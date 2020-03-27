"Молодежь устроила вечеринку и их оштрафовали": тольяттинка рассказала, как немцы спасаются от коронавируса

Изоляция, но не полная

Надежда уже много лет живет и работает в городе Регенсбург – это город в Баварии с населением чуть более 150 тысяч человек. 21 марта в Баварии и некоторых других регионах Германии ввели Ausgangsbeschränkung – ограничение свободы передвижения, работникам настоятельно рекомендовали перейти на удаленку и соблюдать дистанцию всегда и везде.

- На работу продолжают ездить те, кто по каким-либо причинам не может работать из дома, - объясняет Надежда. - Можно выгуливать собаку, заниматься бегом, даже гулять, но по одиночке. Власти просят соблюдать дистанцию в 1,5 метра при ходьбе, в супермаркетах даже нарисовали ограничительные линии или поставили барьеры у прилавков и касс, чтобы покупатели не подходили друг к другу и к продавцам слишком близко.

Баварцам рекомендовано ограничить контакты, насколько это возможно, но никто пока не запрещает ходить в гости к родственникам или помогать пожилым. Надежда, например, недавно выложила в соцсети фото «продуктовой корзины», которую кто-то поставил под дверь соседей.

Помогать пожилым можно и нужно: такую вот "продуктовую" корзину кто-то принес соседямФото: Предоставлено героем публикации

Можно ходить в аптеки и по врачам, но в списке «разрешенных» лишь специалисты, которые оказывают неотложную помощь – к физиотерапевту, например, попасть на прием можно лишь в исключительном случае. Хуже всего приходится семьям с детьми: играть с другими малышами им нельзя, собираться группами – тем более, на детские площадки никого не пускают. Школьников отправили по домам, каждую неделю им дают новые задания, чтобы "не скучали", ведь собираться компаниями им также запрещено.

- За несоблюдение правил - штраф до 25 тысяч евро. Я лично видела, как полиция ездит и спрашивает праздношатающихся, что они, собственно, делают на улице. Но пока вроде бы ограничиваются предупреждениями, – говорит Надежда. – Впрочем, был случай, когда в одной из близлежащих деревень молодежь устроила вечеринку дома у одного из друзей, так вот их полиция действительно оштрафовала.

Дефицитные товары

Уже примерно две недели, как медицинские маски пропали из аптек в Германии. И это при том, что немцы не считают их особенно эффективными и не носят их повально. Надежда нашла выход и заказала себе маски на «Алиэкспресс» - пусть будут, вдруг пригодятся.

Возле касс сделали специальную разметку, чтобы покупатели соблюдали дистанциюФото: Предоставлено героем публикации

Гречку немцы не едят, а вот другие крупы, макароны и муку с полок смели. Также, как и предметы гигиены – ту же туалетную бумагу, к примеру. Интересно, что в одном из магазинов с полок пропал и шоколад, не факт, что это как-то связано с вирусом, но совпадение интересное.

Дефицита товаров не возникло, опустошенные магазины вновь выставили товар, так что недостатка чего-либо нет.

Ограничения сильно ударили по несетевому и малому бизнесу, многие конторы закрылись, кафе и рестораны работают только для производства блюд на вынос. А вот с доставкой продуктов из магазинов возникли проблемы: сервис не был особенно развит, поэтому сейчас в торговых точках, где он есть – полный «завал».

"Ок, а где мой любимый шоколад?"Фото: Предоставлено героем публикации

- Я лично этим сервисом не пользуюсь, мне проще дойти до ближайшего магазина. Кроме того, я не уверена, что у нас в Регенсбурге такая услуга вообще есть, - признается Надежда. Но друзья рассказывали, что две недели назад в Берлине доставку из супермаркета Rewe можно было заказать лишь только через 2 недели.

Без паники

Однако особого беспокойства среди жителей Регенсбурга пока нет – по словам Надежды о самоизоляции главы страны Ангелы Меркель она лично узнала от друзей из России.

- Вообще многие немцы скептично относятся к вирусу, - говорит девушка. - Они тут «непуганые». До недавнего времени ребенку могли спокойно дать брецель, который упал на землю, чтобы он не рос неженкой. Теперь же некоторые начали в супермаркет в перчатках ходить. Правда, на моих глазах одна дама сначала этой перчаткой все потрогала, а потом нос потерла, так что вряд ли ее меры достаточно эффективны.

"Пустоты" вскоре заполнили, сейчас недостатков в продуктах нетФото: Предоставлено героем публикации

Медицинские маски никто особенно не носит, по улице ходят спокойно, соблюдая положенную дистанцию. Только руки, пожалуй, стали чаще мыть и поверхности дезинфицировать.

- Я тоже часто руки мою, а когда прихожу с улицы, дезинфицирую выключатели и ручки на входе, - признает Надежда. – А еще у меня есть бактерицидная кварцевая лампа. Я ее из России в январе привезла – думала для одних целей, а вот теперь она опять пригодилась. На всякий случай периодически ее в каждой комнате включаю, вдруг поможет.