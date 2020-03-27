Нерабочая неделя в Самаре 2020: что будет закрыто и что будет работать

Период с 28 марта по 5 апреля станет для всех россиян и для жителей области особенным. Выходными эти дни станут для многих жителей региона, но далеко не для всех. Что можно и что нельзя делать, что будет закрыто и что будет работать в нерабочую неделю в Самаре 2020 власти решали до последнего. Но сейчас уже есть понимание, как будет развиваться ситуация. Мы приготовили для вас самую точную информацию, которая поможет сориентироваться в обстановке и не совершить ошибок, правильно распределив дела на следующей неделе.

Как будет работать общественный транспорт в Самаре с 28 марта по 5 апреля:

Будет действовать режим выходного дня, то есть автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить с увеличенными интервалами.

Метро будет работать с 6.00 до 21.00 с 30 марта.

Посмотреть расписание можно на сайте Транспортного оператора Самары.

С 1 апреля не будут работать М-Шаттлы

С вопросами по электронным транспортным картам можно обращаться по телефону 8 (800) 700-74-99.

Как будет работать почта России в Самаре с 28 марта по 5 апреля

Вводится особый режим работы. С 30 марта почтовые отделения будут закрыты для посетителей. Работать будут почтальоны. Клиентов просят пользоваться цифровыми сервисами. На дому можно будет получить пенсию, социальные пособия, письма и посылки.

Детские сады в Самаре не будут работать с 28 марта по 5 апреля

Дежурные группы будут действовать для тех детей, родители которых вынуждены в это время работать. Например, если они трудятся в магазинах, банках, службах жизнеобеспечения.

Как будут работать ТЦ в Самаре на нерабочей неделе

С воскресенья 29 марта в ТЦ будут работать только аптеки, магазины продуктов, отделы с товарами первой необходимости

Не будут работать фудкорты и рестораны, кроме тех, которые продают еду на вынос и доставляют еду на дом.

До 5 апреля не будут работать бассейны, фитнес-центры, бани, спортивные объекты.

Что не будет работать в Самаре в нерабочую неделю:

Полностью закрыты театры, библиотеки, филармония, зоопарк, концертные залы

Не работают кинотеатры, дискотеки, ночные клубы, все развлекательные заведения

Не работают самарские парки, аттракционы в них, фонтаны, киоски и прочее

Не будет работать с 28 марта по 5 апреля самарский океанариум

МФЦ в Самарской области также остановят работу

Что продолжит работать в Самаре с 28 марта по 5 апреля

Продуктовые магазины - в нормальном режиме

Офисы банков

Почта России

Киоски печати

Как будет работать Сбербанк на нерабочей неделе в Самаре

30 и 31 марта, а также с 1 по 5 апреля в Самарской области будут работать дежурные офисы по адресам:

- г. Самара, ул.Гагарина, 19, с 09:00 до 15:30

- г. Самара, ул. Советская/Победы, 2/144, с 09:00 до 16:00

- г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 26а, с 09:00 до 15:00

- г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 1, с 09:00 до 15:00

- - г. Отрадный, ул.Первомайская, 30А, с 08:00 до 16:00

- г. Тольятти, ул.Чайкиной, 79 с 09:00 до 14:00

- г. Тольятти, ул.Мира, 73 с 09:00 до 14:00

- г. Тольятти, ул.Юбилейная, 55 с 10:00 до 15:00

- г. Жигулевск, ул.Комсомольская, 36 с 09:00 до 14:00

- г. Сызрань, ул.Советская, 42 с 09:00 до 14:00

Банкоматы будут работать в стандартном режиме.

Коммунальщики не сдаются

Как будет работать Т Плюс

Работу продолжит оперативный персонал, диспетчерские службы, аварийка и руководство. Все будут работать в режиме круглосуточного дежурства. У всех есть антисептики, маски, все знают правила гигиены и профилактики.

О проблемах можно сообщать АО «ПТС» - 279-65-00 или в интернет-приемную teplo.energy, ТУТС г. Тольятти – 719-252 и 283-322, ТУТС г. Новокуйбышевска - 6-27-60.

Как будет работать СВГК

Газовщики будут работать в аварийном режиме. Бригады приедут на ЧП, круглосуточно работают диспетчеры. А вот центры обслуживания будут закрыты. Клиентов просят отложить визит до лучших времен. В аварийных случаях звоните по телефону 04 или 104.

Как будет работать СамГЭС

Электрики сообщают, что неделю не будут работать центры обслуживания посетителей. Передать показания приборов учета оплатить потребленную электроэнергию или обратиться с иными вопросами можно через дистанционные сервисы компании.

Как будет работать СКС

Не будут рабоать центры обслуживания. с вопросами можно звонить на телефоны колл-центров 207-25-40. Все обращения, направленные на сайт компании или на электронную почту info@samcomsys.ru, отрабатываются в обычном режиме.

НФС, станции подкачки, ГОКС - работают в круглосуточном режиме без выходных и праздников.