Губернатор отжимается, дирижер колет дрова: как развлекают горожан известные самарцы во время карантина по коронавирусу

Вынужденная самоизоляция и нерабочая неделя поставили перед самарцами серьезный вопрос – чем занять внезапно появившееся время? Конечно, кто-то продолжает ездить на работу, кто-то – трудится дистанционно, а кто-то доделывает ремонт. Но у многих неожиданно появилось много свободного времени. На злобу дня известные самарцы в своих соцсетях уже предложили земляками массу интересных и полезных вариантов времяпрепровождения.

Наколол дров и взялся за скрипку

Тренд задал глава региона Дмитрий Азаров. На своей страничке в соцсети губернатор разместил видео, где он отжался 50 раз и призвал жителей региона не забывать о физической активности.

- Тренажеры, скакалки, гимнастические коврики вам в помощь. Вперед, за собственным здоровьем! – призвал Дмитрий Азаров и предложил подписчикам присоединиться к флешмобу #Оставайтесьдома, пообещав делиться их фотографиями в сторис.

Идею самоизоляции активно поддержал и дирижер самарской филармонии Михаил Щербаков. Правда, как утверждает музыкант, сначала надо наколоть дров и протопить дом. Чем он и занялся в прямом эфире, за минуту мастерски расколов пенек на отдельные дрова.

Маэстро Михаил Щербаков на даче рубит дрова.

А после этого выложил видео со скрипкой.

- На всякий случай взял на дачу скрипку. Сейчас с топором разыгрался и можно отвести душу со скрипкой, - объяснил маэстро и сыграл для самарцев отрывок известной композиции «Сердце, тебе не хочется покоя».

Главный дирижер Самарской филармонии Михаил Щербаков не расстается с музыкой даже на самоизоляции.

«Всем хорошо попотеть»

Идею онлайн-тренировок поддержали многие другие известные жители региона. Теннисистка Анастасия Павлюченкова не поленилась записать на видео и выложить в инстаграме целую тренировку-зарядку из двух блоков.

- Вам, возможно, уже страшно надоело сидеть дома, но мы все понимаем, что это для общего блага. Давайте хотя бы попытаемся хорошо провести это время и подвигаться, - обратилась спортсменка к подписчикам. - Эта тренировка требует только базовой экипировки, которую легко заменить, если у вас ничего нет, и подходит для любого уровня подготовки. Всем хорошо попотеть!

В зарядку от Анастасии Павлюченковой вошли 5 минут прыжков на скакалке, приседания с гантелями, прыжки вверх и в стороны, наклоны с гантелями, катание мяча, разные виды упражнений в планке и многие другие. Повторить такое неискушенному новичку может быть хоть и полезно, но сложновато.

К счастью, в соцсетях хватает и других вариантов зарядки, которой поспешили поделиться самарские фитнес-блогеры. Например, руководитель школы парных танцев «Dance and Live», лидер РосМолСпорта Денис Новиков выложил на страничке в соцсети 20-минутную веселую зарядку в классических традициях советской физкультуры.

nastia_pav Видеотренировка от Анастасии Павлюченковой

В пижаме и перьях

А самым ленивым наверняка придется по душе вариант зарядки от актрисы Лукерьи Ильяшенко. Правда, звезда фильмов и сериалов призналась – со спортом она не очень-то и дружит, поэтому предложила подписчикам тренировку «Тряпка слабовольная».

- Очень короткая, не очень эффективная, совсем не профессиональная, зато бесплатно! Как будто вам есть еще чем заняться! Пффф! Форма одежды - пижама! - написала актриса. Такая тренировка многим подписчикам пришлась по душе, поэтому Лукерья проанонсировала еще один эфир.

- Карантинное безделье вселяет в меня животный страх. Чтобы окончательно не ополоуметь, я решила забубенить завтра еще сессию. В 16:00 по московскому времени у меня в прямом эфире. Длительность - максимум 25 минут, на больше у меня дыхалки не хватает. Форма одежды - произвольная, но уж коли вас все равно никто не увидит, предлагаю надеть что-то эпатажное в стразах и перьях, а потом скинуть мне это фото в директ. Я вас буду шантажировать, - написала она.

lukerya Тренировка Лукерьи Ильяшенко

Котлеты из гречки и эковебинар

Но спортсмены – тоже люди, и в карантин занимаются не только тренировками. Например, форвард «Крыльев Советов» Деян Радонич в группе команды «ВКонтакте» делится с болельщиками своим списком книг, фильмов и сериалов. Из книг футболист советует прочесть «Фауста» Гете, «Разбойников» и «Вильгельма Телля» Шиллера, «Скотный двор» Оруэлла и «Сердце-обличитель» Эдгара По. Из фильмов – «Адреналин», «Лицо со шрамом», «Побег из шоушенка», «Криминальное чтиво» и «Список Шиндлера». Достаточно необычен выбор сериалов – «Безумный, запутанный, нормальный», «Хроника крыльев», «Побег», «Детектив Конан», а также исторические сериалы.

Провести время с пользой и овладеть секретами и навыками макияжа самарчанкам предлагает имиджмейкер и стилист, основатель школы стиля и макияжа «Uchava School» Ирина Учава-Банделидзе. Эфир пройдет в сети инстаграм.

Не остались в стороне и самарские экоактивисты. Команда движения «Вторсырье на благотворительность» проведет вебинар «Экокарантин», где расскажет, как обезопасить себя во время эпидемии и изготовить собственные средства защиты и как рационализировать потребление во время самоизоляции. Вебинар будет проходить за донат (участники смогут пожертвовать любую сумму по своему усмотрению), средства будут направлены на благотворительность.

Руководитель кулинарной школы Эллина Рубан также приглашает самарцев поучаствовать в мастер-классах онлайн. На своей страничке в соцсети она выложила рецепт приготовления оригинальных котлет из гречки – весьма актуально, учитывая объемы запасов, которые сделали горожане на прошлой неделе!

rubanlina Обожаю гречку ! Всегда ее ела и ем ! Ну а истерия с ее скупкой конечно посмешила и родилась идея с @trkterra сделать видео рецепты ! И что собственно с этой гречкой то скупленной делать . А то кроме , как варить , народ ничего не умеет делать ! Рецепт : Гречка 100 грамм отварить 100 гречки 200 воды, что б она была пушистая Морковь 1 шт средняя Лук репчатый 1/2 Лимонный перец ( цедра лимона и молотый перец) по вкусу Кукурузный крахмал 2 ч л Панировочные сухари #готовимдома #блюдасгречки #блюдасгречей #едасэллинойрубан #rubanlina #кулинарныймастеркласс #фудблогер #фудблогеры #блогер #блогерыроссии #житьвкайф

Концерт на дистанции

Ну, а после всех тренировок и вебинаров самое время послушать музыку. Многие самарские музыканты продолжают проводить концерты на своих страничках в соцсети. Например, 3 апреля по «удаленке» выступит лидер группы «Станционный смотритель» Сергей Снеговский, каждое воскресенье устраивает домашнее выступление в инстаграме баянист Сергей Войтенко, а лидер группы «ТУШЬ» устроит на своей страничке в соцсети авторский познавательно-развлекательный эфир для полуночников «Глаз не сомкнуть после программы «Время»...».

sergeysnegovski Снеговский приглашает на свой онлайн концерт

А как вы проводите время на карантине?

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