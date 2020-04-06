2020-04-06T14:32:38+03:00
Общество

«К «Року над Волгой» готовимся, зарплаты платим»: в самарском минкульте рассказали, как проходят «коронавирусные» каникулы

Творческие деятели региона не сидят без дела — учреждения культуры перевели свою деятельность в онлайн-режим, а артисты призывают людей сидеть дома
Михаил ГОРЮНОВ
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Театры ушли в онлайнТеатры ушли в онлайнФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Распространение коронавирусной инфекции по миру ударило практически по всем сферам жизни. Досталось и самарским творческим деятелям. Работники театров, музеев, библиотек вынуждены присоединиться к режиму самоизоляции. Под вопросом и проведение больших фестивалей, намеченных на лето. Что будет дальше, как местные актеры, музыканты, прочие деятели справляются с трудностями? На эти вопросы «Комсомолке» ответили в региональном министерстве культуры.

Постоянно находиться в четырех стенах тоскливо, как сейчас можно организовать интересный и полезный досуг семьи?

— Учреждения культуры оперативно перевели свою деятельность в онлайн-режим. Театры ведут трансляции постановок, музеи проводят электронные экскурсии, библиотеки организуют чтения, игровые программы и мастер-классы, Самарский зоопарк рассказывает о своих самых интересных обитателях. Проводятся множество мероприятий.

Артист самарского театра драмы Олег Белов присоединился к акции #оставайтесьдома .

А где за ними следить?

— Оперативно следить за программой можно, подписавшись на социальные сети учреждений культуры. Перечень ссылок на сайты и соцсети есть на официальном сайте министерства культуры Самарской области mincult.samregion.ru. Жители могут посмотреть спектакли, концерты и мастер-классы из городов и районов всей Самарской области не выходя из дома.

Как быть с билетами и абонементами, купленными заранее?

— Все билеты на отмененные концерты и спектакли будут возвращены после выхода учреждений с вынужденных «каникул». По абонементам филармонии, купленным в 2019 году на сезон 2019 — 2020, будет отдельное объявление от учреждения.

Художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии Михаил Щербаков на самоизоляции.

Многие переживают, что актеры, работники сферы культуры в связи со сложившейся ситуацией останутся без зарплаты...

— Учреждения культуры ведут свою работу в строгом соответствии с законодательством. Никто не останется без зарплаты.

Ждать ли традиционных летней фестивалей? Было анонсировано возвращение «Рока над Волгой», остаются «ВолгаФест», «Грушинский фестиваль»?

— На сегодняшний день идет подготовка ко всем летним фестивалям, проводимым на территории Самарской области.

Художественный руководитель театра "Грань" Денис Бокурадзе о самоизоляции.

Когда областные театры и концертные площадки, музеи и выставки возобновят работу — сейчас сказать сложно. Это произойдет после стабилизации ситуации и соответствующего распоряжения от руководства. Пока же любимцы самарской публики призывают своих поклонников оставаться дома и периодически записывают им свои видеообращения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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