«Мы с дочкой по больницам, а он любовницу себе нашел»: в Тольятти мать-одиночка растит дочку с тяжелой формой ДЦП

Яночке Тульской 6,5 лет, весь ее мир сконцентрирован на маме – девочка не может ее слышать, но глазами ловит каждое движение, «считывает» эмоции с ее лица. После расставания с мужем самым тяжелым для Ольги было не показывать дочке, насколько тяжело ей приходится, улыбаться малышке даже тогда, когда от безнадежности хотелось реветь днями напролет.

Больничный период

По словам Ольги Тульской, первые месяцы беременности протекали хорошо: будущую маму ничто не беспокоило, животика почти не было видно. А на 25 неделе ребенок вдруг стал расти, как по часам, как будто там не один малыш, а двойня. Врачи осмотрели ее, пугать не стали, но отправили больницу.

– В приемном покое мне сделали УЗИ, девушка посмотрела на экран, мне ничего не сказала, но изменилась в лице и убежала, – вспоминает тот день Ольга Тульская. – Вместо нее пришел уже доктор-мужчина, посмотрел меня на другом аппарате и сказал: есть подозрение на атрезию пищевода, это значит, что пищевод «не дорос» до желудка.

Первые полтора года Яна и ее мама провели в больницахФото: Предоставлено героем публикации

Точно поставить диагноз врачи затруднялись из-за избытка околоплодных вод. Даже специалисты из Самары разводили руками и говорили, что тут примерно 50 на 50, но вы не беспокойтесь: даже если все действительно так, то этот дефект можно исправить хирургическим путем.

Диагноз оказался верным. Малышка Яна родилась 15 октября 2013 года весом 2360 граммов и сразу на реанимационном автомобиле отправилась в Самару, где врачи исправили аномалию с пищеводом. Обнаружилась еще одна – в кишечнике, медики «поколдовали» и над ним. Мама с дочкой в итоге из больницы выписались лишь 6 декабря, но каждые 2 недели снова ложились туда, чтобы девочка могла кушать.

Когда девочке исполнился год, молодых родителей ждал еще один удар: абсолютно здоровому с виду младенцу врачи поставили диагноз «ДЦП».

Яночка ничего не слышит, но все эмоции мамы "считывает" с ее лицаФото: Предоставлено героем публикации

– Вскоре муж не выдержал. Мы же постоянно в больницах лежали с Яночкой. Вот он мне как-то и признался: у него новая любовь, а нам с дочкой больше нет места ни в его жизни, ни в его квартире, – рассказывает Ольга Тульская.

Вдвоем против всех проблем

Родители Ольги умерли много лет назад, идти ей было некуда, и первое время она снимала квартиру вместе с подругой. Потом на помощь пришла ее тетя, как добрая фея из сказки, она помогла Оле с жильем и машиной, чтобы мама с дочкой были мобильнее.

Выйти на работу девушке так и не удалось. Оказалось, что Яночка ничего не слышит, не разговаривает, с трудом контролирует ручки и ножки. В 6,5 лет она весит 8 кг, было и того меньше, но благотворительный фонд «ЕВИТА» помог молодой маме с покупкой спецпитания. Чтобы девочка могла кушать и набирать вес, нужны специальные смеси, стоимость которых в месяц превышает 25 тысяч рублей – ровно эту сумму Яна и ее мама получают от государства в качестве пособий.

Молодой маме пришлось учиться справляться со всеми трудностями однойФото: Предоставлено героем публикации

– Яночка любит лежать на коврике с игрушками, пытается их ручками ловить, хохочет, если получается, – рассказывает о маленьких радостях своей малышки Ольга Тульская. – Ее любимый мультик – «Три кота», она так сопереживает героям, что иногда кажется, что она вот-вот встанет и пойдет.

Пока что это остается недостижимой мечтой. До недавнего времени мама с дочкой были практически заперты в квартире, но несколько месяцев назад директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест нашла им специальную коляску – теперь Ольга и Яна могут гулять по улицам, а девочка частенько умиротворенно засыпает на ходу.

Постепенно жизнь Оли и Яны налаживается: бывшая свекровь частенько навещает внучку, экс-супруг забирает ее на выходные. В размеренную жизнь свои поправки вносит коронавирус: в доме стало больше антисептиков, а Оля то и дело надевает маску. Яна сначала удивляется, а потом очень радуется, когда понимает, что за маской скрывается родное лицо любимой мамы.

Помочь Оле и Яне, которых БФ «ЕВИТА» включил в свою программу «Всегда рядом» можно несколькими способами:

— через платежную систему Яндекс на сайте фонда,

— с помощью «Сбербанк онлайн» (там же можно подписаться на ежемесячное пожертвование, подключив автоплатеж);

— отправив смс на короткий номер 3443 следующего формата: ЕВИТА — пробел — сумма, например, ЕВИТА 500. Принимаются платежи от операторов МегаФон, Билайн, Теле 2, МТС. Если оператор попросит подтверждение оплаты, подтвердите, это бесплатно.

Фонд не ведет сбор на личные банковские карты. Во избежание нецелевого использования, на сайте не публикуются официальные документы (счета на оплату, выписки из истории болезни и т. д.), но сотрудники фонда готовы предоставить необходимую информацию по запросу.