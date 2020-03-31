Инвестиции в будущее: кто покупает жилье в «Новой Самаре»?

Квартира для сына

Каким должно быть идеальное жилье? Просторным, комфортным, доступным. Найти такое непросто, но вполне возможно. Все больше жителей региона отдают предпочтение «Новой Самаре». В том числе и люди творческие.

В поисках квартиры для молодой семьи в активно строящийся и развивающийся микрорайон заглянула телеведущая Наталья Княжна Савина. Менеджер Ольга Зябликова подробно рассказала потенциальной клиентке об ассортименте, ценах и акциях. В частности, об акции «Готовая квартира по цене «долевки». В этом случае потенциальный покупатель может рассчитывать на существенную скидку. С выбором Наталья определилась быстро.

- Я пришла, чтобы купить квартиру для сына. Парень молодой, конечно же мне, как любой маме, хочется ему помочь, - рассказывает телеведущая. Требования к будущей жилплощади - чтобы была просторной, комфортной. И обязательно в экологически чистом районе! Именно поэтому Наталья и выбрала «Новую Самару».

- Я думаю, чем дальше от города, тем лучше дышать. Для старта, успешного начала самостоятельной жизни, такая квартира, как в «Новой Самаре» – то, что нужно, - уверена Княжна.

Заботливой маме приглянулась двухкомнатная квартира с чистовым ремонтом – заезжай и живи. На стенах – качественные обои, на полу – ламинат, а в прихожей и кухне – светлая красивая плитка. Вместительный коридор, просторная и светлая кухня, уютная гостиная и небольшая комната, где можно обустроить детскую или спальню. Надо брать!

Если же новоселам хочется обустроить все по своему вкусу, можно купить квартиру в черновом варианте или предчистовой отделкой. Но Наталье, женщине активной и энергичной, нужно все и сразу.

- Мне и сама квартира понравилась, и то, что уже в этом году сдадут новую школу и детсад. Ведь в молодой семье появятся дети, а тут все рядышком, - осталась довольна экскурсией Княжна.

Экскурсией телеведущая осталась довольна: хороший ремонт, просторная кухня, уютные комнаты.Фото: Андрей ТАНАЕВ

Недвижимость – выгодное вложение

Популярный ведущий и блогер Дмитрий Ткаченко приехал в «Новую Самару» с другими целями. Жилищных проблем у артиста нет, но он понимает: недвижимость – выгодное вложение капитала.

- О «Новой Самаре» я узнал достаточно давно, присматривался к микрорайону. А сейчас цены очень привлекательные. Поэтому я рассматривал квартиру, как инвестицию – деньги должны работать. Сейчас куплю квартиру, а чуть позже ее продам – этот товар всегда в цене, - рассказывает Дмитрий.

Ведущий и блогер задумался о покупке однокомнатной квартиры – такую проще всего продать, спрос на небольшое жилье всегда есть. Опытные менеджеры быстро помогли Дмитрию выбрать оптимальный вариант. Клиент остался доволен.

- Мне очень важна была геопозиция. А здесь все в шаговой доступности – магазины, садики, школы. А еще я очень дорожу своей репутацией и для меня действительно важно, чтобы не пришлось краснеть перед людьми, которые в будущем купят у меня эту квартиру. «Новая Самара» – лучший вариант для жилья, - считает Дмитрий Ткаченко.

Дмитрий Ткаченко считает, что вложения в недвижимость — лучший способ сохранить и преумножить накопления.Фото: Андрей ТАНАЕВ

Для самарцев и не только

Квартиры в активно развивающемся микрорайоне пришлись по вкусу и нашим соседям из расположенных рядом областей и республик. Наталья Хайруллина приехала из Татарстана. - Я родом из Самары, много лет назад вышла замуж и уехала в Казань, но всегда хотела вернуться. Сейчас самое время. Я на пенсии, мужу еще год работать. Свою большую квартиру решили отдать детям, а себе стали искать однушку, но обязательно просторную. Знакомые показали, какую квартиру они купили в «Новой Самаре», нам понравилось. Созвонились, узнали все, что хотели. Спасибо менеджерам: детально и подробно отвечали на наши вопросы. Летом побывали здесь с мужем, посмотрели на жилой комплекс своими глазами. Рядом крупный торговый центр, зеленая зона, очень чисто везде. И цена устраивает. Больше всего понравилась просторная кухня – там можно и диванчик поставить, чтобы внуки гостили. Сейчас муж уехал на вахту, на север, а я приехала подписать договор. Наша новая квартира будет сдана в следующем году, сделаем ремонт и станем самарцами, - делится планами пенсионерка.

Быть папой выгодно

Акция «Квартира по цене долевки», которая привлекла телеведущую Наталью Савину, не единственное выгодное предложение от компании «Финстрой». Например, существенную скидку могут получить представители сильной половины человечества по акции «Отцовский капитал». Быть папой выгодно. А программа рассрочки «0% - Обнулись» позволяет по привлекательной цене приобрести не только квартиры в строящихся домах, но и готовое жилье с помощью бесплатной рассрочки от застройщика.

Подробную информацию об акциях, выгодных предложениях, а также о наличии квартир, планировках, метраже, ценах, возможных способах оплаты, бронировании – можно узнать у менеджеров компании.

Офис находится по адресу: поселок Мехзавод, квартал 1, дом 40.Фото: Андрей ТАНАЕВ

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