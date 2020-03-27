2020-03-27T12:38:00+03:00
Общество

"Никто не корчит нам рожи": самарский зоопарк присоединился к "скучающему" флешмобу

Сотрудники говорят, что питомцы и в самом деле испытывают недостаток эмоционального фона. И хотят, чтобы весь этот карантин скорее закончился
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В самарском зоопарке скучают по посетителямВ самарском зоопарке скучают по посетителям
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Самарский зоопарк законопослушно отправился на карантин еще 19 марта. С этого дня двери парка закрыты для посетителей. И, как оказалось, не только самарцы скучают по милым питомцам, но и они сами немного взгрустнули.

- Конечно, мы только закрыты для посетителей, сами сотрудники работают, потому что животные отказываются уходить на удаленную работу, - смеется заведующий отделом «Наука и просвещение» Самарского зоопарка Алена Киреева. - Конечно, нужно их кормить, убирать вольеры. Зато у нас сейчас исчезли некоторые заборчики, которые ставили для посетителей.

Даже царю зверей грустно

Даже царю зверей грустно

Самарский зоопарк - государственное учреждение, поэтому финансирование сейчас поступает в прежнем объеме, на морковку и мясо льву хватает. А вот сами животные все же заскучали без людей.

- Не хватает эмоционального фона. Конечно, не все питомцы скучают, но по некоторым видно, что для них тишина непривычна. У наших сотрудников есть свои любимцы, которым они больше времени уделяют, те не испытывают проблем в общении, а вот некоторым зверушкам сейчас более скучно. Но мы верим, что скоро переживем этот тяжелый период и все будет хорошо! - говорит Алена Киреева.

А ведь могли бы найти

А ведь могли бы найти

Сейчас сотрудникам зоопарка приходится больше работать в онлайн-формате. В группах ВК и ФБ появляется много видео: то льва поздравляют с днем рождения, то лисенок купается в снегу. А недавно зоопарк присоединился к всероссийскому "скучающему" флешмобу. Его запустили работники красноярского музея, которые рассказали, как им грустно без людей.

И это очень грустно!

И это очень грустно!

- Мы сделали фотографии с животными, подумав, что бы они могли сказать. То есть, для каждого выбрали что-то типичное. Мы сейчас много просветительской работы в социальных сетях ведем, для нас это немного непривычно, но очень полезный опыт, - делится Алена Киреева.

А он - настоящий!

А он - настоящий!

Сейчас следить за жизнью обитателей самарского зоопарка можно в социальной сети организации. Там же любимчикам можно передавать приветы - они обязательно дойдут до них!

С днем рождения, Цезарь!.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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