Первый случай заражения коронавирусом ребенка в Самарской области: как заболела девочка, пока неизвестно

Официально зафиксирован первый случай заражения коронавирусом ребенка в Самарской области. Об этом 27 марта сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. По официальным данным на 27 марта в Самарской области зарегистрировано два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, один в Самаре, один - в Тольятти.

- На данный момент в регионе зарегистрировано 14 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Состояние 13 заболевших удовлетворительное, один – в состоянии средней тяжести. Среди заболевших один ребенок, - сообщили региональные власти.

Официально имя первого заболевшего коронавирусом ребенка в Самарской области не называется. Но накануне в соцсети появилось обращение отца маленькой девочки по имени Айви, который заявил, что его дочка, к сожалению, заболела коронавирусом. Влад призывает самарцев соблюдать правила гигиены и не нарушать карантин.

- Друзья, мы оказались в страшном кино. 20 марта мы с дочерью поступили в нфекционную больницу на Шверника с подозрением а грипп, ОРВИ с температурой под 40 и судорогами. 25 марта у дочери тест (дважды: в Самаре и Новосибирске) подтвердил коронавирус, - пишет отец девочки в соцсети.

Отец девочки обратился к самарцам с призывом соблюдать карантин

Как прокомментировали в оперштабе Самарской области, при госпитализации родители ребенка не рассказали о наличии контактов с приехавшими из-за границы. Но отец девочки в соцсети утверждает, что никаких подобных контактов не было.

- При поступлении пациентов собирают эпиданамнез, в том числе выясняют, был ли пациент и его родственники недавно за пределами РФ, контактировала ли семья с вернувшимися из-за рубежа и др. Исходя из этой информации пациентов распределяют по отделениям, назначают обследование и лечение. Пациенты с подозрением на коронавирус помещаются в отдельные боксы, - заверили в оперштабе. - При госпитализации родители ребенка предоставили недостоверную информацию по эпиданамнезу, в частности по наличию возможных контактов. В связи с этим пациент был госпитализирован в общую палату. После прояснения обстоятельств пациенты были изолированы, проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия в лечебном учреждении.

Отец девочки уверяет, что семья не выезжала за границу и не контактировала ни с кем из приезжих. Он призывает земляков не пренебрегать профилактикой.

- Вирус есть в городе, соблюдайте карантин! – призывает он. - Дети болеют коронавирусом, и не просто как переносчики, симптомы жесткие. Ребенок чувствует себя хорошо, 3 сутки без температуры. У меня состояние здорового человека, хоть кашель и небольшая температура были ранее. Сначала мы лежали в общей палате, теперь в отдельной. Печально за наших соседей из одной палаты, их тоже отправили на карантин на 14 дней. Ребят, сидите дома.

Как заявляют медики, сейчас ситуация находится на контроле, состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В оперщштабе подчеркнули, что родители, которые предоставляют врачам недостоверную информацию врачам при госпитализации могут подвергнуть опасности здоровье других детей и их родителей.

Редакция «Комсомольской правды-Самара» желает девочке скорейшего выздоровления!