересное о писателях

В пабликах в соцсетях этого музея можно прочитать много интересных фактов о жизни знаменитых писателей, которые жили и работали в Самаре. А еще рассказы о таких, казалось бы, знакомых вещах, как зонтик или швейная машинка «Зингер».

Также работники музея напоминают, что прогуляться по его залам можно с виртуальными экскурсиями в формате 3D на сайте музея.

ГДЕ: Самарский литературный музей-усадьба Алексея Толстого.

Самарский Музей Модерна – онлайн-экскурсии

Музей Модерна на время выходных запускает цикл подкастов о таком явлении в искусстве, как «модерн» и «модернизм». Уже вышел пилотный выпуск – зайдите в группу в соцсетях и оцените. Ваше внимание важно для работников музея – стоит ли им продолжать свою работу в этом направлении.

Так же в Музее Модерна, который теперь доступен виртуально, проходят онлайн-экскурсии. В частности, по выставке «Антропология коллекционирования». Уже выложены интересные рассказы: «Звезда & Турандот», «Поцелуй», !Фовизм или Ветер Агадира».

ГДЕ: Самарский Музей Модерна

Новый проект Музея МодернаФото: СОЦСЕТИ

Музей для детей «Зеленка» - детские игры

У музея «Зеленка» своя афиша онлайн-мероприятий на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020.

Музей делится статьей по истории детства и книгой французского исследователя семьи и детства Филиппа Арьеса «Ребенок и семейная жизнь при старом порядке» и запускает цикл экскурсий по «Зеленке» для родителей.

В соцсетях детского музея – много интересного: например, «Галактический путеводитель по коронавирусу для любопытных детей», рассказ об играх, которыми можно занять детей дома, серия образовательных фильмов для детей от Русского музея. И еще много интересного.

ГДЕ: Музей для детей «Зеленка»

Самарский музей Эльдара Рязанова – тесты по фильмам

Добро пожаловать в музей любимого режиссера совершенно бесплатно в виртуальном режиме! На сайте музея выложена видео-экскурсия. А в группе в соцсетях можно пройти веселые и познавательные тесты и проверить, смогли бы вы быть советским студентом и узнать, кто вы из рязановских фильмов.

ГДЕ: Самарский музей Эльдара Рязанова

Самарский областной краеведческий музей им. П.В.Алабина – экспонаты из закрытого фонда

Музей, хранящий историю Самарской области и нашего города, начинает проводить онлайн-экскурсии по своим. Первая прогулка с гидом – уже в группах в соцсетях. Дмитрий Ластовский, сотрудник отдела истории, знакомит с частью экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне.

Музей дает возможность заглянуть в свои закрытые фонды и начинает рассказывать о вещах, которые вы не увидите в музейной экспозиции. Например, можно узнать о зонофоне – проигрывателе пластинок 100-летней давности. И послушать, как звучала музыка ушедшей эпохи.

Есть в соцсетях музея и мастер-классы: как сделать весенних жаворонков из ткани и как испечь этих птичек из сдобного теста.

ГДЕ: Самарский областной краеведческий музей им. П.В.Алабина

Краеведческий музей скучает по посетителямФото: СОЦСЕТИ

Музей «Самара Космическая» - конкурс

Афиша онлайн-мероприятий на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 приглашает прогуляться по залам космического музея можно виртуально. А также поучаствовать в онлайн-проекте «Космический трек галактян». Подробнее об участии смотрите в группе музея в социальных сетях.

ГДЕ: Музей «Самара Космическая»

«Культурное сердце России: Самарская весна» - мастер-классы по визажу, живописи и хореографии

Творческая молодежь решила поддержать самарцев на вынужденной изоляции и предлагает большую и полезную афишу онлайн-мероприятий в Самаре на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020. Здесь найдутся занятия на любой вкус – открытые уроки по хореографии, визажу, живописи. Виртуальные встречи стартуют с 30 марта, подробную программу на следующие дни можно будет узнать в группе Администрации Самары и на странице «Культурное сердце России: самарская весна».

Зарядка с Денисом Новиковым

Даже если вы поздно встаете, вы все равно успеете на зарядку, которую в 12.00 проводит онлайн лидер РосМолСпорта и школы парных танцев «Dance and Live» Денис Новиков. Разминка проходит на личной странице в социальной сети ВКонтакте.

Секреты макияжа с Ириной Учава-Банделидзе

30 марта в 17.00 секретами и навыками макияжа на своей странице в социальной сети «Инстаграм» поделится имиджмейкер, стилист и визажист Ирина Учава-Банделидзе. Ирина работает с российскими и зарубежными звездами. Актерами театра и кино. За неделю вынужденного безделия можно научиться тонированию, скульптурированию, макияжу глаз и бровей, губ.

Учимся делать профессиональный макияжФото: GLOBAL LOOK PRESS

Школа танцев «Dance and Life»

Учимся танцевать бачату вместе с танцевальной школой по парным танцам «Dance and Life». В 20.00 будет онлайн мастер-класс одновременно в двух аккаунтах в «Вконтакте» и «Инстаграм». Мастер-классы проведут известные педагоги Денис Новиков и Анастасия Павленко.

Концерт Сергея Мицкевича

В живой эфир в 22.00 в социальной сети «Инстаграм» выйдет самарский музыкант. Автор и создатель группы «Тушь» Сергей Мицкевич.