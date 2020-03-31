2020-03-31T17:16:21+03:00
Общество

#ВыгоднаяПокупка с ЦСР Кубатура: куда обращаться, чтобы без лишней головной боли отремонтировать квартиру или дом

Затеяли ремонт, но не знаете с чего начать? Хотите начать экономить? С ЦСР Кубатура совместить экономию и ремонт - просто!
Кристина АДАЕВА
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ЦСР Кубатура поможет без лишней головной боли отремонтировать квартиру или загородный дом, и при этом сэкономить хорошую сумму.

Вот лишь некоторые товарные категории из всего огромного ассортимента ЦСР Кубатура: сантехника и мебель для ванных комнат, галерея дверей, керамическая плитка и керамогранит, широкий ассортимент напольных покрытий всех возможных видов, люстры, светильники и бра, электротехнические изделия, мебель для дома, декоративно-отделочные материалы, строительные материалы. Здесь есть всё, что необходимо для того, чтобы сделать дом уютным, а вас счастливыми.

Общее число наименований товаров превышает 250 тысяч! Сравните ассортимент и удобство выбора, и вы обязательно будете обращаться в ЦСР Кубатура вновь и вновь.

Еще легче ремонт сделает совершенно новый сайт центра строительства и ремонта Кубатура, особенно порадует раздел #ВыгоднаяПокупка.

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Телефонные номера, а также каталоги и сайты для заказа товаров, доступны на странице каждого магазина.

Сайт ЦСР Кубатура

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ИСТОЧНИК KP.RU

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